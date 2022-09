Le nouveau Roomba peut passer l’aspirateur et la serpillière – sans mettre d’eau sur votre tapis

Le populaire robot aspirateur Roomba a une nouvelle astuce : passer la serpillière. Le Roomba Combo j7 Plus d’iRobot est le premier modèle conçu pour les maisons avec des tapis, des moquettes et des sols en bois dur ou en carrelage, et il peut faire la différence entre les deux afin de ne pas mettre d’eau partout sur votre tapis, a annoncé la société mardi.

Cependant, vous devrez payer pour ces astuces : le Roomba Combo j7 Plus coûtera 1 099 $, bien plus cher que nos autres choix pour meilleurs aspirateurs robots (bien qu’aucun de ceux-ci n’inclue une vadrouille intégrée). Il est disponible en prévente aujourd’hui sur et sera expédié à partir du 4 octobre.

Le nouvel aspirateur arrive près de deux mois après Amazon a signé un accord pour acquérir iRobot pour 1,7 milliard de dollars. Cette acquisition est maintenant en cours examinés par la Federal Trade Commissionaprès un groupe d’organisations soulevé des problèmes de monopole sur l’acquisition par Amazon d’un concurrent dans le domaine de la maison intelligente, ainsi que sur la possibilité d’ajouter des informations sur les maisons des utilisateurs de Roomba à sa mine de données sur les consommateurs. Cependant, pour l’instant, l’acquisition n’est pas encore finalisée et la politique de confidentialité d’iRobot reste la même.

J’ai eu un premier aperçu du Combo j7 Plus à New York au début du mois. Lors d’une démonstration dans une salle de conférence d’un hôtel, j’ai vu le robot nettoyer le parquet, puis rétracter ses bras de balai alors qu’il se soulevait sur un tapis et commençait à passer l’aspirateur, laissant le tapis sec. Il pourrait alors retourner à sa base et, comme d’autres modèles Roomba récents, vider sa poubelle tout seul dans la base.

C’était impressionnant, et j’ai pu voir comment cela pourrait être utile en particulier pour les appartements ou pour rester au rez-de-chaussée occupé d’une maison – surtout par rapport à l’option précédente d’iRobot, qui consistait à acheter deux appareils, un pour passer l’aspirateur et 499 $ faire la serpillière.

Alison DeNisco Rayome/Crumpe



Et iRobot dit que contrairement aux autres 2-en-1, le Combo j7 Plus aspirera d’abord les moquettes et les tapis, puis aspirera et nettoiera les sols durs en même temps, nettoyant la zone en une seule tâche. Mais serait-il suffisamment utile pour justifier le prix de 1 099 $, en particulier lorsqu’il existe d’autres pour beaucoup moins (mais sans doute avec des fonctionnalités moins avancées) ? Nous aurons une meilleure idée une fois que nous aurons eu la chance d’effectuer des tests de comparaison plus exhaustifs avec des appareils comme ceux-ci.

Le Combo j7 Plus fonctionne avec iRobot OS 5 et son système de navigation Precision Vision (qui comprend une caméra et des capteurs qui l’aident à voir et à identifier les objets qui l’entourent). Il peut identifier plus de 80 objets ménagers et nettoyer autour d’eux, y compris des bacs à litière, des cuvettes de toilettes et des lave-vaisselle, selon l’entreprise. Vous pouvez également le coupler avec votre assistant vocal (il comprend 600 commandes vocales) pour le diriger vers des pièces spécifiques, ou personnaliser le nettoyage (comme quelles pièces doivent être nettoyées et aspirées ou juste l’une ou l’autre) sur l’application iRobot Home.

