Le nouveau Roku Ultra est plus rapide, dispose d’un meilleur Wi-Fi et est livré avec une télécommande rétroéclairée

Le jour même où le nouveau Google TV Streamer arrive dans les magasins, Roku annonce son dernier lecteur de streaming. Et contrairement à la grande refonte de conception de Google, le nouveau Roku Ultra joue les choses très prudemment. Je dirais peut-être aussi en sécurité. C’est toujours 99,99 $offre toujours Dolby Vision et Atmos, et il a exactement le même aspect qu’avant, bien que la société affirme qu’il y a des améliorations notables à l’intérieur.

Le modèle Ultra 2024 est 30 % plus rapide que tous les autres modèles de Roku et il est désormais doté du Wi-Fi 6. Cette mise à niveau le place devant le Google TV Streamer, qui est resté fidèle au Wi-Fi 5. Roku est désormais à égalité avec l’Apple TV, mais derrière les streamers phares Fire TV d’Amazon, qui incluent la connectivité Wi-Fi 6E. Et oui, il y a toujours une prise Ethernet intégrée pour ceux d’entre vous qui préfèrent les configurations filaires.

« De plus, en tant que lecteur de streaming HDMI 2.1, Roku Ultra offre la technologie Quick Media Switching (QMS) qui permet des transitions fluides et sans saccades entre différents taux de rafraîchissement ou sources de contenu sur les téléviseurs haut de gamme », a écrit Paul Nangeroni de Roku dans un article de blog. (Notez que votre téléviseur doit également prendre en charge QMS pour que cela fonctionne, et nous en sommes encore aux tout premiers stades de ce processus.)

La télécommande vocale Pro incluse dispose désormais de boutons rétroéclairés. Image : Roku

Le Roku Ultra est livré avec la meilleure télécommande de Roku, la Voice Remote Pro, qui a elle-même été améliorée avec des boutons rétroéclairés, un chargement USB-C et de nouveaux boutons de lancement rapide et de télévision en direct. Le premier vous permet de « voir vos raccourcis personnalisés — vos applications préférées, votre commande vocale préférée, l’activation et la désactivation des sous-titres — directement sur l’écran de votre téléviseur ». Le Roku Ultra 2024 « utilise également un apprentissage automatique avancé pour anticiper l’application que vous allez ouvrir ensuite et la prépare pour notre chargement d’application le plus rapide à ce jour ».

L’application mobile à distance de Roku vous permet désormais de parcourir le contenu d’un simple glissement vers le haut. Image : Roku

Roku continue également de développer son écran d’accueil toujours simpliste sans réinventer la roue. Il ajoute la zone « Enfants et famille » existante directement à l’écran d’accueil. Séparément, les pages de contenu auront désormais des icônes de pouce vers le haut et de pouce vers le bas pour vous aider à personnaliser les algorithmes de l’entreprise selon vos goûts. Et l’application de télécommande mobile aura désormais une superposition de divertissement qui vous permettra de balayer vers le haut pour parcourir le contenu lorsque vous n’utilisez pas les commandes essentielles.

Le boîtier fiable et sans fioritures de Roku est-il toujours votre choix en 2024 ? Attendez-vous la prochaine mise à niveau de l’Apple TV 4K ? Ou allez-vous essayer le streamer remanié de Google ? Je suis toujours là à souhaiter que Nvidia brise son silence sur un potentiel nouveau Shield, mais je suis toujours là pour entendre parler des configurations de divertissement à domicile dans les commentaires.

