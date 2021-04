Realme a présenté hier sa série Q3, mais un nouveau téléphone est déjà en préparation. Un appareil portant le numéro de modèle RMX3142 (également RMX3143 avec différentes bandes) est apparu sur TENAA, et bien qu’il ressemble au Realme Q3 Pro ou au Realme GT Neo, il s’agit en fait d’un nouveau combiné avec des dimensions différentes et une vitesse de charge plus rapide.









Realme RMX3142 / 3

Ce mystérieux Realme a un AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD + et une charge minimale de 4 400 mAh de la batterie avec une charge rapide de 65 W. Il a des spécifications similaires à celles du produit phare Realme GT 5G, mais l’encombrement est différent – le RMX3142 mesure 159,1 x 73,4 x 8,1 mm, avec un poids de seulement 174 grammes.

On dit que le processeur fonctionne à 2,8 GHz, ce qui signifie que le chipset est soit une plate-forme de la série Snapdragon 8, soit un Dimensity 1100/1200, mais aucun d’entre eux, à part le Snapdragon 888, ne prend en charge des taux de charge aussi rapides. Nous envisageons donc peut-être un nouveau Realme GT Plus, un Realme Q3 Pro + ou un Realme X7 Pro Ultra + – à ce stade, le jeu de noms est purement une loterie.

La triple caméra à l’arrière a des capteurs 64MP, 8MP et 2 MP, tandis que le tireur frontal en a un 32MP et se trouve à l’intérieur d’un trou de perforation dans le coin supérieur gauche. Les listes TENAA indiquent que le téléphone arrivera en noir ou en bleu, mais nous n’avons pas encore entendu parler de Realme sur une date de lancement officielle.

Source 1 • Source 2 (tous deux en chinois) | Passant par