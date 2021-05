Le nouveau restaurant de Salt Bae aura un steak d’or 24 carats au menu

Nusret Gokce alias Salt Bae a charmé le monde d’Internet avec sa technique unique d’assaisonnement de la viande qui l’a transformé en mème. Le boucher, chef et restaurateur turc, propriétaire de Nusr-Et, une chaîne de steakhouses de luxe, va maintenant ouvrir un nouveau restaurant à Londres qui vendra son steak d’or 24 carats par excellence. Au prix de 700 £, le tomahawk doré sera l’un des plats vedettes du restaurant de Salt Bae à Londres. Compte tenu de l’éventail de célébrités qu’il a impressionné par sa technique de salage et son steak parfaitement cuit, on peut s’attendre à ce que Londres soit bientôt le prochain arrêt populaire de Salt Bae. Après plusieurs retards liés à la pandémie, le Nusr-Et de Londres ouvrira ses portes le 17 mai à l’hôtel Park Tower Knightsbridge.

Parler à GQAdam Hyman, fondateur de Code Hospitality et initié du restaurant, a déclaré que Knightsbridge est l’endroit idéal pour le restaurant, que ce soit pour ceux qui souhaitent cocher le restaurant de leur liste de restaurants ou pour les habitants et les touristes qui explorent un nouvel endroit. Depuis 2020, et la majeure partie de cette année, les Londoniens restent à la maison depuis bien trop longtemps et ont besoin de bons plats et de divertissements, et le restaurant de Salt Bae peut fournir cela.

Un coup d’œil à sa poignée Instagram et vous verrez des stars comme Jason Statham, David Beckham, la star des arts martiaux mixtes Conor McGregor, se présenter à son restaurant pour assister au spectacle créé par Nusret alors qu’il tranche le steak recouvert d’or 24 carats et de sels. dans son style typique. Bien que la feuille d’or n’ajoute aucune saveur au steak, c’est sa performance qui fait que le steak ressemble à un plat de luxe haut de gamme.

Nusret a commencé à travailler très jeune et s’est frayé un chemin jusqu’au stade où il crée maintenant des restaurants et attire des célébrités de partout. En tant qu’apprenti dans le quartier de Kadikoy à Istanbul dans sa jeunesse, Nusret a commencé à travailler dans l’industrie de la boucherie et nous pouvons maintenant voir comment il peut facilement couper certaines des plus belles pièces dans ses restaurants du monde entier.

