Le nouveau responsable des parcs de Bremerton se concentre sur l’impact économique et les parcs accessibles

Timothy Barker sera le prochain directeur du département des parcs et loisirs de Bremerton. Les membres du conseil municipal ont approuvé à l’unanimité la nomination de Barker lors d’une réunion le 4 septembre pour remplacer l’ancien directeur du département, Jeff Elevado, qui a pris sa retraite plus tôt cette année.

Barker a travaillé pour la ville de Lewiston, dans l’Idaho, au cours des 17 dernières années, dont 13 en tant que directeur des parcs et des loisirs de la ville. Mais il n’est pas étranger au Nord-Ouest Pacifique. Il est diplômé de la Pacific Lutheran University et a vécu à Salem, dans l’Oregon, et dans les environs de Tacoma avant de déménager dans l’Idaho.

Barker a reçu l’approbation totale des membres de la commission des parcs de la ville et d’un comité spécial composé des membres du conseil Jennifer Chamberlin, Jeff Coughlin et Denise Frey.

« Je pense que M. Barker a une vaste expérience dans une ville de taille similaire et qu’il pourrait prospérer ici à Bremerton », a déclaré Coughlin lors de la réunion du conseil de mercredi. « (Je suis) vraiment impressionné par toutes ses associations professionnelles de parcs et par le fait qu’il ait vraiment des normes professionnelles et une véritable vision sur la façon de faire passer notre système de parcs au niveau supérieur et de le rendre vraiment moderne. »

L’embauche de Barker intervient également à un moment important pour le département des parcs, a déclaré Wheeler lors de la réunion.

« Nous pensons qu’il y a beaucoup de travail à faire et un service des parcs doté d’un personnel complet est très utile et contribue grandement à atteindre ces objectifs », a-t-il déclaré. « Nous voulons mener à bien deux projets Parc du lac Kitsap et Parc Haddon sont dans la trémie en ce moment, nous travaillons dur pour les terminer.

Barker a déclaré qu’il était ravi de s’impliquer dans les deux projets en cours et qu’il avait déjà participé à une réunion publique la semaine dernière, lors d’une visite, où le personnel du projet a détaillé les différents modèles de terrains de jeux pour le parc Lulu Haddon, actuellement en rénovation dans l’ouest de la ville. Il a également quelques objectifs en tête à l’approche de son premier jour au bureau le 16 octobre.

Barker prévoit d’utiliser sa perspective extérieure pour faire l’inventaire des opérations du département, de ses forces et de ses faiblesses, ainsi que de la communication générale, a-t-il déclaré, et évaluer comment créer de meilleurs partenariats avec les membres de la communauté, les organisations locales et les partenaires internes avec différents départements.

Après avoir achevé un projet de plan directeur pour un complexe sportif régional de 187 acres à Lewiston, Barker cherchera également des opportunités pour maximiser l’impact économique de la structure actuelle des parcs et peut-être de certaines de ses installations, a-t-il déclaré. L’organisation de tournois sportifs, par exemple, pourrait offrir des possibilités de générer des revenus pour le département et la communauté dans son ensemble.

Barker souhaite également s’assurer que Bremerton réponde aux normes nationales consistant à avoir un parc à 10 minutes à pied de n’importe quel endroit de la communauté.

« Je ne considère pas cela comme un tremplin vers la prochaine étape. Je veux pouvoir rester dans la communauté et avoir un impact durable grâce à ce que je peux faire », a déclaré Barker. « Je suis ravi de travailler avec l’équipe qui est déjà là et je suis simplement enthousiasmé par les opportunités qui s’offrent à moi. »

Cet article a été publié à l’origine sur Kitsap Sun : Bremerton nomme Timothy Barker nouveau directeur des parcs et loisirs