Le nouveau rapport du gouvernement américain sur les ovnis ajoute des centaines d’observations

Quel est cet objet étrange dans le ciel ? Un nouveau rapport du gouvernement américain sur les phénomènes aériens non identifiés, ou UAP, a quelques réponses possibles, mais beaucoup de mystères demeurent. Une chose que vous ne trouverez pas dans le rapport : les mots alien ou extraterrestre.

Les PAN sont plus connus sous le nom d’OVNIS ou d’objets volants non identifiés. Ils sont souvent associés à des concepts de science-fiction de visite extraterrestre. Le gouvernement est maintenant tenu d’émettre une rapport annuel sur les PAN au Congrès. Jeudi, le bureau du directeur du renseignement national a publié un version non classifiée du rapport 2022 au public.

L’une des principales conclusions pour 2022 est que les rapports UAP sont en augmentation. La plupart des nouveaux rapports provenaient du personnel de la marine et de l’armée de l’air, y compris des aviateurs. L’ODNI a enregistré 247 observations supplémentaires depuis son rapport de 2021, et a également ajouté 119 observations qui ont été découvertes ou signalées après la publication de cette évaluation préliminaire. Cela porte à 510 le total des observations d’UAP au cours des 17 dernières années.

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’explosion du tuyau d’incendie des nouveaux rapports UAP. L’ODNI a déclaré que “l’augmentation observée du taux de signalement de l’UAP est en partie due à une meilleure compréhension des menaces possibles que l’UAP peut représenter, soit en tant que sécurité des dangers de vol, soit en tant que plates-formes de collecte d’adversaires potentiels, et en partie en raison de la réduction de la stigmatisation entourant le signalement de l’UAP. .” L’expression “plates-formes de collecte adverses” fait référence à la possibilité que certains UAP puissent être connectés à des gouvernements étrangers recueillant des informations de renseignement.

Le bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines du ministère de la Défense collecte et analyse les rapports UAP. Sur les 366 rapports nouvellement identifiés, AARO caractérise 163 d’entre eux comme des “entités ballon ou semblable à un ballon”. Une demi-douzaine sont attribuées à ce qu’il appelle le « désordre », qui comprend des oiseaux ou des débris flottants comme des sacs en plastique. 26 autres étaient probablement des drones. Cela laisse 171 rapports “non caractérisés et non attribués”.

ODNI et AARO ne font aucune déclaration définitive sur les objets véritablement inconnus. “Certains de ces UAP non caractérisés semblent avoir démontré des caractéristiques de vol ou des capacités de performance inhabituelles, et nécessitent une analyse plus approfondie”, indique le rapport. L’ODNI a également déclaré que de nombreux rapports manquaient de données détaillées.



L’ODNI a déclaré que les PAN posent un risque pour la sécurité des vols, bien qu’aucune collision n’ait été signalée entre les PAN et les avions américains. Dans l’ensemble, le rapport est mince sur les détails et, hélas, il n’y a pas de références titillantes à des visiteurs d’au-delà de notre planète.