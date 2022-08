Le nouveau roi de la nation zoulou d’Afrique du Sud rejette ses challengers

KWANONGOMA, Afrique du Sud (AP) – Le nouveau roi de la nation zouloue d’Afrique du Sud, Misuzulu kaZwelithini, a été intronisé samedi lors d’une cérémonie colorée devant des centaines de partisans dans une partie rurale de la province du KwaZulu-Natal.

Le roi a rejeté ceux qui contestaient son droit au trône dans ses premiers commentaires publics sur la question. Il a été couronné chef traditionnel de la nation zouloue, bien que certains membres de la famille royale contestent son droit de succéder à son défunt père, le roi Goodwill Zwelithini.

Certains membres de la famille préfèrent un frère aîné et un autre groupe soutient un autre frère. Le défunt roi avait six femmes et plusieurs fils. Après la mort du roi l’année dernière, la mère de Misuzulu kaZwelithini a été régente pendant un mois seulement avant sa mort, mais dans son testament, elle a nommé son fils pour être le prochain roi. Ceci est considéré par beaucoup comme la revendication la plus forte du trône zoulou.

Le président Cyril Ramaphosa a reconnu Misuzulu kaZwelithini comme l’héritier légitime du trône zoulou. Ramaphosa est sur le point de lui présenter un certificat officiel le prononçant roi du peuple zoulou lors d’une cérémonie plus tard cette année.

Misuzulu kaZwelithini s’est adressé à environ 1 000 partisans après avoir subi un rituel traditionnel connu sous le nom d’ukungena esibayeni (entrée dans l’enclos royal du bétail) pour marquer le début de son règne en tant que roi.

“Je sais que vous êtes au courant de l’état de la famille royale ces derniers temps. Je demande que tout ce que vous entendez dans les médias et les commentaires faits par ceux qui contestent le trône, vous les entendiez, mais vous ne devriez pas les écouter », a déclaré Misuzulu kaZwelithini.

Il a appelé à l’unité au sein de la nation zouloue et a remercié Ramaphosa pour son soutien.

La cérémonie et les célébrations étaient des expositions colorées de la culture zouloue où des centaines de personnes se sont habillées en tenue traditionnelle.

Des femmes portant des perles, des jupes et des chapeaux ululaient et chantaient des hymnes et des slogans zoulous en attendant l’arrivée du nouveau roi.

Des acclamations se sont élevées dans l’air lorsque Misuzulu kaZwelithini est entré dans l’enceinte principale du palais où il a reçu un sceptre pointu plaqué or et a reçu des messages de félicitations d’anciens de la nation zoulou.

Des centaines de guerriers zoulous masculins connus sous le nom d’amabutho brandissaient des boucliers, des lances et des bâtons traditionnels alors qu’ils scandaient et marchaient dans le palais royal pour prêter allégeance à leur nouveau chef.

Tout au long de la journée, les hommes ont abattu environ 50 bovins, tandis que les femmes cuisinaient la viande et d’autres aliments et brassaient de la bière de sorgho traditionnelle pour la fête de célébration.

L’événement, largement considéré comme l’intronisation ou le couronnement du nouveau roi, a également réuni des chefs traditionnels d’autres groupes ethniques sud-africains et des représentants d’autres nationalités dont les origines remontent à la nation zouloue, notamment des communautés de Zambie et du Malawi.

L’ethnie zouloue est la plus importante d’Afrique du Sud avec plus de 12 millions de personnes qui se trouvent principalement dans la province du KwaZulu-Natal. Ils sont reconnus pour leur résistance farouche au colonialisme britannique sous le roi Shaka Zulu au début des années 1800.

En tant que chef de la nation zouloue qui contrôle environ 10 810 miles carrés de terres dans la province du KwaZulu-Natal, le roi est sans doute le chef traditionnel le plus influent d’Afrique du Sud.

Mogomotsi Magome, The Associated Press