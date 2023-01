Le nouveau propriétaire d’Emmerdale B&B révélé alors qu’Eric Pollard est obligé de vendre

Le nouveau propriétaire du B&B d’EMMERDALE a été révélé alors qu’Eric Pollard est contraint de vendre.

Le mois dernier, Eric Pollard (Chris Chittell) a révélé qu’un poste au B&B pourrait être à gagner.

TVI

Le nouveau propriétaire du B&B d’Emmerdale a été révélé alors qu’Eric Pollard est contraint de vendre[/caption] TVI

Nicola encourage Bernice à acheter le B&B[/caption]

Pendant ce temps, Brenda Walker (Lesley Dunlop) a dit à Nicola King (Nicola Wheeler) choqué qu’elle et Pollard prendraient leur retraite.

Cela a incité Bernice à montrer ses plans pour le B&B et elle a été ravie d’apprendre que Pollard avait décidé de lui confier le travail.

Cependant, Bernice a vu sa bulle éclater et ses plans contrecarrés lorsque Mandy a insisté pour qu’elle travaille sur son préavis d’un mois au salon.

Mais les malheurs de Mandy continuent et dans les scènes à venir, Bernice est furieuse quand Mandy lui dit qu’elle va devoir la licencier du salon.

En savoir plus sur Emmerdale EMMERWAIL Moment déchirant, le tueur Kyle est pris en charge à Emmerdale révélé Paddy solitaire Paddy Kirk seul et isolé après le déménagement choc de Chas Dingle à Emmerdale

Nicola encourage alors Bernice à acheter le B&B.

La patronne d’Emmerdale, Jane Hudson, a précédemment taquiné ce que les fans peuvent attendre du nouveau propriétaire du B&B.

S’adressant à The Sun Online et à d’autres médias, elle a déclaré: «Nous allons avoir de nouveaux propriétaires au B&B, j’ai été voir le nouvel ensemble et c’est absolument fantastique.

« Je ne vais pas encore vous dire qui sont les nouveaux propriétaires mais disons que c’est très boutique le nouveau décor, c’est très glamour et ça a une touche de classe absolue.

«C’est juste du bon côté de ne pas être ringard.

“Et ce seront deux propriétaires qui ne sont pas en couple qui dirigeront le B&B.”

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.