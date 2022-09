Todd Boehly a suggéré que le football anglais d’élite devrait avoir un match All-Star

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, est devenu le porte-parole officieux de ceux qui visent Todd Boehly après que le nouveau propriétaire de Chelsea a présenté des plans de style américain pour la Premier League anglaise.

L’Américain Boehly a dirigé un consortium qui a acheté le club de l’ouest de Londres à l’ancien propriétaire Roman Abramovich dans le cadre d’un accord de 4,5 milliards de livres sterling (5,2 milliards de dollars) fin mai, mais a déjà été critiqué par l’icône de Manchester United, Gary Neville, pour son approche apparemment dispersée lors du transfert d’été. fenêtre, ainsi que d’attirer une réprimande de la part de la légende de Liverpool Graeme Souness pour avoir limogé le manager Thomas Tuchel quelques semaines seulement après le début de la nouvelle saison.

Lors de la conférence ‘Salt’ dans son pays natal mardi, Boehly a de nouveau fait sourciller en proposant un nouveau match pour l’élite anglaise.

“Les gens se demandent pourquoi n’avons-nous pas plus d’argent pour le [football] pyramide? MLB [Major League Baseball] a fait son match des étoiles cette année”, a expliqué le propriétaire en partie des LA Dodgers.

“Ils ont gagné 200 millions de dollars entre un lundi et un mardi, vous pourriez faire un match All-Star Nord contre Sud de la Premier League pour financer la pyramide très facilement”, a suggéré Boehly.

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, lance l’idée d’un PREMIER LEAGUE ALL-STAR GAME. 🎥 @SALTConference pic.twitter.com/qeV2wQsWrQ — Hommes en blazers (@MenInBlazers) 13 septembre 2022

Sondé sur le concept après la victoire 2-1 de son équipe à domicile contre l’Ajax en Ligue des champions, le patron de Liverpool, Klopp, s’est moqué de Boehly et a noté qu’il n’avait pas “j’ai attendu longtemps” essayer de bricoler avec le statu quo.

“Oh super ! Quand il trouve une date pour ça, il peut m’appeler ! Il oublie que dans les grands sports en Amérique ces joueurs ont des pauses de quatre mois donc ils sont assez contents de faire un peu de sport pendant ces pauses.

“C’est complètement différent dans le football” Klopp a insisté.

🗣 “Il oublie dans les grands sports en Amérique, ils ont des pauses de quatre mois. Veut-il aussi amener les Harlem Globetrotters ?” La réponse de Jurgen Klopp à l’idée de Todd Boehly d’un match “All Star” nord contre sud pic.twitter.com/hpb03mUMFU – Quotidien du football (@footballdaily) 13 septembre 2022

“Que puis-je dire? Veut-il également amener les Harlem Globetrotters et les laisser jouer contre une équipe de football?

“Je suis surpris par la question, alors s’il vous plaît, ne jugez pas trop mes réponses, mais peut-être qu’il pourra m’expliquer à un moment donné et trouver une date appropriée [for the match].

“Je ne suis pas sûr que trop de gens veuillent voir ça. Imaginez ça – les joueurs de Manchester United, les joueurs de Liverpool et les joueurs d’Everton tous ensemble dans une seule équipe. Ce n’est pas une équipe nationale.

« Match intéressant… et tous les gars de Londres réunis. Arsenal et Tottenham… a-t-il vraiment dit ça ? Intéressant… » Klopp a terminé.

Sur Twitter, un journaliste populaire du Daily Mail avec près de 450 000 abonnés a poursuivi la dérision.

“Quelle sera la prochaine grande idée de Todd Boehly pour le football anglais ? Pas de liens ?

“Des tirs au but à la fin de chaque match? Chanter” emmène-moi au jeu de balle “après 70 minutes”.

“Ce n’est pas un début particulièrement impressionnant pour son séjour à Chelsea”, a-t-il conclu.

Sur le même format, un internaute a évoqué les plans All-Star de Boehly et ceux pour un “Tournoi de relégation pour les quatre dernières équipes.”

“Le gouvernement peut-il revendre Chelsea à Roman, s’il vous plaît?” demandèrent-ils alors.

Quelle sera la prochaine grande idée de Todd Boehly pour le football anglais ? Pas de cravates? Tirs au but à la fin de chaque match ? Chanter ’emmenez-moi au jeu de balle’ après 70 minutes’. Ce n’est pas un début particulièrement impressionnant pour son séjour à Chelsea —Olivier Holt (@OllieHolt22) 13 septembre 2022

Todd Boehly veut un “tournoi de relégation pour les 4 dernières équipes” et un “match des étoiles Nord contre Sud”. Le gouvernement peut-il revendre Chelsea à Roman, s’il vous plaît. – Dell 💦 (@agbnufc_) 13 septembre 2022

Ailleurs, il y avait d’autres facepalms comme l’a fait remarquer Boehly sur les anciens flops de Chelsea qui sont devenus de grandes stars ailleurs dans Mohamed Salah de Liverpool et Kevin De Bruyne de Manchester City.

“Nous avons l’une des meilleures académies au monde. Si vous regardez ce que notre académie a développé, notre académie est Mo Salah, Kevin De Bruyne”, a déclaré Boehly, également lors de la conférence Salt.

“Nous avons actuellement 10 ou 11 joueurs qui sont soit en prêt, soit contrôlés par nous, nous avons le droit de les racheter, ou ils jouent pour notre équipe ou notre académie”, il ajouta.

Avec le milieu de terrain belge De Bruyne signé du club national de Genk à l’âge de 20 ans en 2012, et Salah acquis de Bâle en janvier 2014 après avoir également fait ses armes dans son pays natal, l’Égypte, c’était un autre à ajouter à la liste croissante des clangers de Boehly.