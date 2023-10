Le nouveau propriétaire de Manchester United veut deux des jeunes stars les plus excitantes du monde : rapport

Manchester United pourrait être sur le point de recruter deux des jeunes superstars les plus excitantes du football mondial, grâce à son nouvel investisseur.

Sir Jim Ratcliffe attend l’approbation de son offre de 1,3 milliard de livres sterling pour 25 pour cent de Manchester United, le club qu’il a soutenu toute sa vie. Le milliardaire d’INEOS s’occupera de l’aspect sportif de l’entreprise – et cela pourrait signifier une refonte de l’équipe.

Selon parlerSPORTRatcliffe envisage d’installer un directeur sportif, mais déjà deux nouveaux joueurs ont été liés aux Reds Devils.

Sir Jim Ratcliffe s’apprête à investir à Manchester United (Crédit image : Getty Images)

sport en Espagne ont affirmé que Newcastle United voulait rivaliser avec Man United pour la signature de la superstar du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, qui est actuellement largement considéré comme l’un des meilleurs jeunes footballeurs d’Europe.

De plus, la star de l’Athletic Bilbao, Nico Williams, est la cible d’un transfert gratuit, comme cité par Discussion en équipe.

Si United parvenait à décrocher les deux, ce serait une énorme déclaration d’intention de la part de Ratcliffe, qui a critiqué le club dans le passé pour avoir dépensé « de l’argent stupide ».

Williams et Wirtz pourraient théoriquement remplacer Jadon Sancho et Antony, qui ont tous deux été extrêmement déçus après avoir atterri à Old Trafford pour plus de 150 millions de livres sterling combinés. Sancho est actuellement exilé de l’équipe, tandis qu’Antony vient tout juste de le rejoindre, après avoir été absent de l’équipe pour répondre à des allégations d’agression.

Nico Williams est sur le radar de Manchester United (Crédit image : Alex Caparros/Getty Images)

Wirtz serait sans aucun doute une signature coûteuse, étant donné qu’il a actuellement un contrat qui court jusqu’en 2027. Avec Leverkusen volant haut en Bundesliga, ils ne voudraient pas le perdre et pourraient exiger des frais similaires aux 72 millions de livres sterling qu’ils ont payés. obtenu pour Kai Havertz.

Williams, cependant, est un agent libre à partir de l’été prochain.

