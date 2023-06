Le nouveau rôle de leadership de l’Iran au sein du comité de désarmement de l’ONU critiqué par les États-Unis et Israël : « Absurde au-delà de toute considération »

L’élection de l’Iran à deux postes majeurs au sein de l’organe suprême de l’ONU la semaine dernière a suscité l’objection immédiate des États-Unis et d’Israël, qui ont condamné ces mesures comme « absurdes ».

Téhéran a été choisi jeudi pour siéger en tant que vice-président du Comité général pour la 78e session, qui débutera en septembre, ainsi que rapporteur du comité de l’Assemblée générale sur le désarmement et la sécurité internationale.

Des alliés internationaux comme les États-Unis et Israël ont catégoriquement rejeté les nominations et ont immédiatement cherché à se distancier de la décision de placer l’Iran – qui a fait l’objet d’une condamnation internationale pour son développement nucléaire continu, ses violations des droits de l’homme et son aide militaire à la Russie dans le cadre de son effort de guerre en Ukraine. – à la tête de l’Assemblée générale.

L’Iran, ainsi que 15 autres nations, a été élu pour rejoindre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité – la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis – en tant que vice-présidents annuels de l’assemblée.

« C’est un pays qui a démontré à plusieurs reprises un manque évident de respect pour la charte de l’ONU et les autorités de divers organes de l’ONU », a déclaré jeudi l’ambassadeur américain pour la gestion et la réforme, Chris Lu, lors des débats de l’ONU. « L’Iran ne peut pas agir comme un intermédiaire honnête dans son rôle de vice-président de l’Assemblée générale, car il a montré à maintes reprises qu’il ne cherche pas à renforcer la paix et la sécurité mondiales, mais plutôt à l’encontre de celles-ci. »

Lu a déclaré que les États-Unis continueraient de s’opposer à toute position de leadership iranien à l’ONU

Le représentant d’Israël à l’ONU – qui siège actuellement comme l’un des vice-présidents de l’organisme pour la 77e assemblée – a fait écho à l’opposition américaine et a souligné que « l’Iran menace à plusieurs reprises l’État d’Israël en utilisant une rhétorique anti-israélienne et antisémite dure ».

« Il est totalement inacceptable que les dirigeants d’un État membre des Nations Unies qualifient un autre État membre de tumeur cancéreuse et appellent publiquement à son annihilation. C’est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies », a déclaré l’ambassadeur d’Israël, selon un récapitulatif de l’audience de l’ONU.

Mais l’élection de Téhéran à la vice-présidence n’a pas été la seule nomination qui a suscité des inquiétudes la semaine dernière.

L’Iran a également été élu rapporteur de la commission du désarmement et de la sécurité internationale dans un geste que les États-Unis ont qualifié d ‘ »absurde au-delà de toute considération », en raison de la violation flagrante par Téhéran des réglementations de l’ONU concernant le développement balistique et nucléaire.

« Bien que nous respections pleinement les prérogatives des groupes régionaux pour sélectionner leurs candidats aux bureaux de l’ONU, nous demandons aux groupes d’examiner ces sélections avec soin et responsabilité », a déclaré l’ambassadeur américain Robert Wood. suite à la décision Jeudi. « Il est absurde au-delà de toute considération que l’Iran occuperait un poste de direction au sein du comité de l’Assemblée générale sur le désarmement et la sécurité internationale. »

Wood a également souligné que non seulement l’Iran ignore les réglementations internationales en matière de désarmement nucléaire et de missiles, mais que Téhéran continue également à acheminer illégalement des armes à travers le Moyen-Orient.

La contrebande continue d’armes de l’Iran vers les guerres au Yémen et en Syrie a non seulement prolongé les souffrances humaines, la violence et l’instabilité au Moyen-Orient, mais a également conduit à des guerres par procuration avec de grands acteurs internationaux comme l’Arabie saoudite et Israël.

« Nous appelons le gouvernement iranien à mettre fin à sa violation de la résolution 2231 du CSNU, à cesser de saper la paix et la sécurité internationales et à coopérer pleinement avec l’AIEA. Jusqu’à ce qu’il le fasse, nous continuerons de nous opposer aux tentatives de leadership de l’Iran dans tout le système des Nations Unies », Bois ajouté.