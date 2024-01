Le nouveau propriétaire d’un photographe d’extérieur poursuit désormais l’ancien propriétaire

La chaîne BeBop a a déposé une plainte dans le Massachusetts contre Ziplin Group, LLP et son propriétaire, Jeffrey Wolk, suite à l’acquisition de Madavor Media par BeBop au début de l’année dernière.

C’est encore un autre chapitre étrange et malheureux d’une histoire complètement ridicule. Récapituler l’ensemble de la situation nécessite un roman et quelques analyses financières, voici donc une version rapide de la chronologie pour mettre tout le monde au courant.

Comment nous sommes arrivés ici

BeBop Channel, une société de jazz cotée en bourse axée sur le plus grand espace artistique, a acheté Madavor Media à son propriétaire, Zilpin Group, LLC, en janvier 2023. Bien que cela ait été annoncé aux employés et aux indépendants de Madavor comme une bonne chose, le vent a tourné rapidement.

En mai, l’une des plus grandes propriétés photo de Madavor, Ressource d’imagerieavait disparu, Photo numérique Pro, Photo digitaleet Photographe extérieur avaient disparu également, et les rapports déposés avec une régularité inquiétante par les contributeurs de diverses publications restaient impayés.

Les choses se sont apparemment améliorées fin mai lorsque la plateforme de location de studios en ligne Giggster aurait acheté Ressource d’imagerie de BeBop. Cet achat a échoué et fait l’objet d’une poursuite en cours de 25 millions de dollars déposée par BeBop. Giggster acquiert ensuite un site de photographie ePHOTOzine en octobre.

En arrière-plan, BeBop a procédé à des changements radicaux chez Madavor Media, réduisant le nombre d’employés de 32 à 21, puis à 10, puis, apparemment, à aucun.

Dans le cadre de BeBop Channel Corporation états financiers les plus récents, publié en novembre, la société a montré une diminution de la valorisation totale de ses actifs de 6,4 millions de dollars à 5,98 millions de dollars. Les documents financiers montrent des revenus de 3 851 $ et des dépenses de 449 309 $. Au 30 septembre 2023, BeBop devait encore 3,6 millions de dollars au groupe Zilpin en billets à ordre à court et à long terme et avait accumulé 208 000 $ d’intérêts.

Tout cela mis à part, et il existe de nombreuses informations financières que les parties intéressées peuvent consulter, l’accent est mis ici sur le développement le plus récent lié à un nouveau procès.

BeBop porte plainte contre Zilpin Group, ancien propriétaire de Madavor Media

Le 17 janvier 2024, BeBop Channel a déclaré publiquement avoir intenté une action en justice contre Zilpin Group, LLC et son propriétaire, Jeffrey C. Wolk, concernant l’acquisition par BeBop de Madavor Media, LLC. Plus précisément, la poursuite de BeBop est une réponse et une demande reconventionnelle à une action en justice pour rupture de contrat que Ziplin Group a intentée contre BeBop l’année dernière dans le but de recouvrer la dette qu’il prétend devoir à BeBop.

Bien que toutes les subtilités et tous les détails du procès soient intrigants à leur manière, ils dépassent notre portée. Plutôt que de parcourir pièce par pièce le long dossier juridique, cet article visera à en souligner les points saillants et à fournir un large aperçu de l’affaire. Il existe également d’autres poursuites en cours intentées par d’anciens employés de Madavor contre BeBop concernant leurs licenciements, qui ne seront pas non plus abordées ici.

La demande de désincarcération de BeBop

Le principal point à retenir du procès de BeBop est que la société cherche à résilier son contrat d’achat d’actifs pour Madavor Media, y compris le billet à ordre de 3 000 000 $ de Zilpin dû en 2026. Dans la poursuite de ce résultat, BeBop affirme avoir restitué tous les actifs de propriété intellectuelle de Zilpin/Madavor et les informations d’identification, la propriété physique et les informations d’identification réglementaires d’accès financier toujours en possession de BeBop.

Il s’agit, selon le procès, « d’un effort » de la part de BeBop de « se dissocier et de rompre ses relations avec Madavor Media, LLC, Zilpin Group, LLC et M. Wolk ».

Allégations de faute professionnelle financière

Au-delà de sa tentative de se désolidariser de Madavor Media et de ses actifs, du moins de ce qu’il en reste, BeBop formule d’importantes réclamations contre M. Wolk et Zilpin.

“La demande reconventionnelle allègue plusieurs réclamations contre M. Wolk et Zilpin pour rupture de contrat, y compris un échec de paiement de clôture de 50 000 $, des documents financiers altérés utilisés pour inciter BeBop à acquérir Madavor Media, LLC et un dépôt de mauvaise foi auprès de la Cour supérieure du Massachusetts. par M. Wolk et Zilpin pour accélérer le paiement d’un billet de 3 000 000 $ contre BeBop pour, entre autres choses, avoir réalisé des ventes non autorisées de publications de Madavor en violation de l’accord », indique le communiqué de presse de BeBop.

BeBop « nie fermement » avoir réalisé les prétendues ventes non autorisées. BeBop a fait réaliser des ventes, y compris vendre Avion et pilote et essaie évidemment de vendre ses propriétés photo à Giggster. La question est alors de savoir si les ventes étaient non autorisées. Le procès de BeBop comprend une correspondance par courrier électronique qui, selon BeBop, prouve que Wolk avait autorisé la vente d’actifs.

Le plus intéressant n’est peut-être pas de savoir si ces ventes d’actifs étaient autorisées, mais plutôt de savoir comment BeBop en est arrivé à posséder les actifs de Madavor. BeBop lance également des accusations salaces contre Jeffrey Wolk et Zilpin dans son nouveau procès.

La demande reconventionnelle est déposée avec l’ajout de Jeffrey C. Wolk, propriétaire unique de Zilpin Group, LLC, le demandeur dans l’action initiale. M. Wolk et sa société Zilpin Group, LLC, ont incité les plaignants à acheter Madavor Media, LLC – elle-même une société fantôme utilisée par M. Wolk à des fins autres que légitimes – avec une multitude de fausses déclarations frauduleuses, y compris le contenu de l’accord d’achat d’actifs. , les états financiers et les projections, et les litiges au moment de la vente, ainsi que la dissimulation de la nature et de la gravité des comptes en souffrance et en défaut, les pratiques et utilisations illicites des fonds des souscripteurs et les frais d’inscription et de paiement aux concours publics et les pratiques d’embauche des entrepreneurs.

Le procès de BeBop poursuit en indiquant qu’en plus de restituer les actifs achetés à Zilpin, BeBop a également légalement droit à tout produit futur résultant du procès de BeBop contre Giggster, qui reste pour le moment dans le système judiciaire.

Allégations de sectarisme

Le procès suscite de nouvelles attaques contre Zilpin Group, LLC et Madavor Media. Tout en citant que BeBop est une entreprise publique fondée par des femmes noires et dotée d’une « excellente réputation », le groupe Zilpin est « corrompu » et, en ce qui concerne Madvaor, « a été perçu sous un mauvais jour par les médias sociaux et les sites d’évaluation des employés au cours des dernières années. décennie.”

Le procès poursuit en disant : « En outre, Zilpin Group, LLC se livre à un sectarisme racial grave et à des pratiques qui ne sont pas abordées dans ce dossier, en particulier avec son JazzTimes publication et les pratiques et la culture d’emploi de Zilpin Group, LLC, qui incluaient historiquement l’emploi uniquement d’Afro-Américains aux niveaux d’effectifs les plus bas.

Réclamations d’un « jeu de coquille »

L’une des plus grandes complications liées à l’achat de Madavor Media par BeBop est que BeBop allègue que bon nombre des actifs supposés de Madavor étaient en réalité des actifs du groupe Zilpin, qui était en réalité la « branche opérationnelle » de Madavor.

Les faits pertinents dans les articles 13 et 14 de la poursuite sont les suivants :

13. Sur la base d’informations et de convictions, M. Wolk a utilisé l’existence de Madavor Media, LLC pour céder certaines obligations, responsabilités et dettes et, de manière générale, protéger ces obligations, responsabilités et dettes de Zilpin Group, LLC ; les plaignants n’en étaient conscients qu’après la vente de Madavor Media, LLC. La réalité de ce mélange des préoccupations de Zilpin Group LLC, alors que les demandeurs n’achetaient pas Zilpin Group, LLC, rendait les obligations en vertu de l’accord, qui prenaient en compte la valeur du prix d’achat, ambiguës et erronées. Par exemple, M. Wolk a ajouté les soldes de ses cartes de crédit personnelles au contrat d’achat qui approchaient les 500 000 $ », explique la poursuite. 14. L’accord d’achat d’actifs entre les parties BeBop Channel Corporation et Zilpin Group, LLC, en raison des éléments cités aux paragraphes 1 à 13, et découverts bien après la clôture, était fatalement vicié car de nombreuses exigences et obligations de l’accord attribués ou que l’on cherchait à rattacher à Madavor Media, LLC étaient en réalité ceux de Zilpin Group, LLC, cependant, l’accord ne constituait pas un achat de Zilpin Group, LLC.

Le procès continue en qualifiant Madavor de « société zombie insolvable » qui se « fait passer pour une entreprise légitime ».

Le procès se poursuit avec une longue liste d’informations que BeBop n’a découvertes qu’après l’achat de Madavor, y compris ce que BeBop prétend être des pratiques commerciales inutiles et des documents financiers trompeurs, entre autres allégations de mauvaise gestion.

“D’après les informations et les convictions, Madavor Media, LLC/Zilpin Group, LLC n’était pas une entreprise légitime avec des perspectives légitimes d’être autre chose qu’un projet vaniteux, une déduction fiscale ou un autre objectif inconnu”, explique l’article 41 du procès.

Le procès indique que M. Royal a accepté les descriptions de M. Wolk des opérations commerciales de Madavor « de bonne foi ». On ne sait pas exactement quel type de diligence raisonnable BeBop a effectué avant de conclure le contrat d’achat, et si les tentatives visant à découvrir la véritable situation financière de Madavor ont été activement entravées par Zilpin ou tout simplement n’ont pas été menées de manière approfondie.

Par exemple, dans la section 7 du procès, BeBop affirme que, sur la base des déclarations de revenus, il n’est pas clair qui « était réellement » le propriétaire des publications de Madavor. Cela semble être quelque chose qui aurait dû – et aurait pu – être compris avant d’acheter Madavor, même s’il était prétendument nourri d’un faux récit.

Publications meurtrières

L’article 45 ajoute : « Presque immédiatement après la fermeture, il est devenu évident que l’entreprise était gravement surchargée de coûts de personnel et d’autres coûts, ce qui nécessitait une réduction immédiate du personnel et des dépenses. »

Cette réduction des effectifs et des dépenses est entrée en vigueur très rapidement.

Cependant, malgré ces mesures, qui ont entraîné la cessation de nombreuses publications respectées, notamment Photographe extérieur et Ressource d’imagerieBeBop affirme qu’il n’y avait aucun moyen raisonnable d’échapper à une spirale d’endettement prétendument provoquée – et obscurcie – par Zilpin/Madavor.

BeBop affirme également ne pas avoir eu connaissance des dettes existantes concernant le paiement des contributeurs indépendants de diverses…