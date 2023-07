Le nouveau rapport 5G vient d’être abandonné et T-Mobile nettoyé : voici pourquoi

Décider si la 5G est importante ou non dans la vie est toujours quelque chose avec lequel nous nous débattons, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas au moins avoir une mise à jour régulière sur quel réseau 5G des opérateurs américains se classe comme le meilleur. Nous devrions toujours surveiller les concurrents pour voir si nous pouvons améliorer n’importe quel élément de nos mondes remplis de technologie. Aujourd’hui, pour faire exactement cela, nous avons un autre rapport 5G du Speedtest d’Ookla et le gagnant ne vous surprendra pas.

Le gagnant ici est familier car il s’agit encore une fois de T-Mobile. Ces dernières années, T-Mobile remporte presque toujours ces rapports sur le réseau 5G d’Ookla. En fait, depuis au moins deux ans (et je suis sûr que cela remonte plus loin), T-Mobile a dominé les résultats des données Speedtest.

Dans ce nouveau rapport de marché du deuxième trimestre 2023, T-Mobile a affiché les vitesses de téléchargement médianes les plus rapides (164 Mbps), les vitesses de téléchargement médianes les plus rapides (12 Mbps), la latence multi-serveurs la plus faible (54 ms), le score de cohérence le plus élevé (86,1 %), le score vidéo le plus élevé ( 74,39), le score vidéo 5G le plus élevé (78,70), la vitesse de téléchargement 5G médiane la plus rapide (220 Mbps), la latence multi-serveur 5G la plus faible (51 ms) et le score de cohérence 5G le plus élevé (75,9 %).

Si vous vous demandez dans combien de catégories Verizon et AT&T ont remporté la couronne, la réponse serait : aucune. Ce sont toutes les catégories de ce rapport qui étaient spécifiques au réseau et T-Mobile a battu chacune d’entre elles.

Vous constaterez que les scores vidéo, la latence, les vitesses de téléchargement et la cohérence étaient tous assez proches parmi les opérateurs. Là où T-Mobile se démarque, c’est en vitesse pure du côté des téléchargements où ils sont plus du double de la vitesse globale du réseau de Verizon, qui occupe la 2e place. Pour la 5G, ils doublent presque les vitesses de 2e place de Verizon.

Sur une note connexe, les téléphones de Samsung ont affiché des vitesses de téléchargement et de téléchargement médianes plus élevées que les iPhones. Ce rapport a également révélé que les puces de Qualcomm produisaient les vitesses les plus rapides, bien que le Tensor G2 de Google ait affiché la latence la plus faible.

Et enfin, si vous préférez connaître les détails des emplacements, comme quel transporteur a été le plus rapide dans les États et les villes, vous le trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous. Le New Jersey a affiché les meilleures vitesses et avait T-Mobile comme fournisseur le plus rapide. L’État le plus lent a été l’Alaska, suivi du Wyoming avant-dernier. Pour les villes, Kansas City, MO a remporté la couronne avec T-Mobile à nouveau comme le plus rapide.

