Le nouveau roi de Malaisie est un milliardaire au franc-parler, avec une influence politique croissante

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) — Le sultan milliardaire qui dirige l’État de Johor en Malaisie a prêté serment mercredi en tant que nouveau roi de la nation dans le cadre d’un système unique de monarchie tournante.

Le sultan Ibrahim Iskandar, 65 ans, a prêté serment au palais et a signé l’instrument de proclamation de ses fonctions lors d’une cérémonie en présence d’autres familles royales, a déclaré le Premier ministre. Anwar Ibrahim et les membres du Cabinet. Une cérémonie de couronnement aura lieu ultérieurement.

L’un des hommes les plus riches du pays, le sultan Ibrahim possède un vaste empire commercial allant de l’immobilier aux télécommunications et aux centrales électriques. Le monarque franc entretient des liens étroits avec Anwar et son règne pourrait renforcer le gouvernement d’unité d’Anwar, qui fait face à une forte opposition islamique.

Neuf dirigeants d’État malais se sont succédés comme rois pour des mandats de cinq ans selon le seul système de ce type au monde depuis que la Malaisie a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1957. La Malaisie compte 13 États, mais neuf seulement ont des familles royales, certaines dont les racines remontent à des siècles. Royaumes malais qui étaient des États indépendants jusqu’à ce qu’ils soient réunis par les Britanniques.

L’élection du sultan Ibrahim au trône national par ses collègues dirigeants en octobre était largement attendue sur la base d’un ordre de rotation établi. Le sultan Nazrin Shah, dirigeant de l’État de Perak et prochain sur le trône, a été réélu vice-roi.

QUEL EST LE RÔLE DU ROI ?

Connu sous le nom de Yang Di-Pertuan Agong, ou Celui qui est devenu Seigneur, le roi joue un rôle largement cérémonial, le pouvoir administratif étant confié au Premier ministre et au Parlement. Le monarque est le chef nominal du gouvernement et des forces armées et est hautement considéré comme le protecteur de l’Islam et de la tradition malaise. Toutes les lois, les nominations au Cabinet et la dissolution du Parlement pour les élections générales nécessitent son assentiment. Le roi a le pouvoir de proclamer l’état d’urgence et de gracier les criminels.

Le sultan Ibrahim a réussi Sultan Abdallah Sultan Ahmad Shah de l’État de Pahang, qui a présidé une période tumultueuse marquée par des confinements liés au COVID-19 et une instabilité politique.

L’influence politique du roi s’est accrue ces dernières années. Le sultan Abdallah est intervenu dans le passé pour décider qui deviendra Premier ministre, notamment en nommant Anwar en tant que Premier ministre après les élections générales de 2022 qui ont conduit à un parlement sans majorité.

Le sultan Ibrahim a indiqué qu’il maintiendrait une approche concrète. Il a déclaré dans une interview au Singapore Straits Times publiée le mois dernier qu’il ne voudrait pas perdre cinq ans sur le trône en tant que « roi fantoche », mais qu’il se concentrerait sur la lutte contre la corruption et l’approfondissement de l’unité dans le pays. Le sultan et d’autres dirigeants ont également mis en garde contre les tentatives de l’opposition de renverser le gouvernement d’Anwar, appelant plutôt à la stabilité politique.

QUI EST LE SULTAN IBRAHIM ?

Le sultan Ibrahim, dont la mère est anglaise, s’exprime également sur les questions de protection sociale et effectue chaque année des voyages en moto pour rencontrer les habitants de son État.

Il n’a pas non plus caché sa richesse. Plus tôt mercredi, le sultan a volé de Johor à Kuala Lumpur à bord de son jet privé, un Boeing 737 or et bleu. Outre une flotte d’avions à réaction, il possède une vaste collection de voitures et de motos, ainsi que des propriétés à l’étranger. Le sultan Ibrahim est également le seul dirigeant doté d’une armée privée – une condition acceptée pour que l’État rejoigne la Malaisie moderne.

La notoriété du sultan Ibrahim – notamment sa participation dans le projet de développement multimilliardaire de Forest City à Johor avec le développeur chinois en difficulté Country Garden – a fait sourciller en raison des craintes d’un éventuel conflit d’intérêts. Il a déclaré au Singapore Straits Times qu’il prévoyait de relancer un projet de liaison ferroviaire à grande vitesse avec Singapour et de renforcer le projet en difficulté de Forest City.

Mais le sultan a défendu ses relations commerciales. En 2015, il a plaisanté en disant qu’il devait « gagner sa vie, comme les Malaisiens ordinaires », car il ne pouvait pas compter sur son allocation mensuelle de l’État de 27 000 ringgits (5 700 dollars).

Son épouse Raja Zarith Sofiah, issue d’une autre famille royale, est diplômée d’Oxford et écrivain prolifique auteur de plusieurs livres pour enfants. Ils ont cinq fils et une fille.

___

Suivez la couverture Asie-Pacifique d’AP sur https://apnews.com/hub/asia-pacific