Le nouveau rapport Choate renforce ce que nous savons sur le système défectueux – Shaw Local

À présent, le mot « Choate » dans n’importe quel titre déclenche une réponse préventive : tout ce qui suit sera sur le spectre entre désagréable et déchirant.

Nous considérons assez rarement Clyde Choate, le vétéran de 30 ans de la Maison de l’Illinois qui a également remporté une médaille d’honneur en tant que sergent de l’armée américaine stationné en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais son homonyme : le Choate Mental Health and Developmental Center dans sa longue maison d’Anna.

On peut beaucoup écrire sur Choate lui-même ou sur l’histoire de l’asile d’État d’Anna en 1869, mais l’année dernière, le nom est devenu synonyme d’échec lamentable du gouvernement de l’État.

Scott T.Holland

Capitol News Illinois et Lee Enterprises Midwest ont travaillé avec ProPublica sur un rapport d’enquête cinglant sur les conditions dans l’établissement. Lisez tout sur propublica.org/series/culture-of-crueltymais je suis souvent revenu sur ce paragraphe, écrit après que les demandes d’accès à huit rapports généraux de l’inspecteur général du Département des services sociaux ont abouti :

«Ces rapports récemment publiés, relatifs à des événements survenus entre 2017 et le printemps dernier, font suite à une série de reportages documentant des échecs répétés à l’installation de Choate. En septembre, les journalistes ont découvert que l’inspecteur général de l’IDHS avait enquêté sur plus de 1 500 incidents signalés d’abus et de négligence au cours de la décennie se terminant en 2021, bien que le personnel ait rarement fait face à des conséquences graves.

Vendredi, le département des services sociaux de l’Illinois a devancé les requêtes FOIA et a publié un nouveau rapport de l’inspecteur général du DHS, Peter Neumer. Accompagné d’une lettre de la secrétaire du DHS, Grace Hou, le document de 34 pages est disponible sur dhs.state.il.us/page.aspx?item=152646.

Le rapport ne dit rien de nouveau à propos de Choate : le personnel a à plusieurs reprises et systématiquement dissimulé ses propres abus et sa négligence envers les résidents, l’État de l’État se démène pour essayer d’améliorer légèrement les choses et, en fin de compte, selon le rapport, « une refonte fondamentale du système est nécessaire pour établir une nouvelle culture où le signalement des abus est automatique et non un acte de courage.

L’adoption d’une politique de tolérance zéro pour les abus envers les résidents ne devrait pas être controversée, mais apparemment, nous devons d’abord effacer les barres inférieures.

Malheureusement, les plats à emporter de vendredi sont beaucoup plus larges et ont moins d’impact sur les personnes qui souffrent réellement à Anna. Que le DHS ait rendu le rapport si facilement accessible est louable, mais est plus précisément un autre exemple de quelque chose qui devrait simplement être une procédure standard. Pas seulement au DHS, mais dans chaque agence d’État.

Tirer ce fil donne une autre leçon: les administrateurs de tous les coins du gouvernement de l’État devraient lire le rapport Choate pour identifier les points communs possibles avec leurs propres agences. Quelles sont les vulnérabilités systémiques et les solutions potentielles ?

Il est trop tard pour réparer certains des dommages infligés aux habitants de Choate, mais il est toujours temps de construire un État plus sûr.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au [email protected].