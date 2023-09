Le nouveau rapport de l’ECW montre un modèle de financement de l’éducation réussi pour les enfants touchés par les crises – Enjeux mondiaux

Avec espoir et courage : rapport sur les résultats annuels 2022

NATIONS UNIES ET NAIROBI, 08 sept (IPS) – Dans un monde en proie au changement climatique et à des conflits brutaux, des millions d’enfants en situation d’urgence et de crise prolongée ont besoin d’un soutien éducatif. Les enfants de 48 des 49 pays africains courent un risque élevé ou extrêmement élevé de subir les impacts du changement climatique, en particulier en République centrafricaine, au Tchad, au Nigeria, en Guinée, en Somalie et en Guinée Bissau.

« Nous avons atteint aujourd’hui des proportions catastrophiques : 224 millions d’enfants victimes de conflits et d’autres crises humanitaires ont besoin d’un soutien éducatif. Les besoins financiers pour l’éducation dans les situations d’urgence dans le cadre des appels humanitaires ont presque triplé au cours des trois dernières années, passant de 1,1 milliard de dollars en 2019 à près de 3 milliards de dollars à la fin de 2022. En 2022, seuls 30 pour cent des besoins en matière d’éducation ont été financés, ce qui indique une augmentation croissante des besoins en matière d’éducation. écart », a déclaré à IPS, Yasmine Sherif, directrice exécutive de Education Cannot Wait (ECW).

Publié aujourd’hui avant l’Assemblée générale des Nations Unies et le Sommet des ODD de ce mois-ci à New York, le titre d’ECW ‘Avec espoir et courage : rapport sur les résultats annuels 2022» est une plongée profonde dans les défis, les opportunités, les tendances clés et le vaste potentiel qu’offre « l’éducation pour tous » alors que les nations du monde entier s’efforcent de tenir les promesses énoncées dans les ODD, l’Accord de Paris et d’autres accords internationaux.

Sherif souligne qu’à l’heure où les nations du monde entier célèbrent la Journée internationale de l’alphabétisation – et le pouvoir de l’éducation pour construire des sociétés durables et pacifiques – ECW appelle les dirigeants du monde à augmenter leur soutien financier pour atteindre les enfants vulnérables dans le besoin, en particulier ceux les plus laissés pour compte. Alors que de plus en plus d’enfants sont plongés dans des crises humanitaires, le déficit de financement se creuse alors que les besoins ont grimpé en flèche ces dernières années.

Le rapport lance un appel urgent à un financement supplémentaire – présentant les dernières tendances en matière d’éducation en situation d’urgence. Il montre également les progrès du fonds avec les partenaires de l’ONU et de la société civile dans la promotion d’une éducation de qualité, en particulier l’objectif de développement durable (ODD) 4 permettant aux filles et aux garçons vulnérables dans les crises humanitaires du monde entier d’accéder à une éducation inclusive, de qualité et sûre.

« Alors que le nombre d’enfants non scolarisés dans les situations de conflit, de catastrophes climatiques et de réfugiés monte en flèche, le financement ne suit pas la crise boule de neige. Mais même dans ces circonstances malheureuses, le rapport véhicule un message positif. ECW et ses partenaires stratégiques mondiaux ont permis à 8,8 millions d’enfants de bénéficier d’une éducation holistique de qualité depuis sa création en 2016 et à plus de 4,2 millions rien qu’en 2022. La seule raison pour laquelle nous n’avons pas atteint davantage d’enfants est le manque de financement. Nous avons mobilisé plus de 1,5 milliard de dollars à ce jour, et nous avons besoin de 670 millions de dollars supplémentaires pour atteindre 20 millions d’enfants d’ici la fin de notre plan stratégique 2023-2026 », observe-t-elle.

Sherif souligne que la communauté mondiale doit veiller à ce que les filles et les garçons touchés par les conflits armés, les catastrophes provoquées par le climat et les déplacements forcés ne soient pas laissés pour compte, mais plutôt placés au premier rang pour une éducation inclusive et continue de qualité. L’éducation est le fondement de sociétés durables et pacifiques.

« Notre rapport annuel démontre qu’il est possible de fournir une éducation sûre, inclusive et de qualité avec des résultats d’apprentissage positifs prouvés dans les pays touchés par un conflit et aux réfugiés. ECW l’a fait grâce à des partenariats stratégiques avec les gouvernements hôtes, les donateurs gouvernementaux, le secteur privé, les fondations philanthropiques, les agences des Nations Unies, la société civile, les organisations locales et d’autres parties prenantes clés », explique-t-elle.

« Ensemble, nous avons dispensé une éducation de qualité à 9 millions d’enfants et d’adolescents touchés par les crises. Les systèmes sont en place, notamment une structure de coordination ; avec davantage de financement, nous pouvons atteindre davantage de filles et de garçons lors de crises humanitaires partout dans le monde, notamment au Sahel, au Soudan du Sud, au Yémen, en Syrie et en Amérique latine, et permettre aux filles d’accéder à l’enseignement secondaire communautaire en Afghanistan. Nous disposons d’un modèle de financement efficace et efficient pour tenir la promesse de l’éducation.

ECW a jusqu’à présent financé des programmes éducatifs dans 44 pays et contextes de crise. Sur les 4,2 millions d’enfants touchés en 2022, 21 pour cent étaient des réfugiés et 14 pour cent étaient des déplacés internes. Lorsque la pandémie de COVID-19 a fermé les écoles à travers le monde, l’ECW a repositionné ses programmes et soutenu l’enseignement à distance, l’accès vital à l’eau et aux installations sanitaires, ainsi que d’autres soutiens intégrés, touchant ainsi 32,2 millions d’enfants supplémentaires.

L’engagement d’ECW en faveur de l’égalité des sexes et de la lutte contre l’écart entre les sexes dans l’éducation porte ses fruits. Vers l’objectif du fonds de 60 pour cent de filles atteintes dans tous ses investissements, les filles représentent plus de 50 pour cent de tous les enfants atteints en 2022.

En 2022, les premières réponses d’urgence rapides de l’ECW aux crises nouvelles ou qui s’aggravent comprenaient une forte concentration sur la crise climatique grâce à des subventions pour la sécheresse en Afrique de l’Est et les inondations au Pakistan et au Soudan. L’ECW a également approuvé de nouveaux financements en réponse à la guerre en Ukraine et à la reprise des violences dans la région du lac Tchad et en Éthiopie.

« Concernant l’augmentation du financement de l’éducation, le rapport montre que le financement de l’éducation en situation d’urgence a été plus élevé que jamais en 2022, et que le financement total disponible a augmenté de plus de 57 % en seulement trois ans – passant de 699 millions de dollars en 2019 à plus de 57 % en seulement trois ans. 1,1 milliard de dollars américains en 2022 », explique Sherif.

Avec le soutien des principaux donateurs stratégiques de l’ECW – dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont les trois principaux contributeurs sur 25 au total, et de partenaires visionnaires du secteur privé comme la Fondation LEGO – 826 millions de dollars américains ont été annoncés à l’ECW. Conférence de financement de haut niveau début 2023.

En outre, les efforts collectifs de mobilisation des ressources de la part de tous les partenaires et parties prenantes aux niveaux mondial, régional et national ont permis de débloquer 842 millions de dollars supplémentaires de financement pour l’éducation dans les situations d’urgence et les crises prolongées, ce qui a contribué à l’alignement sur les programmes pluriannuels de résilience d’ECW en 22. des pays.

À ce jour, certains des donateurs bilatéraux et multilatéraux les plus importants et potentiels de l’ECW n’ont pas encore engagé de financement pour l’ensemble de la période 2023-2026, et il subsiste un déficit de financement de la part du secteur privé, des fondations et des donateurs philanthropiques. Au premier semestre 2023, l’ECW est confrontée à un déficit de financement d’environ 670 millions de dollars américains pour financer entièrement les résultats du plan stratégique 2023-2026, qui atteindra 20 millions d’enfants au cours des trois prochaines années. Rapport du Bureau IPS de l’ONU

