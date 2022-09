Le nouveau rendu Moto Edge 30 Neo confirme le nom, la couleur Very Peri

Motorola prépare un téléphone Lite pour sa famille Edge 30, et des rumeurs suggéraient qu’il s’appellerait Edge 30 Neo, disponible en pas moins de quatre couleurs. Aujourd’hui @rquandt l’a emmené sur Twitter pour confirmer le nom et partager une image du travail de peinture du héros Very Peri, correspondant à la couleur Pantone de l’année 2022.

L’image ne nous dit pas grand-chose sur le téléphone, mais elle confirme la caméra unique à l’avant et une double configuration à l’arrière, le tireur principal ayant un capteur 64MP et OIS. Les touches d’alimentation et la bascule du volume se trouvent sur le côté droit.

Nous pouvons supposer en toute sécurité que le scanner d’empreintes digitales a fait son chemin sous le panneau (qui devrait être OLED), ce qui serait une mise à niveau, par rapport au capteur latéral de l’Edge 20 Lite. La photo ne révèle également aucune prise audio 3,5 mm en bas, ce qui pourrait être une déception pour certains, puisque le 20 Lite l’avait.

La source