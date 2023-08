Le nouveau routeur de Comcast reste connecté pendant les pannes de courant

Comcast a un nouveau routeur, et il est conçu pour rester connecté à Internet pendant les tempêtes en cas de panne de courant. Appareil Wi-Fi Storm-Ready de Comcastannoncé mardi, coûte 7 $ par mois pendant 36 mois et sert également d’extension Wi-Fi.

Il est connecté au réseau Xfinity 10G et, en cas de panne de courant, le système maillé du routeur dispose d’une connexion cellulaire de secours avec des données cellulaires illimitées et une batterie de secours de quatre heures. Comcast indique que votre connexion restera solide grâce au basculement automatique.

En savoir plus: Inquiet des pannes de courant ? Ce panneau solaire portable et sa batterie peuvent vous aider

Le routeur de tempête est également fait de matériaux recyclés, dit Comcast. Tu peux achetez-le sur le site Xfinity maintenant.

