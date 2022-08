Le nouveau propriétaire de Chelsea critiqué dans l’incertitude des transferts

Chelsea a rencontré des difficultés sur le marché des transferts depuis que Todd Boehly a succédé à Roman Abramovich

Le nouveau supremo de Chelsea, Todd Boehly, a été critiqué pour ses transactions au hasard dans la fenêtre de transfert estivale, alors que l’ancienne star de Manchester United, Gary Neville, comparait son approche à quelqu’un jouant à un jeu vidéo.

Boehly a pris en charge les géants de la Premier League en mai après que l’ancien propriétaire Roman Abramovich a lancé le club sur le marché libre avant d’être frappé de sanctions par le gouvernement britannique en raison de ses liens présumés avec le Kremlin à la suite de l’opération militaire russe en Ukraine. .

L’Américain Boehly – qui est également copropriétaire de l’équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles – a dirigé le consortium qui a remporté le succès qui a battu plusieurs autres soumissionnaires intéressés pour conclure l’accord dans ce qui était l’un des achats les moins conventionnels de l’histoire du sport moderne.

Boehly a pris le contrôle de plusieurs aspects différents du club après la prise de contrôle, y compris le rôle précédemment occupé par la femme de droite d’Abramovich et principale négociatrice de transfert Marina Granovskaia.

Et tandis que Chelsea a conclu des accords pour l’attaquant anglais Raheem Sterling et le skipper sénégalais Kalidou Koulibaly, il a raté plusieurs autres cibles de haut niveau – incitant le joueur devenu expert Neville à sauvage Boehly lors d’un récent débat public pour ce qu’il considère comme un l’absence d’une stratégie réfléchie sur le marché.

“Le type américain [Todd] Boehly, on dirait qu’il veut jouer à Football Manager», a déclaré Neville sur The Overlap, faisant référence à la populaire franchise de jeux informatiques.

«Il erre un peu et ils sont un peu paniqués maintenant.

“Vous vous demandez ‘oh ils viennent pour [Frenkie] de Jong ce matin’ parce qu’il sent qu’il doit faire quelque chose, cette pression est sur lui.

“Il n’aurait pas eu cette pression s’il avait gardé les gens qui étaient là avant et les avait laissés fonctionner pendant un an ou deux, mais ce sera une saison intéressante pour Chelsea.

« De toute évidence, ils ont également perdu quelques défenseurs. Ils pourraient même perdre plus contre Barcelone.”

Chelsea a raté un trio de cibles défensives – Jules Kounde, Matthijs de Ligt et Nathan Ake – alors qu’ils cherchent à remplacer la paire sortante d’Antonio Rudiger et Andreas Christensen, et ont depuis été liés au défenseur espagnol de Brighton Marc Cucurella et Wesley Fofana de Leicester. .

Les deux clubs, cependant, jouent au hardball avec le Boehly. Brighton a publié une déclaration laconique tard mercredi pour nier que tout accord pour Cucurella était proche, tandis que Leicester exige des frais exorbitants pour le jeune défenseur français Fofana.

DÉCLARATION DU CLUB : MARC CUCURELLA. Contrairement aux informations inexactes de nombreux médias ce soir, aucun accord n’a été conclu avec un club pour vendre Marc Cucurella. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 3 août 2022

Et Neville suggère que Boehly a surjoué sa main, tous les clubs européens sachant que Chelsea a désespérément besoin de renforts défensifs.

“Ils sont [Chelsea] presque comme rebondir parce qu’il a l’impression qu’il [Boehly] doit faire quelque chose.

« J’entends trop son nom. On dirait que ce n’est pas pour être irrespectueux, vous savez que c’est un gars important, il vient d’acheter le club et tout.

“Il a dirigé un fonds qui a payé deux milliards et demi de livres, mais pour se débarrasser de toute cette opération de football qui a été incroyable pendant tant d’années et venir le faire soi-même, on a l’impression [former Manchester United chief] Ed Woodward ça pour moi. Nous le verrons se développer.”

L’ancien club de Neville, Manchester United, a lutté sous la propriété de la famille américaine Glazer qui a été accusée d’avoir dépouillé les actifs du club et de l’avoir endetté.

En fait, les Glazers sont si impopulaires qu’Abramovich a créé une soi-disant “clause anti-Glazer” dans les termes de l’accord de vente de Chelsea afin d’éviter les pièges qui ont affecté les Red Devils au cours de la dernière décennie.

“Quand les clubs fonctionnent bien, vous n’entendez pas qui signe les joueurs, vous les signez simplement“, a ajouté Neville.

“Chelsea a ce genre de, Manchester United sous The Glazers, Ed Woodward, ‘Je prends le relais, je suis l’homme maintenant’, ‘Je vais sortir et acheter les joueurs’ et puis ils’ re lié avec chaque joueur que Barcelone veut, chaque joueur que City veut, chaque joueur que United veut.”

Le dernier nom lié à Chelsea est l’ancien capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang – un joueur qui a rejoint Barcelone il y a à peine six mois – alors qu’il reste également à voir pendant combien de temps Boehly pourra ignorer l’éminemment disponible Cristiano Ronaldo.

Le nouveau propriétaire de Chelsea a montré qu’il n’avait pas peur d’ouvrir son chéquier en cas de besoin, mais le problème est que plus il devient désespéré, plus les autres clubs peuvent en tirer jusqu’au dernier centime.

Bienvenue en Angleterre, Todd.