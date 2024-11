Le nouveau propriétaire de la maison de la mort de Matthew Perry s’engage à conserver le logo « Batman » dans la piscine

Le nouveau propriétaire de la maison où est décédé Matthew Perry ne supprimera pas le logo « Batman » que l’acteur a installé dans la piscine.

La maison Pacific Palisades a été vendue presque exactement un an après le décès de Perry dans la propriété le 28 octobre 2023, pour un prix de 8,5 millions de dollars dans le cadre d’une transaction hors marché, selon le New York Times.

Dans une publication Instagram partagé jeudi, Anita Verma-Lallian, productrice de films et promoteur immobilier, a révélé qu’elle était la nouvelle propriétaire de la maison.

Anita Verma-Lallian, productrice de films et promoteur immobilier, a révélé qu’elle était la nouvelle propriétaire de l’ancienne maison de Matthew Perry.

« Nous sommes ravis de partager que nous avons acheté une maison à Los Angeles plus tôt ce mois-ci ! Notre agent, Brooke Elliot, a dit qu’elle possédait une incroyable propriété « hors marché » qu’elle voulait vraiment que nous voyions », a écrit Verma-Lallian en légende de son message.

Parlant de l’avenir de la maison, Verma-Lallian a révélé que même si elle envisage d’apporter quelques modifications à la propriété, ils ne supprimeront pas le logo « Batman » de la piscine.

« Nous prévoyons de conserver certains éléments de conception. Le logo Batman dans la piscine restera définitivement », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji au visage riant et un emoji aux mains en prière. «C’est un coin de paradis rempli de lumière et la maison de vacances idéale pour nous. J’ai hâte d’y créer de nouveaux souvenirs.

Le logo « Batman » que Matthew Perry a installé dans la maison où il est décédé ne sera pas retiré par son nouveau propriétaire. Instagram/Matthieu Perry

Verma-Lallian a également partagé qu’elle était tombée amoureuse de la maison dès que son agent la lui avait montrée.

« Dès que je suis entrée dans la maison, je suis absolument tombée amoureuse des caractéristiques, en particulier de la vue sur l’océan Pacifique », a-t-elle déclaré dans la légende. « Nous savions que c’était « le bon » et avons décidé de rédiger immédiatement une offre à ce sujet. »

La productrice du film a ajouté que le lien entre la maison et le décès de Perry n’avait pas eu d’impact sur sa décision.

La piscine de la maison de Perry’s Pacific Palisades. Instagram/Anita Lallian

L’ancienne maison de Perry a été vendue pour 8,5 millions de dollars dans le cadre d’une transaction hors marché. Instagram/Anita Lallian

« En tant que promoteur immobilier moi-même, je crois que chaque propriété a une histoire que nous pouvons ou non connaître, et chaque maison porte l’énergie que le propriétaire actuel lui apporte », a-t-elle écrit. « Je suis hindou et il est de coutume de faire une bénédiction et une prière chaque fois que vous achetez une nouvelle maison. Nous avons eu tellement de chance que notre Panditji d’Arizona vienne à la maison pour faire la bénédiction.

À propos de Perry, elle a déclaré : « Nous avons choisi d’honorer les aspects positifs de la vie de l’ancien propriétaire, son immense talent et toute la joie qu’il a apportée à tant de personnes. La décision d’acheter la maison n’avait rien à voir avec l’ancien propriétaire, juste avec notre amour pour la maison.

«Je vous souhaite à tous un très joyeux Diwali !! Que la nouvelle année se déroule dans la paix, la joie et la prospérité », a-t-elle écrit à la fin de son message.

Perry est décédé dans sa maison de Pacific Palisades le 28 octobre 2023. Getty Images

Perry a acheté la maison Pacific Palisades de 3 500 pieds carrés pour 6 millions de dollars en 2020. La maison dispose de quatre chambres et de quatre salles de bain complètes.

Perry a rénové la maison peu de temps avant sa mort, a révélé un initié à Personnes suite à la mort de l’acteur de « Friends ». Perry « était incroyablement heureux » là-bas et a qualifié la propriété de « paradis », a partagé la source.

La star est décédée des effets aigus de la kétamine, selon un rapport d’autopsie. Les circonstances de sa mort ont été répertoriées comme une noyade accidentelle. Il avait 54 ans.

Verma-Lallian a déclaré qu’elle ne supprimerait pas le logo « Batman » dans la piscine. Getty Images

La famille de Perry, ses fans, ses co-stars et ses anciens collègues ont rendu hommage à l’acteur plus tôt cette semaine à l’occasion du premier anniversaire de sa mort. Jennifer Aniston, Courteney Cox et la mère de Perry à la télévision, Morgan Fairchild, faisaient partie de celles qui ont partagé leurs souvenirs.

En août, les avocats américains ont inculpé cinq personnes en lien avec la mort de Perry, les accusant d’avoir aidé l’acteur à obtenir illégalement la kétamine qui a entraîné sa mort. L’ancien assistant résidant de Perry, deux médecins et une femme connue sous le nom de « la reine de la kétamine » figuraient parmi les personnes inculpées.

L’ancien assistant, l’un des médecins et un autre individu, qui aurait joué le rôle d’« intermédiaire », ont accepté des accords de plaidoyer et coopèrent avec les autorités fédérales.