Le nouveau propriétaire de Rovers Return de Coronation Street prend une décision choquante après la fermeture d’un pub emblématique

Le nouveau patron de Rovers Return de CORONATION Street a pris une décision choquante après la fermeture du pub emblématique.

L’alcool a été repris par Waterfords qui a rapidement expulsé Jenny et son équipe sans aucun préavis.

ITV

Jenny de Corrie a reçu des nouvelles choquantes[/caption] ITV

On lui a dit qu’elle ne serait jamais employée par les nouveaux propriétaires des Rovers.[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, ils ont été obligés de faire leurs valises et de partir – mais on leur a offert la possibilité de postuler à nouveau pour un nouveau rôle – celui de directeur adjoint.

Après avoir initialement refusé, Jenny a pensé que si elle obtenait le poste, elle pourrait réembaucher tout son personnel.

Mais après avoir lancé une éruption et laissé les habitués boire gratuitement, Jenny avait clairement commis une erreur.

En demandant à demander la rétrogradation de directeur adjoint, Jenny a rencontré l’un des patrons de Waterfords.

« Livraisons, contrôle des stocks, gestion d’une cuisine, événements… », a déclaré Jenny en énumérant ses capacités.

« Contrôle du stock? » » dit le directeur en l’interrompant.

« Il n’y avait pas beaucoup de contrôle sur les stocks hier soir. Vous et vos amis aviez quasiment bu cet endroit à sec.

Jenny a répondu : « Désolée, mais vous savez, des gens ont perdu leur emploi. Tout le monde a été très stressé et dans les circonstances, je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi nous avons eu un petit coup dur… »

Mais il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il lui a dit : « Tu as de la chance que nous ne te facturions pas les frais. »

Abandonnant, Jenny dit : « Je perds mon temps, n’est-ce pas ? Assez juste.

«Mais écoutez, c’est de ma faute. J’ai dit aux gens qu’ils pouvaient remplir leurs bottes, donc il n’y avait aucune raison de s’en prendre à quelqu’un d’autre.

Et il est ensuite devenu méchant en lui disant : « Ni vous ni aucun membre de votre personnel ne serez plus jamais employé par Waterfords. Et si je vous vois sur place, j’appellerai la police.

Les fans sont sous le choc de cette décision.

L’un d’eux a écrit : « Jenny n’a officiellement pas le droit de mettre les pieds dans les Rovers, sinon la police va s’en mêler ! »

Un deuxième a dit : « Oh chère Jenny !

Un autre a ajouté : « Une partie de moi espère toujours que Jenny retrouvera son pub. »

ITV

Jenny avait espéré postuler pour le poste d’adjointe et réembaucher tout son personnel.[/caption] ITV

C’est arrivé après que Jenny ait accordé une nuit gratuite aux habitués.[/caption] ITV

Jenny a dit qu’elle était « mortifiée »[/caption]