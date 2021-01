La représentante américaine Lauren Boebert (R-Colorado) est membre officiel du Congrès depuis seulement un jour, mais elle a déjà réussi à déclencher des adversaires politiques en annonçant son vœu de porter un pistolet Glock au travail.

« Non seulement c’est mon droit, mais c’est un droit que j’ai été envoyé ici pour protéger », Boebert a déclaré dans une vidéo publiée dimanche soir sur Twitter. La vidéo montre la membre du Congrès en train de chambrer un clip et de ranger un pistolet semi-automatique à l’arrière de sa ceinture, sous un blazer, puis marchant dans les rues de Washington alors qu’elle explique pourquoi elle portera une arme à feu sur Capitol Hill.

Laissez-moi vous dire pourquoi JE porterai mon Glock au Congrès. Le gouvernement ne peut PAS me dire ni à mes électeurs comment nous sommes autorisés à assurer la sécurité de nos familles. Je promets de toujours rester ferme pour nos droits de deuxième amendement. Http://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNon – Lauren Boebert (@laurenboebert) 4 janvier 2021

«Même si je travaille maintenant dans l’une des villes les plus libérales d’Amérique, je refuse d’abandonner mes droits, en particulier mes droits du deuxième amendement,» Dit Boebert. Elle a ajouté qu’en tant que mère de quatre enfants qui ne mesure que 1,50 mètre et 100 livres, «Je choisis de défendre ma famille avec toute la force que la Constitution offre.»

Boebert, qui a également cité le taux de criminalité élevé à Washington, a l’habitude de faire des déclarations provocantes au sujet des armes à feu. Le mois dernier, elle a tweeté: «J’ai toujours entendu dire« parler doucement et porter un gros bâton ». Je préfère parler fort et porter un Glock. Elle a également déclaré qu’elle dispensait une formation obligatoire sur les armes à feu et une pratique ciblée aux employés de son restaurant, appelé Shooters, dans l’ouest du Colorado.

J’ai toujours entendu dire «parler doucement et porter un gros bâton». Je préfère parler fort et porter un Glock. – Lauren Boebert (@laurenboebert) 8 décembre 2020

Après la dernière impertinence pro-armes de Boebert, les journalistes ont interrogé le chef de la police de Washington, Robert Contee, sur les projets de la nouvelle députée. Les membres du Congrès sont autorisés à porter une arme à feu sur le terrain du Capitole, mais Contee a déclaré qu’il informerait Boebert qu’elle était passible des mêmes sanctions que quiconque si elle était retrouvée avec une arme à feu dissimulée ailleurs dans la ville.

Le district de Columbia a des lois strictes sur le contrôle des armes à feu. Un membre du Congrès est autorisé à porter une arme à feu au Capitole, à condition qu’elle soit stockée dans le bureau du législateur et déchargée pendant le transport.

Ryan Scott, directeur de la technologie pour une nouvelle application de réalité augmentée appelée CrimeDoor, s’est moqué de Boebert pour avoir ressenti le besoin de porter une arme au Congrès. «Si vous bénéficiez de bons arguments, vous n’avez pas besoin d’armes à feu», il a dit. «Quelle bande de lâches.»

Mais Boebert a riposté en disant «Les pères fondateurs, qui fabriquaient des armes à feu le deuxième point de leur argumentation pour la fondation de ce pays, étaient-ils aussi un« groupe de lâches »?»

21 Les démocrates ont écrit une lettre à Nancy Pelosi pour lui demander de m’empêcher de continuer sur Capitol Hill. Je choisis de défendre ma famille et ma vie avec toute la force offerte par la Constitution. Je suis honoré que 82 de mes collègues aient décidé de me soutenir. pic.twitter.com/OBkVuAFvv7 – Lauren Boebert (@laurenboebert) 1 janvier 2021

D’autres, tels que la militante du contrôle des armes à feu Shannon Watts, a réagi à la nouvelle publicité de Boebert en tweetant sur elle et le dossier d’arrestation de son mari. D’autres encore ont suggéré qu’elle est irrationnelle de penser que DC n’est pas en sécurité. Les homicides à Washington ont atteint un sommet de 15 ans en 2020, et le taux de meurtres de la ville s’est historiquement classé parmi les 10 plus élevés aux États-Unis.

Qui s’attend-elle à briser la sécurité des immeubles de bureaux de Capitol Hill House et à la frapper? Mon Dieu, vivre dans une telle peur doit être épuisant. Il y a une raison pour laquelle DC n’a pas de portage ouvert OU dissimulé. DC n’est pas le Far West. – Kirsten Hancock (@KirstenLHancock) 4 janvier 2021

