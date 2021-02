Le nouveau rapport de transparence de TikTok révèle le nombre de vidéos et de comptes supprimés au deuxième semestre 2020: points à retenir

TikTok a publié son quatrième rapport de transparence qui offre une «visibilité» sur le volume et la nature du contenu supprimé pour violation de son règlement communautaire ou de ses conditions d’utilisation. Le dernier rapport couvre toutes les actions entreprises par l’entreprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020 (S2 2020). TikTok ajoute qu’il a supprimé 89132938 vidéos dans le monde au cours du second semestre 2020 pour violation des conditions d’utilisation, ce qui représente moins de 1% de toutes les vidéos téléchargées sur TikTok. Parmi ces vidéos, 11 775 777 ont été supprimées aux États-Unis. Notamment, 92,4% de ces vidéos ont été supprimées avant qu’un utilisateur ne les rapporte, affirme la société.

Le rapport de transparence H2 2020 de TikTok publié plus tôt cette semaine note en outre qu’un total de 6 144 040 comptes ont été supprimés pour violation du règlement de la communauté au cours du second semestre de l’année dernière. La plate-forme a également rejeté 3 501 477 annonces pour violation des politiques et directives en matière de publicité. Pour freiner la propagation de la désinformation liée au COVID-19, le centre d’informations COVID-19 de TikTok a été consulté 2 625 049 193 fois. Des bannières orientant les téléspectateurs vers le centre d’information COVID-19 ont été ajoutées à 3 065 213 vidéos. De plus, les messages d’intérêt public (PSA) sur les hashtags orientant les utilisateurs vers l’OMS et les ressources locales de santé publique ont été visionnés 38 010 670 666 fois. TikTok ajoute qu’il a également supprimé 51 505 vidéos faisant la promotion de la désinformation COVID-19.

Partageant d’autres données, le rapport de transparence H2 2020 de TikTok note que le guide des élections américaines 2020 contenant des informations faisant autorité sur le vote, les élections et les résultats a été visité 17995580 fois. La société révèle que le gouvernement américain a reçu 546 demandes d’informations légales; cependant, il ne met pas en évidence le nombre où les demandes ont été acceptées.

TikTok qualifie le dernier rapport de «rapport le plus complet à ce jour». La société affirme qu’elle continuerait à améliorer les systèmes pour détecter et signaler de manière proactive le contenu trompeur pour examen. TikTok souligne en outre que des investissements supplémentaires sont nécessaires pour éduquer les créateurs et les marques sur les exigences de divulgation pour le contenu d’influence payant.

Pendant ce temps, TikTok reste interdit en Inde en raison de menaces de cybersécurité qui, selon le gouvernement indien, proviennent de sa société mère, ByteDance, basée en Chine. Récemment, TikTok a annoncé qu’il réduisait les opérations dans le pays après que le gouvernement a interdit définitivement l’application. Selon un rapport, le gouvernement a décidé de maintenir son interdiction sur TikTok et 58 autres applications chinoises à la suite des réponses des entreprises sur des questions telles que la conformité et la confidentialité.