Le nouveau propriétaire a ruiné notre pub local et l’a transformé en une boîte de nuit « à la Ibiza » – mais nous avons notre revanche

LES VOISINS disent qu’un nouveau propriétaire a ruiné leur bar local et l’a transformé en une salle de danse « à la Ibiza » – mais ils ont réussi à se venger.

Les résidents étaient furieux que le pub Ruthin Castle ait été transformé en un club de fête bruyant avec de la musique entraînante et même une porte secrète pour laisser entrer des fêtards supplémentaires.

Les habitants ont pris leur revanche sur le nouveau propriétaire qui a transformé leur pub en discothèque Crédit : WNS

Il se trouve dans l’ancien bourg de Ruthin, qui a été désigné meilleur endroit où vivre au Pays de Galles par les juges du Sunday Times.

Mais les responsables des licences ont appris que l’entreprise avait été reprise par une nouvelle entreprise et ont subi des mois de plaintes pour comportement antisocial et nuisances sonores.

Le résident Phillip Jones, qui vit à côté depuis 20 ans, a déclaré : « C’était le comportement antisocial qui persistait jusqu’à 3 heures du matin, les gens sortaient toujours du pub en état d’ébriété.

« C’était comme être à Ibiza en vacances, un truc du genre Club 18-30. »

Il a déclaré à un responsable des licences que la dernière chose que les habitants voulaient voir était un pub vide – mais qu’ils voulaient « le voir redevenir tel qu’il était, fonctionner comme un pub familial ».

L’audience du conseil du Flintshire a appris que les récents locataires ont fermé et quitté le pub le 1er septembre et qu’il n’a pas encore rouvert.

Gemma Potter, responsable de l’équipe des licences du conseil, a déclaré que les comportements antisociaux, le bruit et les détritus étaient également signalés, la musique live et le karaoké étant également un problème.

Mme Potter a déclaré : « Le contenu des plaintes s’est aggravé et les résidents ont exprimé leur incapacité à profiter pleinement d’être chez eux, en particulier le week-end et le soir jusqu’aux petites heures du matin.

« Tous les efforts ont été déployés pour collaborer avec la direction des locaux et la société de pub. »

Mais elle a déclaré que les locataires avaient alors « façonné un panneau de clôture à l’arrière des locaux pour en faire une porte par laquelle l’accès était autorisé après les heures convenues, sans égard à la sécurité de ceux qui entraient et sortaient.

« La vidéosurveillance ne couvrait pas cette zone des locaux et les clients de la ruelle n’étaient pas autorisés à entrer et à sortir.

« Les clients sortaient également de cette manière pour se battre avec l’un ou l’autre, loin de la visibilité de ceux qui géraient les lieux ou assumaient un rôle de sécurité.

« Les personnes chargées de la sécurité dans les locaux aidaient à admettre les clients à travers le panneau de clôture. »

Le Ruthin Castle Pub est l’un des milliers de pubs loués appartenant à EI, qui ont été achetés par Stonegate.

Stonegate s’est excusé et a proposé de nouvelles heures et conditions d’ouverture afin de pouvoir rouvrir le pub à l’avenir.

Richard Taylor, l’avocat de Stonegate, a déclaré : « Nous apparaissons ici aujourd’hui embarrassés et avec des excuses à tous ceux qui sont touchés par l’incapacité à traiter les problèmes mis en évidence.

« Nous ne contestons rien de ce qui est dit. Ce qui est clair ici, c’est qu’il ne s’agit pas de locaux problématiques, les résidents ont été très clairs : le problème a commencé en avril.

« Ce que nous avons, c’est un bon pub qui a fonctionné sans problème, mais les choses ont complètement mal tourné. Il y a eu un problème de communication pour que les choses remontent la chaîne ici. »

Le conseiller Richard Lloyd a déclaré qu’il était tout à fait favorable au maintien des pubs ouverts et qu’il serait dommage d’en perdre un.

« C’est un pub et non une discothèque, et pour moi, c’est devenu une discothèque, faisons en sorte que cela reste un pub », a-t-il ajouté.

Les responsables des licences ont autorisé la réouverture du pub mais doivent fermer à 23 heures du dimanche au jeudi et à minuit le week-end. La musique live a été interdite.