Le nouveau rapport d’OVNI est un blanchiment, et les responsables pensent que nous sommes trop STUPIDES pour apprendre des vérités extraterrestres, affirme un membre du Congrès américain

NOUS sommes toujours tenus dans l’ignorance de la vérité sur les visiteurs d’OVNIS d’autres mondes, a affirmé un membre du Congrès américain.

Un rapport explosif de la défense américaine sur les ovnis devrait être mis à la disposition du public sous une forme ou une autre dans les prochains jours.

Un nouveau rapport explosif sur les OVNIS devrait être publié dans les prochains jours Crédit : Reuters

Le rapport est censé publier des fichiers OVNI classifiés depuis longtemps Crédit : Getty

Mais le représentant du Congrès américain Tim Burchett affirme que le rapport sera un blanchiment Crédit : Reuters

Mais s’adressant à The Sun Online, un membre du Congrès américain a averti que le rapport serait un blanchiment, et que les responsables pensent toujours que nous sommes trop “stupides” pour gérer la vérité sur les visiteurs extraterrestres.

Le représentant Tim Burchett, un républicain qui représente le 2e district du Congrès du Tennesee, a rejeté l’annonce de cette semaine selon laquelle le rapport serait rendu public.

Le dossier du Bureau du directeur du renseignement national est le premier rapport annuel sur les ovnis, officiellement rebaptisé Phénomènes aériens inexpliqués (UAP).

Sa publication fait suite à l’audience historique du Congrès à Washington en mai et au rapport du Pentagone de l’année dernière sur les PAN, qui a étudié 144 rapports de rencontres avec des PAN.

Le rapport de 22 pages analyse 366 cas mais seulement environ la moitié d’entre eux pourraient être expliqués, selon des sources qui ont vu le rapport.

Ils incluent une vidéo tournée par des drones Reaper effectuant une surveillance au Moyen-Orient qui a capturé des “orbes” volant autour puis “puis” soudainement “quittant l’écran”.

Le rapport de cette semaine est le premier d’une série de dossiers annuels promis par le projet de loi américain sur la défense de 2022 jusqu’en 2026.

Mais le rapport indique clairement que les récents incidents examinés sont dus à des actions humaines, et non à celles d’extraterrestres.

Les observations sont attribuées à un mélange de surveillance étrangère comme des vols de drones et des ballons météorologiques.

Le représentant Burchett a déclaré à The Sun Online: “C’est une question de pouvoir. La plupart des gens croient qu’il y a autre chose là-bas, ils ne croient tout simplement pas que la personne moyenne peut le gérer.”

Il a souligné les remarquables 150 observations d’OVNI marquées comme “inexpliquées” au cours de la seule année écoulée et a ajouté : “Notre technologie est plus avancée, nous pouvons enregistrer des choses maintenant. N’importe quel grand-parent peut sortir son téléphone et prendre une vidéo de ces phénomènes.”

La semaine dernière, la porte-parole du département américain de la Défense, Sue Gough, a admis : “Il n’y a pas d’explication unique qui réponde à la majorité des rapports de l’UAP.

“Nous collectons autant de données que possible, en suivant les données là où elles mènent, et partagerons nos découvertes dans la mesure du possible.”

Et elle a ajouté que le gouvernement américain doit veiller à éviter de révéler des “informations sensibles” à des puissances étrangères potentielles sur ce que savent les services de renseignement américains et sur la manière dont ils obtiennent ces informations.

Jusqu’à ce que quelqu’un à l’intérieur sorte avec une cassette ou une photo ou quelque chose de concret et le mette sur Internet, nous ne saurons pas la vérité Représentant Tim Burchett

Mais le représentant Burchett a critiqué la décision de caviarder une grande partie du rapport comme une dissimulation.

“De quoi ont-ils peur?” Il a demandé. “Nous ne publierons toujours pas les dossiers Kennedy. Personne n’est en vie aujourd’hui qui aurait pu être impliqué dans l’assassinat de JFK, alors qui craignons-nous d’embarrasser ?

“Les gens au pouvoir sont dans le déni.”

Le représentant Burchett a ajouté: “Je publierais chaque dernier fichier.”

Il pense que, si le rapport était entièrement publié, “nous pourrions enfin découvrir ce qui s’est réellement passé à Roswell et découvrir des preuves d’engins écrasés”.

En juillet 1947, un objet inconnu s’est écrasé dans le désert près de Roswell, au Nouveau-Mexique, déclenchant des décennies d’intrigues.

Des témoins ont affirmé avoir ramassé des matériaux bizarres de l’engin avec des écritures de type hiéroglyphique dessus – tandis que d’autres insistent sur le fait qu’ils ont vu des extraterrestres morts parmi l’épave.

L’armée a publié un communiqué de presse le 8 juillet 1947, déclarant qu’ils avaient récupéré un “disque volant”, cependant, les responsables ont affirmé plus tard que l’accident était un ballon météo volant dans le cadre du projet Mogul, un projet secret de la guerre froide.

Cette année, à l’occasion du 75e anniversaire du mystère, un capitaine à la retraite de l’US Air Force a affirmé avoir découvert la clé de ce qui s’était passé, grâce à des mots cruciaux dans une note de service.

Le représentant Burchett pense que nous pourrions un jour apprendre la vérité sur Roswell Crédit : Getty

Il pense également que le rapport non expurgé pourrait contenir des informations sur la “vidéo Tic Tac” Crédit : YouTube

Les ufologues espèrent également que le nouveau rapport pourra faire la lumière sur la soi-disant vidéo Tic Tac, qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de combat.

Un autre OVNI aurait “fermé 10 missiles nucléaires” sur une base américaine, tandis qu’un expert a affirmé que le phénomène mondial pourrait avoir été déclenché par les premiers essais de bombes atomiques dans les années 1940.

Mais le représentant Burchett n’est toujours pas convaincu que ce prochain rapport contiendra des révélations vraiment choquantes.

Au lieu de cela, dit-il, nous risquons d’obtenir une “refonte” de ce que nous avons vu auparavant. “La dissimulation va continuer”, a-t-il ajouté.

“Jusqu’à ce que quelqu’un à l’intérieur sorte une cassette ou une photo ou quelque chose de concret et la mette sur Internet, nous ne saurons pas la vérité”, a-t-il déclaré.

Le représentant Burchett, qui a été élu pour la première fois en 2019, a l’habitude de voir ses opinions rejetées comme des théories du complot.

Mais il pense que le vent commence à tourner en sa faveur.

“La seule raison pour laquelle cela est discuté au Congrès est que les gens ordinaires les poussent à le faire.”

Et il a appelé les Américains à continuer de faire pression pour obtenir la pleine vérité.

“Poussez vos élus”, a-t-il dit. “Chaque membre du Congrès et chaque femme est rééligible cette année.

“S’ils ne font pas ce que vous dites, alors votez pour qu’ils soient démis de leurs fonctions. Cela vaut pour toutes les démocraties.”

Mais il avertit que la plupart des politiciens ne veulent pas que la vérité sorte sur les ovnis.

“Les membres de ces comités viennent me voir et me disent:” Nous avons des choses beaucoup plus importantes à faire que de discuter de cela “”, a-t-il déclaré.

“Qu’y a-t-il de plus important que quelque chose que nous ne contrôlons pas et qui vole dans notre propre espace aérien ?

“Si cela venait d’un autre pays, ce serait un acte de guerre. Mais quand c’est quelque chose que nous ne comprenons pas, nous le cachons.”