Le nouveau Ram 1500 surpasse les performances et le confort – Shaw Local

Le moteur du Ram 1500 a fait couler beaucoup d’encre sur ses prouesses. Qu’il s’agisse du V6 de base de 305 chevaux avec un système hybride léger eTorque ou d’un V8 éprouvé, l’accélération et la capacité absolue sont des arguments de vente à noter.

Si vous vous méfiez de tout ce qui n’est pas un Hemi, croyez-moi, le système hybride léger eTorque peut vraiment faire le travail. J’ai apprécié ma période d’essai et ses manières de se déplacer en ville.

Si vous êtes quelqu’un qui a besoin d’un pick-up pour un remorquage sérieux, vous avez le choix entre deux V8 de 395 chevaux. Un V8 a un système hybride léger et un autre non. Le V6 diesel de 260 chevaux est plus que capable de transporter et de remorquer presque tout ce que la personne moyenne pourrait lui lancer.

Chacun des V8 offre des capacités de remorquage plus élevées que le V6 et offre une meilleure accélération. Tous les modèles sont couplés à une transmission automatique à 8 vitesses à changement de vitesse en douceur.

Voici les options lors du choix d’un groupe motopropulseur pour le Ram 1500 2022 :

• Moteur de base : V6 de 3,6 litres avec 305 chevaux et 269 lb de couple (dispose du système hybride doux eTorque qui ajoute jusqu’à 90 lb de couple)

• V8 de 5,7 litres développant 395 chevaux et 410 livres-pied de couple.

• V8 de 5,7 litres avec 395 chevaux et 410 lb-pi de couple (dispose du système hybride léger eTorque qui ajoute jusqu’à 130 lb-pi de couple).

• V6 diesel de 3,0 litres avec 260 chevaux et 480 livres-pied de couple.

• V8 suralimenté de 6,2 litres développant 702 chevaux et 650 livres-pied de couple (TRX).

• Transmission : propulsion arrière de série ; quatre roues motrices disponibles.

• Transmission : automatique à huit rapports.

TRX

Bien sûr, avec Ram, il y a toujours autre chose. En ce qui concerne les V8, tous les autres V8 ne peuvent pas tenir une serviette dans la douche pour le modèle TRX, qui comprend un V8 suralimenté de 702 chevaux.

Ce modèle de 70 chevaux est le même moteur que celui de la Dodge Challenger Hellcat. Optez pour le TRX et vous surpasserez à peu près tous les autres pick-up dans un sprint car il passe de zéro à 60 mph en seulement 4,5 secondes. C’est un quart de mile en 12,9 secondes.

Capacité de remorquage

Lorsqu’il est correctement équipé, le Ram 1500 peut remorquer jusqu’à 12 750 livres et transporter jusqu’à 2 300 livres. Ce sont de bons totaux, mais aucun n’est en tête de classe.

Infodivertissement, système de navigation

Le système d’infodivertissement Uconnect fonctionne bien. L’écran tactile est réactif et la disposition des menus est intuitive et facile à naviguer. Vous pouvez également personnaliser la disposition de l’affichage en définissant des raccourcis pour vos fonctions les plus utilisées. L’écran tactile de 12 pouces disponible est l’un des plus grands de la catégorie.

• L’infodivertissement standard comprend un écran tactile de 5 pouces, une chaîne stéréo à six haut-parleurs, Bluetooth et des ports USB.

• L’infodivertissement disponible comprend un écran tactile de 8,4 pouces ou 12 pouces, une radio par satellite, une radio HD, une navigation, plusieurs choix de chaînes stéréo améliorées, des ports USB supplémentaires, le chargement d’appareils sans fil, un point d’accès Wi-Fi, Apple CarPlay et Android Auto .

• Caractéristiques standard supplémentaires : démarrage par bouton-poussoir.

• Autres caractéristiques disponibles : un toit ouvrant à un ou deux panneaux et une climatisation automatique à deux zones.

Conduite et maniabilité

Le Ram 1500 2022 possède une superbe suspension qui absorbe les imperfections de la route. Le Ram offre également l’une des conduites les plus confortables, ainsi qu’une direction réactive et un freinage puissant. Que vous transportiez ou remorquiez quoi que ce soit, c’est un camion qui offre une conduite merveilleusement habile.

Performances hors route

Tous les modèles Ram 1500 sont disponibles avec quatre roues motrices. Cependant, si vous voulez faire du tout-terrain sérieux, vous devriez vous tourner vers les versions Rebel et toutes nouvelles TRX. Ces modèles ont des caractéristiques supplémentaires telles que des plaques de protection, des différentiels verrouillables et des composants de suspension tout-terrain, ce qui les rend plus redoutables que les autres modèles Ram. Le TRX est le plus performant.

L’économie de carburant

Le Ram obtient 20 mpg en ville et 25 mpg sur l’autoroute avec son moteur V6 et RWD. Les modèles Ram à moteur V8 obtiennent 15/22 mpg ville/autoroute, ce qui est normal pour tous les moteurs V8. Cependant, si vous optez pour le V8 eTorque de Ram, les cotes grimpent à 18/23 mpg.

Le turbodiesel est de loin le groupe motopropulseur le plus économe en carburant, affichant des cotes de 22 mpg en ville et de 32 mpg sur l’autoroute. Le monstrueux V8 suralimenté du TRX à quatre roues motrices est à l’opposé du diesel, avec les cotes les plus basses de 10/14 mpg ville/autoroute. À l’exception du TRX, toutes les cotes indiquées ci-dessus concernent les modèles RWD. Avec 4WD, les cotes chutent d’environ 1 mpg.

Comme vous pouvez le constater, les options ne manquent pas lorsqu’il s’agit de choisir un groupe motopropulseur pour votre Ram 1500 2022. Le plus grand défi consiste à faire correspondre vos attentes en matière de conduite au bon combo.

• John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il a plus de 25 ans d’expérience dans la conduite, les essais et la rédaction sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et les véhicules.