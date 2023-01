Le nouveau restaurant de Yorkville, Craft’d, attire une foule nombreuse le jour de son ouverture – Shaw Local

YORKVILLE – Avec des portions généreuses de bonne nourriture, un service attentionné et une atmosphère familiale, Craft’d est la nouvelle entrée sur la scène gastronomique en plein essor de Yorkville.

Le nouveau restaurant du 2075 Marketview Drive a attiré une foule nombreuse lors de son ouverture le 27 décembre.

La nourriture et l’emplacement seront familiers à de nombreux convives de la région de Yorkville.

L’entreprise est le deuxième site Craft’d du Major Threat Restaurant Group, qui exploite trois restaurants à Plainfield, dont Chop’d, Khaos Brewcade & Kitchen et le premier Craft’d.

Le nouvel emplacement à l’angle sud-est de la route 47 et du chemin Kennedy était auparavant occupé par la Millhurst Ale House, qui a fermé ses portes en juillet 2021.

Les propriétaires de Major Threat Corey Knowles de Montgomery et Barry Michael d’Oswego ont acheté le bâtiment et rénové la structure, ouvrant l’espace intérieur pour créer deux grandes salles à manger et apporter plus de lumière naturelle.

“Yorkville a toujours été sur notre radar”, a déclaré Knowles.

Le restaurant dispose de 40 tables pouvant accueillir 200 clients, plus de la place pour 20 autres sur la terrasse extérieure, a déclaré Knowles.

Le menu propose des plats américains classiques avec des hamburgers, des ailes, des sandwichs et des salades.

“Nous fumons nos propres viandes et faisons livrer du pain frais tous les jours”, a déclaré Knowles.

Les favoris du menu incluent un bretzel de fumoir bavarois “plus gros que votre tête”, un steak au fromage Philly de deux pieds de long et une large sélection d’entrées.

Les entrées comprennent du pain de viande fumé, du saumon à l’orange et du poulet au bourbon.

Le bar propose une large sélection de bières pression, ainsi que des cocktails finement travaillés.

Le nouveau restaurant Craft’d a ouvert ses portes le 27 décembre 2022 dans l’ancien bâtiment Millhurst Ale House au 2075 Marketview Drive à Yorkville. (Marc Foster)

Le directeur général Randy Schobert de Plainfield travaille dans le secteur de la restauration pratiquement depuis qu’il a obtenu son diplôme de l’école secondaire Yorkville en 1994 et dirigeait déjà le Plainfield Craft’d.

“Nous voulons en faire une expérience totalement familiale”, a déclaré Schobert.

Certains des 50 employés du restaurant sont membres des équipes de football et de volleyball féminin de la Yorkville High School.

“Ils sont tous motivés à gagner de l’argent pour l’université”, a déclaré Schobert en souriant.

Un espace dans le restaurant appelé The Ale Room, vestige de l’époque de Millhurst, est resté inachevé et inutilisé.

Schobert a déclaré que le plan est d’agrandir éventuellement l’espace pour créer une salle de fête pour 40 ou 50 invités.

Knowles a déclaré que travailler avec la ville de Yorkville pendant les rénovations du bâtiment s’est déroulé sans heurts.

“Ils nous ont permis de nous concentrer sur les affaires et ont facilité les choses”, a déclaré Knowles. “Nous nous sommes vraiment sentis les bienvenus ici.”

Craft’d est ouvert de 11 h à 23 h, sept jours sur sept.