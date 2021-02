Le nouveau projet de loi sur l’immigration soutenu par Biden, expliqué

Le sénateur Bob Menendez (D-NJ) prend la parole lors d’une conférence de presse le 27 juin 2018, pour annoncer la proposition législative des démocrates du Sénat pour s’attaquer aux causes profondes de la crise des migrants en Amérique centrale. | Bill Clark / CQ Appel nominal

Les démocrates préconisent une approche globale de la réforme de l’immigration – pour l’instant.

Les démocrates au Congrès ont présenté jeudi un projet de loi complet sur la réforme de l’immigration, articulé autour des priorités exprimées par le président Joe Biden lors de son premier jour de fonction, y compris un chemin vers la citoyenneté pour les 10,5 millions d’immigrants sans papiers vivant aux États-Unis.

S’il était adopté, le projet de loi tant attendu, connu sous le nom de US Citizenship Act de 2021, marquerait la réforme la plus radicale du système d’immigration américain depuis 1986 – et serait une réprimande du programme nativiste de l’ancien président Donald Trump.

Mais il est peu probable que la législation, qui est une sorte d’énoncé de mission du Parti démocrate sur l’immigration, attire les 10 voix républicaines nécessaires pour procéder au Sénat – à moins que les démocrates n’éliminent ou ne modifient l’obstruction systématique de manière à leur permettre de adopter le projet de loi sans un seul vote républicain.

L’élément central du projet de loi est un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour les immigrants sans papiers arrivés aux États-Unis avant le 1er janvier 2021. Il comprend également des dispositions qui s’attaqueraient aux causes sous-jacentes de la migration, augmenteraient le nombre de visas et de cartes vertes disponibles. , investir dans la technologie et les infrastructures aux points d’entrée à la frontière, supprimer les obstacles à l’asile et renforcer les protections pour les travailleurs immigrés.

Les dispositions qui favoriseraient le type de mesures de sécurité aux frontières et d’application intérieure que les républicains recherchent depuis longtemps sont manifestement absentes du projet de loi. Par exemple, les précédentes propositions républicaines auraient augmenté le financement de la construction du mur frontalier, auraient érigé en crime la présence aux États-Unis sans autorisation et obligé les enfants à être détenus indéfiniment avec leurs parents pendant qu’ils faisaient face à une procédure d’expulsion.

Certains républicains ont déjà averti que le projet de loi «reviendrait aux politiques de gauche radicale qui encourageront l’immigration illégale et favoriseront un afflux sans fin de ressortissants étrangers aux États-Unis».

Mais les démocrates ont jusqu’à présent hésité à dire qu’ils étaient prêts à négocier avec les républicains sur le renforcement de la sécurité aux frontières au-delà de la modernisation des ports d’entrée ou de la réduction des dispositions de légalisation du projet de loi.

Le sénateur Bob Menendez, le principal co-parrain du projet de loi au Sénat, a déclaré jeudi dans un appel à la presse que la raison pour laquelle une réforme globale de l’immigration a échoué à maintes reprises au cours des deux dernières décennies est que les démocrates ont «capitulé trop rapidement pour se franger des voix qui ont refusé d’accepter l’humanité et les contributions des immigrés à notre pays et ont tout rejeté… comme une amnistie.

«Nous savons que la voie à suivre exigera des négociations avec d’autres. Mais nous n’allons pas faire de concessions hors de la porte », a déclaré Menendez. «Nous ne gagnerons jamais un argument que nous n’avons pas le courage de faire valoir.»

La représentante californienne Linda Sánchez, qui a présenté jeudi un projet de loi complémentaire à la Chambre, a également averti lors de l’appel que «le cynisme peut nous vaincre avant même d’essayer».

Bien que les partisans aient exprimé leur ouverture à commencer avec des projets de loi plus petits qui pourraient gagner plus facilement en popularité – tels que ceux légalisant les DREAMers arrivés aux États-Unis comme enfants, ainsi que les travailleurs agricoles et d’autres travailleurs essentiels – les démocrates accordent actuellement la priorité à une réforme globale. Lors d’un appel avec des journalistes mercredi, un haut responsable de l’administration n’a pas exclu la possibilité que les démocrates puissent également adopter une législation fragmentaire, mais a déclaré qu’il était impératif de réparer l’ensemble du système d’immigration.

Des considérations pratiques sur les perspectives du projet de loi ont néanmoins continué de tourmenter les défenseurs qui tentent simplement d’obtenir des secours pour autant de personnes le plus rapidement possible après quatre ans de siège dans leurs communautés.

«Même en lisant et en disséquant ce projet de loi, la seule question dans mon esprit est COMMENT? Pas seulement quoi. Quelle est la stratégie? » Erika Andiola, responsable du plaidoyer au groupe de défense des droits des immigrants RAICES, tweeté. «Comment les démocrates envisagent-ils de tenir leurs promesses envers la communauté immigrée? Parce que je peux vous assurer que le parti de Trump ne fera rien de bien pour nous.

Le projet de loi mettrait en œuvre des réformes de l’immigration légale

La pièce maîtresse du projet de loi est une disposition qui permettrait aux immigrants sans papiers d’obtenir un statut juridique et, éventuellement, la citoyenneté.

Le processus prendrait au moins huit ans. Pour se qualifier, les immigrants auraient dû être physiquement présents aux États-Unis au plus tard le 1er janvier 2021, à moins d’avoir obtenu une dérogation pour des raisons humanitaires.

Dans un premier temps, les immigrants pourraient obtenir un permis de travail et voyager à l’étranger avec l’assurance qu’ils seraient autorisés à rentrer aux États-Unis. Après cinq ans, ils pourraient demander une carte verte s’ils réussissent les vérifications des antécédents et paient des impôts. Les immigrants couverts par le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants et le statut de protection temporaire, ainsi que les travailleurs agricoles, pourraient toutefois demander des cartes vertes immédiatement.

Après avoir détenu leur carte verte pendant trois ans et passé des vérifications supplémentaires de leurs antécédents, ils pouvaient demander la citoyenneté américaine.

L’impact d’une telle législation ne peut être surestimé: elle pourrait potentiellement sortir des millions de personnes de l’ombre.

«Pour tous, le système d’immigration brisé les empêche d’être reconnus pour ce qu’ils sont déjà: des membres importants de nos communautés», a déclaré Maria Praeli, responsable des relations gouvernementales au groupe de défense des immigrants FWD.us, lors d’un appel à la presse. .

Entre autres réformes du système d’immigration légale, le projet de loi comprend notamment une disposition visant à empêcher les présidents de prononcer des interdictions catégorielles d’immigration. Cela supprimerait également les obstacles à l’immigration familiale, y compris les longs arriérés de visas et les cartes vertes basées sur l’emploi, qui sont relativement inaccessibles pour les travailleurs des industries à bas salaires.

Il abrogerait les restrictions de l’ère Clinton qui empêchent les personnes présentes aux États-Unis sans autorisation depuis plus de six mois de rentrer dans le pays pendant une période de trois à dix ans. Beaucoup de ces immigrants seraient autrement éligibles pour demander un statut juridique, souvent par le biais d’un citoyen américain ou d’un conjoint titulaire d’une carte verte.

Cela renforcerait également la protection des travailleurs immigrés en aidant à garantir que les victimes de graves violations du travail reçoivent des visas, en protégeant ceux qui font face à des représailles sur leur lieu de travail contre l’expulsion et en créant une commission pour améliorer le processus de vérification de l’emploi.

En plus des changements de fond au système d’immigration légale, le projet de loi introduirait également des changements rhétoriques, en remplaçant «non-citoyen» par le mot «étranger» dans les lois fédérales sur l’immigration.

Le projet de loi vise à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la migration

Le projet de loi vise à concrétiser la vision de Biden pour une approche régionale de la migration, en s’attaquant aux facteurs qui poussent les migrants d’Amérique centrale à fuir leur pays d’origine.

En tant que vice-président, Biden a développé un programme de 750 millions de dollars en tandem avec les gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras – les pays du Triangle du Nord d’Amérique centrale – visant à améliorer le développement économique et à réduire la violence et la corruption dans la région, mais l’administration Trump a mis fin à cela. effort en mars 2019.

Le nouveau projet de loi s’appuie sur ce concept, allouant 4 milliards de dollars sur quatre ans pour s’attaquer à ces facteurs de pression et inciter les gouvernements du Triangle du Nord à améliorer les conditions de vie.

Il créerait également de nouveaux centres de traitement dans toute la région pour enregistrer les migrants éligibles en tant que réfugiés et les réinstaller aux États-Unis. Et cela réunifierait les familles séparées en réinstituant le programme des mineurs d’Amérique centrale – dans le cadre duquel les enfants peuvent rejoindre leurs proches aux États-Unis – et en créant un nouveau programme de libération conditionnelle pour ceux dont les membres de leur famille aux États-Unis les ont parrainés pour obtenir un visa.

Le projet de loi vise également à améliorer la capacité des pays d’Amérique centrale à traiter et à protéger les demandeurs d’asile et les réfugiés en travaillant avec les Nations Unies et d’autres organisations non gouvernementales.

La proposition semble être sensiblement différente des accords que l’administration Trump a négociés avec les pays du Triangle du Nord, qui permettaient aux États-Unis de renvoyer les demandeurs d’asile dans ces pays pour demander des protections – accords que Biden a promis de résilier. Le projet de loi ne crée aucune sorte d’obligation pour les demandeurs d’asile de rechercher une protection en dehors des États-Unis, mais viserait plutôt à garantir aux migrants une procédure régulière et des informations sur leurs droits, en plus d’être correctement filtrés et d’obtenir des documents leur permettant de se déplacer librement. et accéder aux services sociaux.

Le projet de loi pourrait augmenter le financement de l’application de la loi en matière d’immigration en mettant l’accent sur la technologie

Le projet de loi permettrait une augmentation non spécifiée du financement de l’application de la loi en matière d’immigration. Le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, devrait évaluer le montant précis en dollars requis, mais cela pourrait être controversé, étant donné que de nombreux défenseurs des immigrants ont passé les quatre dernières années à demander aux législateurs d’abolir ou du moins de reporter les agences de contrôle de l’immigration, dont les budgets gonflé sous Trump.

Ces fonds serviraient à améliorer la technologie de contrôle, la formation des agents, l’infrastructure aux points d’entrée et la sécurité à la frontière entre les points d’entrée, en favorisant des alternatives à un mur frontalier.

Le projet de loi établirait également des mécanismes pour traiter les cas d’inconduite dans les rangs du DHS, en augmentant le personnel du Bureau de la responsabilité professionnelle du DHS, qui enquête sur de tels cas, et en obligeant l’agence à créer une politique d’utilisation de la force. Ce serait une première étape cruciale dans la réforme de l’agence, qui s’est politisée sous Trump, agissant parfois comme le porte-parole de son programme d’immigration et de «maintien de l’ordre».

Cela augmenterait également les peines pour les gangs criminels et les trafiquants de drogue.