Le nouveau Punisher de Marvel fait officiellement ses débuts, alors que Joe Garrison présente des armes de haute technologie

Résumé L’ancien agent du SHIELD, Joe Garrison, devient le nouveau Punisher, cherchant à se venger de la mort de sa famille dans un attentat à la bombe.

L’aperçu de Punisher #1 met en place une histoire passionnante qui combine des éléments de “John Wick” et “The Fugitive”.

Les armes de haute technologie et l’histoire unique de Garrison en font un personnage frais et distinct de Frank Castle, le précédent Punisher.





AVERTISSEMENT! Spoilers à venir pour Punisseur #1Le punisseur revient sur Marvel, mais cette fois, un tout nouveau personnage arborera le fameux logo du crâne. L’ancien agent du SHIELD, Joe Garrison, prend le relais à la place de Frank Castle, chargé d’une mission de vengeance après que sa famille ait été tuée dans un attentat à la bombe contre une maison.

Issu de l’équipe créative de David Pepose, Dave Wachter et Dan Brown, l’avant-première de Punisseur #1 commence avec deux détectives enquêtant sur les conséquences d’une explosion apparemment accidentelle, jusqu’à ce que l’un d’eux remarque une bombe cachée qui n’a pas explosé.

C’est une superbe configuration décrite par Marvel comme “John Wick”. se rencontre The Fugitive », et avoir Garrison comme un ancien agent du SHIELD est une belle façon de différencier le nouveau Punisher de Frank Castle. Comme les lecteurs peuvent le voir clairement dans le panneau final de l’aperçu, Garrison a accès à toute une série d’armes de haute technologie dont Castle n’aurait jamais rêvé.





Rencontrez Joe Garrison, le nouveau Punisher de Marvel

The Punisher a connu quelques années assez mouvementées, tant sur la page qu’en dehors. Après que son logo en forme de crâne ait été approprié par des groupes extrémistes, Marvel a redémarré le personnage l’année dernière avec Jason Aaron et Jesus Saiz. Punisseur run, qui a vu Frank échanger ses armes contre une paire d’un katana alors qu’il devenait le clan ninja Fist of the Hand. Cette série s’est terminée avec Frank piégé dans la dimension alternative Weirdworld, de sorte que l’univers Marvel est actuellement sans avatar de vengeance portant un crâne… jusqu’à présent. On sait peu de choses sur Garrison, si ce n’est qu’il était le «fossoyeur du SHIELD», un agent de travail très efficace de la première agence d’espionnage de Marvel.

Garrison a laissé son passé sombre derrière lui lorsqu’il a pris sa retraite du SHIELD pour être avec sa famille, mais comme les événements du Punisseur Avant-première n°1, ce passé finit par le rattraper. Marvel et les créateurs respectent la tradition en donnant à Garrison sa propre histoire tragique, mais la complication supplémentaire du fait que Garrison soit le principal suspect du meurtre de sa famille est une nouvelle tournure. Forcer Garrison à résoudre le mystère de celui qui l’a piégé et à se venger de la mort de sa famille devrait conduire à une série pleine d’action que le MCU serait insensé d’ignorer, et l’approche high-tech de Garrison pour faire face à ses ennemis distinguera davantage lui de l’ombre menaçante de Frank Castle.

Comment le nouveau Punisher de Marvel se comparera-t-il aux versions précédentes ?

Garrison n’est pas le premier personnage à s’inspirer de Frank Castle pour reprendre le crâne. Lynn Michaels et Rachel Cole-Alves portaient toutes deux le symbole du Punisher et ont aidé Castle dans sa guerre contre le crime. Frank lui-même a traversé plusieurs permutations, que ce soit son époque en tant que Frankencastle, un mort-vivant, ou le scénario récent qui l’a vu acquérir les pouvoirs de la Bête de la Main. Comment Joe Garrison se comparera-t-il aux itérations précédentes du Punisseur? Les lecteurs devront consulter la nouvelle série pour le savoir.

Punisseur #1 sera disponible le 8 novembre chez Marvel Comics