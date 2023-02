Le nouveau roman magique de Salman Rushdie “Victory City” contient “la sagesse d’une vie”

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Pour vous tenir au courant, Culture Queue est une série continue de recommandations de livres à lire, de films à regarder, de podcasts et de musique à écouter.

L’histoire de Pampa Kampana, poète, prophète et mère de l’empire de Bisnaga, commence par le feu.

La protagoniste de Salman Rushdie dans son nouveau roman “Victory City” – un récit fictif de l’empire indien déchu de Vijayanagar – vit jusqu’à 247 ans et enterre 24 000 de ses vers sur l’histoire de la ville, des œuvres qui seront découvertes des siècles plus tard. Mais quand l’histoire commence, c’est une fillette de 9 ans qui regarde sa mère et toutes les femmes qu’elle connaît mourir par immolation lorsque les soldats détruisent leur ville. Seule, elle devient le réceptacle d’une déesse locale, qui lui confère des pouvoirs divins et une longue vie.

Des années plus tard, deux garçons, Hakka et Bukka (les vrais fondateurs et premiers rois de Vijayanagar), demandent la sagesse d’un moine qui a accueilli la jeune Pampa Kampana en deuil. Elle leur demande de semer les graines qu’ils ont apportées en cadeau, qu’elle imprègne du pouvoir de faire germer une ville progressiste et harmonieuse avec la liberté religieuse et sexuelle, où les arts peuvent s’épanouir et où les femmes sont en sécurité.

Et donc Rushdie mélange histoire et mythe, écrivant la longue vie d’une femme fictive qui tente d’exercer une influence sur la capitale de Vijayanagar en tant que reine et exil éventuel. Bien que dans le livre de Rushdie, le décor soit renommé Bisnaga en raison d’un trouble de la parole d’un personnage, il suit la trajectoire du véritable empire autrefois puissant du XIVe siècle qui contrôlait le sud de l’Inde, dont les reliques entourent maintenant l’actuel Hampi.

“Victory City” est une réinvention de l’ascension et de la chute d’un empire du XIVe siècle qui régnait sur le sud de l’Inde. C’est le premier roman de Salman Rushdie depuis qu’une attaque au couteau l’a gravement blessé. Crédit: Eliza Griffiths

“Nous savons comment cela se termine – c’est une ruine sur les rives de la rivière”, a déclaré l’auteur lauréat du Booker Prize Kiran Desai, qui a lu “Victory City” avant sa sortie. Mais à travers le récit captivant de l’ascension et de la chute de Vijayanagar, Desai – qui est né et a grandi en Inde et au Royaume-Uni et est maintenant basé à New York – pense que Rushdie donne aux lecteurs “tout ce que nous devons savoir pour contrer les forces de la tyrannie, l’orthodoxie religieuse – toutes ces choses terrifiantes que tant de nations dans le monde traversent en ce moment.”

“Victory City” est le premier livre que Rushdie a publié depuis qu’il a été grièvement blessé lors d’une attaque au couteau lors d’une conférence à New York en août dernier. Il ne participe pas à une tournée de presse, selon son éditeur – bien qu’il ait récemment parlé au New Yorker lors de sa première interview depuis l’attaque – donc pour l’instant, c’est un travail que les lecteurs doivent interpréter en grande partie par eux-mêmes.

La “sagesse d’une vie”

Imprégné de magie, d’émerveillement, de chagrin et d’humour, “Victory City” explore toutes les grandes questions de la vie en majuscule B, comme ce qui nous rend humains. (Au début, alors que la ville grandit rapidement, Bukka est désespéré à l’idée que les humains pourraient provenir de légumes. “Je ne veux pas découvrir que mon arrière-grand-père était un brinjal ou un pois”, se lamente-t-il. ) Rushdie navigue habilement sur les thèmes de la religion, de la philosophie, du pouvoir et de la justice alors que l’histoire se déroule au fil des siècles, mais en son centre se trouve une femme aux prises avec le chagrin, essayant de remédier à sa propre douleur en créant un nouvel endroit radical.

“Une grande partie du travail (de Rushdie) est énorme et volumineux … et ce livre semble en fait assez contenu”, a déclaré Desai. “(C’est) un livre très sage, comme si quelqu’un avait distillé une grande sagesse de toute une vie – ici, la sagesse de quelques siècles. Cela ressemble à une graine magique elle-même.”

Le vieillissement échappe obstinément à Pampa Kampana, mais pas à ses enfants ni à ses proches. Desai a été attirée par la façon dont son “personnage tendre”, en tant que matriarche de sa famille ainsi que de l’empire, affronte toutes les épines de la maternité. Elle devient également le symbole de l’Inde moderne, a expliqué Desai.

Les vestiges de l’empire Vijayanagar se trouvent à Hampi, en Inde, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Crédit: Frédéric Soltan/Corbis/Getty Images

“Il y a cette idée extrêmement émouvante de Mother India en réunissant, à la fin, toute sa progéniture en guerre, et en étant la force unificatrice”, a déclaré Desai. “Donc ici, encore une fois, (à Pampa Kampana), vous avez cette figure maternelle qui faisait de son mieux.”

Tout au long du livre, il existe des parallèles entre la propre vie de Rushdie et celle du poète fictif – des thèmes d’exil, par exemple, qui reflètent une décennie au cours de laquelle Rushdie a été contraint de se cacher après que le dirigeant iranien l’ayatollah Ruhollah Khomeiny ait émis une fatwa contre lui en 1989. Il y a peut-être aussi des références plus récentes à l’attaque d’août dernier qui a laissé Rushdie avec un usage limité de sa main et aveugle d’un œil, bien que l’on ne sache pas quand il a terminé le roman et si le destin de ses personnages était déjà entièrement écrit.

Comme c’est souvent le cas avec le travail de Rushdie, Desai a déclaré que “Victory City” peut sembler étrangement prophétique – un peu comme la jeune Pampa Kampana, qui sait comment son histoire se terminera dès le début.

“Il y a toujours eu quelque chose de si étrange dans l’écriture de Salman que ce qu’il écrit de façon effrayante se produit fréquemment”, a déclaré Desai.

“Ville de la victoire“, publié par Random House, sera disponible le 7 février.

Ajouter à la file d’attente : l’histoire rencontre la magie

Lire: “L’Enchanteresse de Florence” de Salman Rushdie (2008)

Desai a qualifié le neuvième roman de Rushdie de “livre partenaire” de “Victory City”. L’histoire tentaculaire se déroule dans l’ancien empire moghol, fondé dans le nord de l’Inde, et suit une princesse moghole perdue qui fascine les cours florentines à la Renaissance.

Montre: “Le vent se lève” (2013)

La vision fictive de Hayao Miyazaki sur la vie du concepteur d’avions de la Seconde Guerre mondiale, Jiro Horikoshi, s’écarte des contes fantastiques du réalisateur, mais ce n’est pas sans magie. Le film d’animation nominé aux Oscars médite sur les atrocités de la guerre et la beauté de l’amour et de la vie, améliorant la véritable histoire d’Horikoshi avec des séquences visuelles enchanteresses et d’un autre monde.

Lire: “100 ans de solitude” de Gabriel García Márquez (1967)

Les lecteurs qui découvrent le réalisme magique peuvent commencer par l’une des œuvres les plus emblématiques du genre : le récit multigénérationnel de la famille Buendía dans la ville imaginaire latino-américaine de Macondo. Ils vivent (et influencent) des événements historiques à la fois réels et fictifs, chaque histoire étant empreinte d’émerveillement.

Lire: “Tour de Babylone” de Ted Chiang (1990)

La première nouvelle de Chiang renverse le scénario, imaginant un mythe religieux comme un événement historique, dans lequel la tour de Babel existait – et la compréhension scientifique de l’époque était entièrement vraie. L’histoire suit un mineur appelé Hillalum, qui rejoint d’innombrables autres personnes en quête de gloire en escaladant la tour pour ouvrir la voûte céleste.

Lire: “Violette” d’Isabel Allende (2022)

Dans le dernier livre d’Allende, Violeta del Valle, originaire d’un pays sud-américain sans nom, est née en 1920 et vit pendant un siècle, naviguant dans le tumulte de sa propre vie ainsi que dans les événements du XXe siècle et jusqu’à nos jours.

Lire: “Le danseur de l’eau” de Ta-Nehisi Coates (2020)

Prévu pour une adaptation cinématographique réalisée par Nia DaCosta, le roman à succès de Coates parle d’un jeune homme né en esclavage aux États-Unis qui manque de tous les souvenirs de sa mère, mais a reçu une capacité surhumaine qui lui sauve la vie pendant une quasi- expérience de la mort, catalysant son voyage pour échapper à l’Antebellum South.

Écouter: Livre du jour de NPR : Salman Rushdie (2022)

Le podcast de NPR met en lumière deux livres différents de Rushdie, “The Golden House” et “Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights”, tirés d’entretiens précédents avec l’auteur pour donner un aperçu de la façon dont il combine le familier et le surnaturel.