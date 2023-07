Le nouveau roi zoulou « empoisonné » après une âpre bataille de succession pour le trône | Nouvelles du monde

On craint que le nouveau roi zoulou ait été empoisonné après être tombé malade lors d’une visite à Eswatini (Photo: AFP) Le nouveau roi zoulou a peut-être été empoisonné après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital pour une étrange maladie. Misuzulu Zulu, le roi zoulou d’Afrique du Sud, a passé des examens médicaux hier, mais un porte-parole a nié avoir été transporté à l’hôpital. Son proche conseiller, Douglas Xaba, est décédé mystérieusement la veille de la maladie du roi de 48 ans. Le roi était en visite à Eswatini lorsqu’il s’est soudainement senti mal samedi, selon des informations. Mais les messages ont été mitigés après qu’un porte-parole royal a déclaré hier que le roi était « en parfaite santé et n’est actuellement admis dans aucun hôpital ». Il a confirmé que le roi « avait subi des examens médicaux préventifs et approfondis dans le cadre de Covid et après la mort brutale de son proche conseiller Douglas Xaba’. Mais le Premier ministre zoulou, le prince Mangosuthu Buthelezi, a déclaré dans un communiqué de presse que le nouveau roi avait été hospitalisé à Eswatini après être tombé malade. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Le roi Misuzulu est monté sur le trône l’année dernière, succédant à son père Goodwill Zwelithini après sa mort. Son accession impliquait une querelle sur la succession royale et qui devrait diriger. Le Premier ministre a déclaré dans sa déclaration que le roi pensait avoir été empoisonné après la mort si soudaine de M. Xaba. Buthelezi a déclaré que le conseiller « est décédé assez soudainement et qu’il y a des soupçons qu’il a été empoisonné ». « Lorsque Sa Majesté a commencé à se sentir mal, il a soupçonné qu’il avait peut-être aussi été empoisonné », a-t-il ajouté. Le Premier ministre a poursuivi en expliquant que le nouveau roi zoulou voulait se faire soigner à Eswatini parce que « ses parents avaient tous deux reçu un traitement en Afrique du Sud et sont décédés par la suite ».



D’autres membres de la famille n’étaient pas contents que Misuzulu Zulu ait été nommé nouveau roi (Photo: Gallo Images via Getty Images) Plusieurs sources policières ont décrit une sécurité renforcée à l’hôpital d’Eswatini, selon MailOnline. Le porte-parole royal qui a critiqué les affirmations selon lesquelles le roi était malade a déclaré qu’il s’agissait d’un « agenda orchestré » pour diffuser « des allégations sans fondement sur la mauvaise santé de Sa Majesté ». Le roi Zwelithini est décédé après avoir régné pendant plus de 50 ans, laissant derrière lui six femmes et 28 enfants. L’ancien roi a nommé sa troisième épouse – et la mère de Misuzulu – comme régente dans son testament. Plus : Tendance

Mais elle est décédée subitement un mois après Zwelithini et son testament a nommé Misuzulu comme nouveau monarque – mais cela n'a pas été bien accueilli par les autres membres de la famille. Même si le roi zoulou de la nation n'a pas de pouvoir exécutif, le rôle a beaucoup d'influence morale sur les Zoulous. Il y a environ 11 millions de Zoulous et ils représentent près d'un cinquième de la population sud-africaine.

