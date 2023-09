Le nouveau RedTail Golf Clubhouse de Lakewood obtient l’approbation ; les travaux de démolition débuteront lundi – Shaw Local

Après des années de réflexion, les administrateurs du village de Lakewood ont approuvé la construction d’un nouveau club-house, d’une grange d’entretien et d’un hangar de stockage pour le parcours de golf RedTail appartenant au village.

La démolition du club-house actuel devrait commencer le lundi 18 septembre, a déclaré le directeur du village, Jean Heckman.

C’est notre travail et notre devoir de veiller, à mon avis, à atténuer autant que possible la responsabilité qui revient aux contribuables. — Mike Fischer, administrateur du village de Lakewood

Toutes les motions liées à la construction et au financement des trois bâtiments ont été adoptées sans opposition mardi. Un administrateur était absent à la réunion.

Le président du village de Lakewood, David Stavropoulos, l’a qualifié de « jour historique » pour la communauté. Les administrateurs ont eu au moins 29 réunions au cours des 17 derniers mois sur le sujet, a-t-il déclaré.

« Pour mémoire, si cela était nécessaire, j’aurais également voté pour les trois », a déclaré Stavropoulos.

Une cérémonie d’inauguration des travaux est provisoirement prévue pour le mardi 26 septembre. D’autres détails sont encore provisoires, a déclaré Stavropoulos.

Les administrateurs ont voté le mois dernier pour dépenser 45 000 $ pour louer une caravane qui servira de club-house temporaire pendant la construction du nouveau club-house.

Le RedTail Golf Club, situé au 7900 Redtail Drive, planifie depuis plus d’un an une reconstruction majeure du site. Le projet est estimé à près de 4 millions de dollars et comprend un club-house de 9 000 pieds carrés et un pavillon de voiturettes de golf de 4 500 pieds carrés.

Les administrateurs de Lakewood ont exprimé leurs inquiétudes lors de réunions précédentes concernant le financement de la construction. Le conseil d’administration était censé voter sur l’approbation des offres et des constructions de RedTail le 29 août, mais les administrateurs ont décidé de se réunir en privé sur la question et de retarder le vote.

L’administrateur Mike Fischer a déclaré que RedTail devait se financer lui-même. Il ne veut pas qu’une taxe RedTail soit imposée aux résidents de Lakewood pour couvrir les coûts, comme cela s’est produit pour le précédent projet de construction d’un terrain de golf.

« Je ne pense pas que le village devrait faire flotter quoi que ce soit », a déclaré Fischer. « C’est notre travail et notre devoir de nous assurer, à mon avis, que nous atténuons autant que possible la responsabilité revenant aux contribuables. »

Fischer a reconnu qu’une reconstruction complète est nécessaire en raison de «des décennies de maintenance différée qui sont désormais pratiquement irréparables».

La grange n’a pas de désignation de monument historique, mais la fiduciaire Tricia Babischkin a déclaré qu’elle était historique.

Il n’est pas prévu de démolir la grange pour l’instant, a déclaré Stavropoulos.

Cependant, l’administrateur Lonnie Jeschke a déclaré que beaucoup de travail devait être fait dans la grange, car elle regorge de « vermine » comme des chauves-souris, des souris et des pigeons.

Babischkin a déclaré que l’entretien de la propriété RedTail faisait défaut, comme l’entretien des mauvaises herbes, l’aménagement paysager et l’ordre de l’équipement, ce qui peut être une horreur pour les résidents voisins.

« J’aimerais qu’une norme soit fixée pour l’entretien de la propriété », a-t-elle déclaré. « Nous ne tolérerions pas cela de la part de nos voisins. »

Les administrateurs ont également voté en faveur d’une proposition de prêt de Wintrust Bank pouvant aller jusqu’à 3 millions de dollars avec un taux d’intérêt de 5,35 % pour les huit premières années. Le village prévoit de rembourser le prêt sur 20 ans.

Le village avait la possibilité de financer auprès de la Home State Bank, de Wintrust ou de Tax-Exempt Leasing Corp.

Stravropoulos a suggéré que la moitié des bénéfices annuels de RedTail soit consacrée au principal du prêt. La manière exacte dont le village gérera le financement doit encore être planifiée, a-t-il déclaré.

Un résident de Lakewood a exprimé ses inquiétudes quant à la manière dont les futurs membres du conseil d’administration géreront les finances de RedTail pendant toute la durée du prêt. Stravropoulos a déclaré qu’il ne pouvait pas parler de ce que feraient les futurs conseils d’administration.