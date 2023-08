Le nouveau réseau Boost 5G de Verizon est celui dont vous bénéficierez

Lorsque Verizon a dépensé tous ces milliards en mars 2021 pour acquérir le spectre en bande C pour essayer de rattraper l’énorme avance de T-Mobile dans la course au spectre 5G à mi-bande, ils espéraient tout déployer d’ici la fin de 2023 Pendant une grande partie de 2022 et 2023, ils ont utilisé une partie de cette bande C pour renforcer leur réseau 5G Ultra Wideband dans de nombreux endroits que nous avons détaillés, et cela devrait aider dans les grandes villes du pays.

Aujourd’hui, Verizon a annoncé qu’il avait eu accès à la quantité totale de spectre en bande C 5G qu’il avait racheté en 2021 et qu’il pourrait apporter des améliorations immédiates à votre connexion 5G Ultra Wideband (5G UWB).

Le plus grand déploiement de bande C de Verizon

Dans un court article, Verizon explique qu’ils ont acheté entre 140 et 200 MHz de spectre en bande C en 2021 et ont commencé les choses en déployant 60 MHz dans un lot de 46 zones. Ils ont continué à développer ce déploiement depuis, mais cette semaine, ils peuvent tout utiliser avec une moyenne de 161 MHz dans tout le pays et sur certains marchés, la totalité des 200 MHz.

Étant donné que Verizon a installé un équipement capable d’utiliser la totalité des 200 MHz, maintenant que le spectre est disponible, une simple mise à jour logicielle du réseau devrait vous l’ouvrir presque immédiatement. Verizon s’attend à ce que certaines zones bénéficient d’une meilleure couverture et d’une meilleure vitesse d’ici quelques jours et quelques semaines.

Ils s’attendent à ce que 406 marchés puissent accéder à au moins 140 MHz, avec une moyenne à cette marque de 161 MHz. Il s’agit essentiellement d’un buff national du réseau en bande C (mi-bande 5G) de Verizon. Si vous espériez vivre dans une zone bénéficiant de la totalité des 200 MHz, Verizon indique que le premier lot comprend 158 «marchés principalement ruraux» qui couvrent environ 40 millions de personnes.

Pour être encore plus précis, Verizon a accompagné son déploiement général du spectre en bande C avec au moins 66 communiqués de presse spécifiques au marché. Mon hypothèse ici est qu’ils veulent que ces villes sachent qu’elles devraient voir un coup de pouce de cette nouvelle. Ces marchés sont :

Albany, NY Jacksonville, Floride Albuquerque, Nouveau-Mexique Kansas City, Missouri Atlanta, Géorgie Knoxville, Tennessee Augusta, Géorgie Lansing, Michigan Austin, Texas Las Vegas, Nevada Baltimore, MD Lexington, Caroline du Nord Birmingham, AL Little Rock, AR Boise, ID Los Angeles, Californie Boston, Massachusetts Louisville, Kentucky Brownsville, TX Memphis, TN Buffalo, NY Miami, Floride Cape Coral, Floride Milwaukee, Wisconsin Charleston, Caroline du Sud Minneapolis, Minnesota Charlotte, Caroline du Nord Mobile, AL Chicago, IL Nashville, Tennessee Cincinnati, Ohio La Nouvelle-Orléans, LA Cleveland, Ohio New York, NY Colombie, Caroline du Sud Oklahoma City, OK Colomb, Ohio Omaha, NE Dallas, Texas Orlando, Floride Dayton, Ohio Philadelphie, Pennsylvanie Denver, CO Phénix, AZ Des Moines, Iowa Pittsburgh, Pennsylvanie Détroit, Michigan Portland, OU El Paso, Texas Raleigh, Caroline du Nord Fayetteville, Caroline du Nord Richmond, Virginie Fresno, Californie Sarasota, Floride Grand Rapids, Michigan Springfield, Massachusetts Greensboro, Caroline du Nord Tucson, AZ Greenville, Caroline du Sud Tulsa, d’accord Harrisburg, Pennsylvanie Washington DC Houston, TX Wichita, KS Indianapolis, Indiana Winston Salem, Caroline du Nord

Qu’est-ce que la bande C 5G ?

Nous en avons beaucoup parlé, mais pour ceux qui sont confus par le jargon de la bande C, sachez simplement qu’il existe essentiellement 3 niveaux de 5G aux États-Unis que les opérateurs de réseau utilisent pour former leur réseau 5G global. Ce sont les ondes basses, moyennes et millimétriques (mmW).

Lorsque vous voyez généralement un logo « 5G » clair sur votre téléphone aujourd’hui, il s’agit probablement de la 5G à bande basse et il se peut qu’il ne soit pas meilleur que l’ancien réseau 4G LTE auquel vous vous connectiez. La 5G à bande basse ou « à l’échelle nationale » couvre de vastes zones, mais n’a pas les augmentations de vitesse significatives qui vous ont été promises avec la 5G.

L’onde millimétrique ou 5G mmW est la plus rapide de tous les réseaux 5G, mais elle a une portée horrible, fonctionne à peine à travers une fenêtre et nécessite un équipement spécifique dans votre téléphone pour fonctionner. C’est incroyablement rapide, mais ce n’est pas facile à déployer à partir des opérateurs et de nombreux téléphones ont décidé de laisser de côté les pièces nécessaires pour passer à la 5G mmW.

La bande médiane, sous laquelle relève la bande C de Verizon, est fondamentalement le meilleur des deux mondes 5G dont je viens de parler. Il couvre de plus grandes surfaces et peut être incroyablement rapide. T-Mobile a beaucoup de 5G à mi-bande depuis son acquisition de Sprint, tandis que Verizon et AT&T ont dû acheter du spectre en bande C pour essayer de rattraper leur retard. Lorsque vous vous connectez à la bande médiane d’un opérateur (et également à la 5G mmW), vous verrez généralement des logos tels que « 5G UC » (T-Mobile), « 5G UWB » (Verizon) et « 5G+ » (AT&T). Ces logos devraient apporter des vitesses plus rapides car vous êtes sur leurs meilleurs réseaux 5G.

Cette nouvelle poussée de Verizon en bande C est vraiment un gros problème. Vous devrez nous faire savoir si vous voyez l’augmentation immédiate des vitesses.

