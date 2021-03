NASHVILLE, Tennessee: Josh Reynolds a examiné ses offres et a vu de nombreuses opportunités au Tennessee avec les Titans.

Une attaque de grande puissance ancrée par le leader consécutif de la NFL, Derrick Henry, avec un quart-arrière vétéran à Ryan Tannehill qui lance le ballon régulièrement sur le terrain. Reynolds ne pouvait pas laisser passer l’occasion de montrer exactement ce qu’il pouvait faire dans cette ligue.

Je sentais que je pouvais en quelque sorte apporter cette pièce différente pour aider les Titans, a déclaré Reynolds jeudi. «Allez au-delà de ce qu’ils ont fait… J’espère que je peux apporter cela et les aider à continuer à gagner.

Les Titans ont signé un contrat d’un an avec Reynolds qui lui permettra de revenir sur le marché dans un an. Il devrait avoir une chance d’attraper beaucoup de passes, le Tennessee perdant deux de ses trois meilleurs receveurs de passes au profit d’une agence libre.

Corey Davis a réussi un sommet en carrière de 65 attrapés pour 984 verges et cinq touchés et il est maintenant avec les Jets de New York. L’ailier serré Jonnu Smith s’est classé troisième avec 41 réceptions pour 448 verges, et il s’est classé deuxième avec huit meilleurs touchés en carrière. Il est maintenant avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Reynolds est un gros receveur comme Davis à 6 pieds 3 pouces et 196 livres. Choix de quatrième ronde par les Rams en 2017 de Texas A&M, Reynolds vient de connaître sa meilleure saison à ce jour. Il a réussi 52 attrapés pour 618 verges la saison dernière et deux touchés. Il a en moyenne 12,8 verges par prise dans sa carrière.

Il n’a pas manqué non plus un match au cours de ses quatre premières saisons, une séquence de 64 matchs à égalité pour la troisième plus longue séquence active parmi les receveurs larges.

Reynolds a déclaré qu’il avait hâte de jouer avec le receveur du Pro Bowl AJ Brown. Reynolds voit son jeu être similaire à Davis. Au Texas A&M, il a réussi 164 attrapés pour 2 788 verges et 30 attrapés TD, et la question à laquelle il a été confronté en sortant de l’université était de pouvoir attraper le ballon dans le match intermédiaire.

Avec les Rams, c’est ce que j’ai fait là-bas. Ils m’ont fait faire une grande partie du blocage de zone et d’autres choses », a déclaré Reynolds. En voyant comment les Titans opèrent dans leur attaque, je sais que je vais devoir être là-bas et faire le blocage et tout le reste, mais c’est finalement ce à quoi je suis habitué et prêt à l’apporter.

Le Tennessee a terminé deuxième avec 396,4 verges au total et 23e au passage avec 228,3 verges par match. Henry est devenu le huitième homme de l’histoire de la NFL à courir pour au moins 2000 verges, tandis que Tannehill a lancé pour un meilleur 33 touchés en carrière et 3819 verges.

Je suis vraiment ravi d’être en quelque sorte d’apporter ce genre de menace de balle profonde et ce genre de menace 50-50 aux Titans, mec, a déclaré Reynolds.

