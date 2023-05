Un rapporteur spécial n’a pas découvert d’ingérence réelle, mais continue de dire que « l’influence » de l’étranger est un problème

Le rapporteur spécial chargé par le gouvernement Trudeau d’enquêter sur l’ingérence étrangère dans la politique canadienne n’a pas trouvé grand-chose. Mais il a dit qu’il tiendrait néanmoins un « série d’audiences publiques avec des Canadiens » parler de la « problème d’ingérence étrangère », qu’il ne pouvait pas vraiment qualifier avec beaucoup de preuves réelles.

L’ancien gouverneur général canadien David Johnston a mis deux mois pour rédiger son rapport, déclenché par des allégations selon lesquelles la Chine s’était ingérée dans les récentes élections fédérales canadiennes. L’hystérie avait atteint un tel paroxysme qu’Ottawa a expulsé le diplomate chinois Zhao Wei à la suite d’allégations dans la presse canadienne selon lesquelles la Chine aurait menacé la famille du député canadien Michael Chong, basée à Hong Kong. Mais après avoir parlé aux services d’espionnage canadiens, Johnston a déclaré avoir trouvé « Aucun renseignement indiquant que la RPC a pris des mesures pour menacer sa famille. »

Il a trouvé des preuves que des responsables chinois avaient « a cherché à construire des profils » sur ce député et d’autres. Oh wow, arrêtez la presse! Parce que certaines personnes pourraient être choquées d’apprendre que le véritable travail des diplomates en poste dans des pays étrangers consiste à assurer la liaison avec les autorités locales pour plaider en faveur d’une coopération qui est au moins dans une certaine mesure intéressée, bien qu’idéalement mutuellement bénéfique également. Et pour ce faire, vous voulez probablement vous assurer que vous savez quelque chose sur le gars au moins au même degré qu’un vendeur de voitures d’occasion ferait un effort pour savoir ce qui intéresserait ou plairait à un client spécifique – ne serait-ce que parce que les intérêts nationaux devrait idéalement valoir autant qu’une Twingo.

En savoir plus Qui se cache derrière la sinophobie au niveau de l’État au Canada ?

Votre voisin qui compile un dossier sur vous est flippant. Un diplomate qui compile un dossier sur un fonctionnaire du gouvernement avec qui il a affaire n’est qu’un professionnalisme de base.

Johnston a également constaté qu’il n’y avait pas de favoritisme partisan louche d’un parti par rapport à un autre de la part des responsables chinois au Canada, contrairement aux rapports suggérant un favoritisme des libéraux par rapport aux conservateurs. Ce n’est pas comme si l’un ou l’autre des partis de l’establishment était amical envers la Chine. Johnson a déclaré que les responsables chinois étaient plus intéressés à soutenir les candidats pro-chinois, mais devaient également faire remarquer aux amateurs de perles qu’un diplomate étranger disant qu’il ou elle favorise un candidat particulier lors d’une élection étrangère n’est pas en fait une ingérence étrangère. Après tout, les responsables occidentaux ne pouvaient pas se taire sur ce qu’ils voulaient que l’ancien président Donald Trump perde face à qui que ce soit que les démocrates lui aient opposé lors des deux dernières élections américaines. Donc, si ce n’est pas une ingérence étrangère, alors pourquoi les autres pays devraient-ils être tenus à une norme différente simplement parce qu’ils ne sont pas dans le même club ?

Il y a eu des allégations de presse selon lesquelles la Chine cherchait la défaite électorale de certains candidats, comme l’ancien député conservateur Kenny Chiu, qui a parrainé la législation sur le registre des agents étrangers. Cependant, Johnston a constaté que, même si « il est clair que les diplomates de la RPC n’aimaient pas M. Chiu, qui est d’origine hongkongaise et non de Chine continentale… il est beaucoup moins clair qu’ils aient fait quelque chose de particulier à ce sujet » au-delà de ne pas l’inviter à leurs événements sponsorisés.

Malgré l’absence de preuves qualifiées d’ingérence dans le rapport et l’accent mis sur un seul pays – la Chine – Johnston est néanmoins parvenu à la conclusion que « Il ne fait aucun doute que les gouvernements étrangers tentent d’influencer les candidats et les électeurs… C’est une menace croissante pour notre système démocratique et le gouvernement doit y résister aussi efficacement que possible. »

Pas besoin de creuser plus loin, estime Johnston, écartant une enquête publique en faveur de « audiences publiques ». Mais cela ne risque-t-il pas simplement de contourner toutes les erreurs et idées fausses qui ont été diffusées par la presse et les responsables occidentaux – comme celles que Johnston lui-même a dû corriger dans son rapport ? Sans une enquête objective et complète, l’opportunité d’exploiter les audiences pour promouvoir la propagande semble substantielle. Qu’en est-il de l’influence ukrainienne sur les politiciens canadiens? Ou l’influence israélienne ?

Johnston se concentre exclusivement sur la Chine et porte un coup à la Russie, en passant, mais ne mentionne jamais le type d’ingérence étrangère mis en lumière lors de la récente commission de l’Assemblée nationale française sur le même sujet.

En savoir plus La France a déployé une inquisition borgne contre l’ingérence des puissances étrangères

«L’ingérence étrangère, oui, je l’ai rencontrée. La plupart du temps, il provenait d’un pays ami et allié appelé les États-Unis. J’ai été écouté avec le président Sarkozy pendant cinq ans par la NSA », a déclaré l’ancien premier ministre de Sarkozy, François Fillon. Il a confirmé les révélations de WikiLeaks sur les interceptions américaines publiées en 2015 indiquant que l’Agence de sécurité nationale menait une surveillance électronique des responsables français de l’ambassade américaine à Paris. Ou qu’il écoutait les conversations des alliés allemands au plus haut niveau, y compris celles de la chancelière Angela Merkel.

« Je n’ai pas été directement touché par l’ingérence russe », Fillon a précisé, notant que comme toutes les grandes puissances, la Russie essaie de « affirmer son point de vue », mais cela ne s’est pas produit avec lui personnellement lorsqu’il était en poste. Alors pourquoi en faire tout un plat, à moins que ce ne soit qu’à des fins de propagande ?

Le Canada, comme l’Europe, souffre d’une vision étroite lorsqu’il s’agit de protéger ses propres intérêts et son indépendance. La preuve réside dans le fait que les deux n’ont pas réussi à se diversifier loin de leur dépendance excessive chronique à l’égard des États-Unis. Bien qu’il soit logique que le pays partageant la plus longue frontière terrestre du monde avec les États-Unis opte pour les fruits à portée de main en matière de commerce, il serait néanmoins intéressant de nuancer les pressions exercées sur les responsables canadiens et les intérêts critiques qui ont entraîné la L’establishment canadien marche au coude à coude avec Washington, répétant la même propagande et nommant les mêmes ennemis.

L’idée que les États-Unis – le pays le plus puissant de la planète – n’ont absolument aucune influence sur son voisin riche en ressources est absurde. Le fait que l’influence soit si systémique qu’elle ne mérite même pas un coup d’œil ou une mention dans un rapport sur l’ingérence étrangère est flagrante. Le gouvernement canadien veut-il regarder sous ce rocher? Ou vont-ils simplement continuer à faire de la Russie et de la Chine des boucs émissaires alors que la menace la plus existentielle et la plus insidieuse à l’indépendance du Canada se trouve à l’intérieur et au sud?