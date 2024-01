Le nouveau roi de Malaisie est milliardaire et possède une collection de 300 voitures de luxe

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Le roi de Malaisie, le sultan Ibrahim Iskandar, lors d’une cérémonie de bienvenue au Palais national de Kuala Lumpur. HASNOOR HUSSAIN/Pool/AFP via Getty Images

Le sultan Ibrahim Iskandar a été couronné nouveau roi de Malaisie.

L’investisseur milliardaire gouvernera pendant cinq ans dans le cadre de la monarchie tournante du pays.

Le sultan Ibrahim possède une collection de voitures de luxe, des liens familiaux avec Hitler et une armée privée.

La Malaisie a un nouveau roi milliardaire qui possède sa propre armée, une flotte de jets privés et 300 voitures de luxe, dont une apparemment offerte par Adolf Hitler.

Le sultan Ibrahim Iskandar, 65 ans, a été couronné roi du pays mercredi lors d’une cérémonie en présence du Premier ministre malaisien, des membres du cabinet et des membres des neuf familles royales de Malaisie.

Le royal au franc-parler semble vouloir avoir un impact dans son rôle. Il a dit au Horaires du détroit de Singapour le mois dernier, il est déterminé à ne pas perdre cinq ans sur le trône en tant que « roi fantoche ».

Il fait déjà sourciller avec ses démonstrations de richesse et sa franchise. UN Bloomberg Le profil décrit le roi comme un « royal qui roule en moto, conduit une Ferrari et connaît Instagram ».

Le roi de Malaisie, le sultan Ibrahim Iskandar (à droite), s’entretient avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim (à gauche) après la cérémonie de prestation de serment. MOHD RASFAN/Pool/AFP via Getty Images

L’un des hommes les plus riches de Malaisie

Le sultan Ibrahim – chef de la famille royale de Johor – utilisera ce titre Sa Majesté Yang di-Pertuan Agongl’équivalent du roi en Malaisie.

Son élection au trône national était largement attendue car la Malaisie applique le seul système de monarchie tournante au monde.

Dans le cadre de ce système, les neuf dirigeants héréditaires de la Malaisie, appelés « sultans », assument à tour de rôle le rôle de chef d’État tous les cinq ans. Reuters signalé.

Le nouveau monarque était considéré comme l’une des personnes les plus puissantes et les plus riches du pays bien avant de prendre ce nouveau titre.

Selon Bloomberg, la famille Johor vaut environ 5,7 milliards de dollars. La publication cite les investissements de la famille dans des terrains privés, des biens immobiliers et des entreprises publiques et privées.

Bloomberg a déclaré que Sultan Ibrahim possède un peu moins d’un quart de U Mobile, l’un des plus grands fournisseurs de téléphonie mobile de Malaisie, ainsi qu’un terrain d’une valeur de 4 millions de dollars à Singapour.

La famille Johor est la seule famille royale de Malaisie à disposer d’une armée privée, condition qui a été accordée pour que Johor puisse rejoindre la Malaisie moderne après son indépendance de la Grande-Bretagne en 1967. Actualités ABC dit.

Selon Bloomberg, le roi possède une collection de jets privés et plus de 300 voitures anciennes de luxe, dont une ayant appartenu à Adolf Hitler. Dans une interview refaite surface en 2013 publié sur YouTube en 2017le sultan Ibrahim a déclaré qu’Hitler était un ami de son arrière-grand-père.

Il a ajouté que la voiture d’Hitler avait été envoyée en Angleterre puis en Malaisie avant d’être donnée à son arrière-grand-père.

Sultan Ibrahim est également un passionné de moto et est connu pour faire des voyages dans sa Harley-Davidson autour de Johor, où il a déjà distribué « la charité aux pauvres », selon Le gardien.

Bien que le rôle du roi soit en grande partie cérémonial, il a certaines responsabilités parlementaires, notamment la capacité de nommer un Premier ministre et il est également en mesure de gracier ceux qui ont été reconnus coupables de crimes, a rapporté Reuters.

Il est illégal pour les membres du public de critiquer ouvertement le roi en raison de la Loi sur la sédition de 1948. Cette règle était particulièrement importante à la fin des années 1980 et dans les années 1990, lorsque le père du sultan Ibrahim, feu le sultan de Johor, fut accusé de meurtre.

Un orchestre militaire joue devant le Palais national de Kuala Lumpur, en Malaisie. HASNOOR HUSSAIN / PISCINE / AFP via Getty Images

Le sultan a été accusé d’homicide involontaire en 1971 après avoir tiré sur quelqu’un qui aurait pénétré par effraction chez lui, le Héraut du matin de Sydney signalé après sa mort en 2010. Il a été publiquement gracié par son père, le 23e sultan de Johor, ajoute la publication.

En 1987, il a également été accusé du meurtre d’un caddy de golf qui riait lorsqu’il ratait un putt. Parce qu’il était roi à l’époque, il ne pouvait pas être poursuivi, selon le Sydney Morning Herald.

Le gouvernement malaisien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la question. Les représentants du roi n’ont pas pu être contactés.

Malgré la loi qui leur interdit de le faire, certains hommes politiques se sont ouvertement prononcés contre les sultans au fil des années.

Par exemple, l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad a critiqué les relations commerciales de la famille Johor, selon Bloomberg, qui a rapporté que les divers investissements du roi vont directement à l’encontre de la règle constitutionnelle du pays selon laquelle un roi « ne doit s’engager activement dans aucune entreprise commerciale ».

“En fait, ils ne devraient pas être impliqués dans les affaires”, a déclaré Mohamad dans une récente interview, selon Bloomberg.

“Malheureusement, les Malais ne peuvent pas dire non à leurs dirigeants. Leur culture est telle que, si les dirigeants veulent faire quelque chose, quoi que disent la constitution ou la loi, ils ne peuvent pas dire non”, a-t-il ajouté.

“Les fonctionnaires ne peuvent pas dire non. Même les politiciens ne peuvent pas dire non.”

L’épouse du sultan Ibrahim, Raja Zarith Sofiah, est issue d’une autre famille royale, diplômée d’Oxford et auteur de livres pour enfants, selon le Presse associée. Ils ont six enfants ensemble.