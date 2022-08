Le nouveau roi de la nation zoulou d’Afrique du Sud rejette ses challengers

Certains membres de la famille préfèrent un frère aîné et un autre groupe soutient un autre frère. Le défunt roi avait six femmes et plusieurs fils. Après la mort du roi l’année dernière, la mère de Misuzulu kaZwelithini a été régente pendant un mois seulement avant sa mort, mais dans son testament, elle a nommé son fils pour être le prochain roi. Ceci est considéré par beaucoup comme la revendication la plus forte du trône zoulou.