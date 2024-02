Le nouveau projet de loi sur l’immigration n’autoriserait pas 5 000 passages illégaux par jour, malgré ce que dit Trump

WASHINGTON — L’ancien président Donald Trump, le président de la Chambre des représentants Mike Johnson et d’autres républicains de droite se disent opposés à un accord bipartisan sur l’immigration, car il permettrait à 5 000 migrants de traverser illégalement la frontière sud chaque jour.

« Il est illégal de traverser notre frontière. Mais apparemment, nous sommes en train de concocter une sorte d’accord pour permettre au président de fermer la frontière après que 5 000 personnes aient enfreint la loi”, a déclaré mercredi Johnson, R-La. “Pourquoi est-ce 5 000 ? Si l’on additionne cela, cela ferait qu’un million de clandestins supplémentaires entreraient dans notre pays chaque année avant que nous prenions des mesures correctives. C’est de la folie. Nous ne devrions pas nous demander quel type d’autorité chargée de faire respecter la loi intervient face à 5 000 passages illégaux par jour, car ce chiffre devrait être nul.»

Trump a fait une déclaration similaire aux journalistes mardi : “C’est une facture terrible. 5 000 par jour ? C’est beaucoup. C’est comme un record.”

Mais ce n’est pas réellement ce que ferait l’accord bipartite, selon les négociateurs qui finalisent les détails avant de publier le texte intégral de la législation, potentiellement plus tard cette semaine. Voici ce que nous savons :

Les migrants ne seraient pas simplement libérés aux États-Unis

Les migrants ne pourraient plus simplement traverser illégalement la frontière en vertu du nouveau projet de loi. Cela mettrait fin à la pratique du « catch and release », selon laquelle les agents de la patrouille frontalière relâchent les migrants aux États-Unis en attendant les audiences d’immigration.

Au lieu de cela, les migrants qui tentent de traverser illégalement la frontière seraient immédiatement arrêtés et leur demande d’asile serait tranchée pendant leur détention. Les individus seraient immédiatement expulsés dans un délai de 15 jours s’ils échouent à l’entretien de demande d’asile.

Qu’en est-il des migrants qui tentent de traverser légalement la frontière en demandant l’asile ?

Si l’accord devient loi, les migrants qui se présentent à la frontière américaine par un point d’entrée officiel seront redirigés vers un nouveau « programme d’autorisation d’expulsion » dans lequel ils auront 90 jours pour passer leur premier entretien d’asile. Ces migrants ne seraient pas non plus libérés à l’intérieur des États-Unis ; ils seraient soit détenus, soit maintenus sous la surveillance du gouvernement.

S’ils échouent à leur premier entretien d’asile, ils seront immédiatement expulsés.

Mais les migrants qui réussissent l’entretien d’asile pourraient rester dans le pays pendant 90 jours supplémentaires jusqu’à ce que leur demande d’asile soit tranchée. En attendant, ils recevraient une autorisation de travail. Une fois leur cas jugé, ils pourraient accéder à la citoyenneté.

Alors d’où vient ce chiffre de 5 000 par jour ?

L’accord bipartisan comprend des dispositions qui fermeraient complètement la frontière si un certain seuil était atteint, mais il s’agit de rencontres frontalières et non de passages. Comme indiqué ci-dessus, aucun migrant tentant d’entrer illégalement aux États-Unis ne serait autorisé à entrer dans le pays à moins qu’il ne passe un entretien d’asile ou qu’il ne soit détenu sous la surveillance du gouvernement.

En plus de ces dispositions, le Département de la Sécurité intérieure pourrait fermer la frontière si trop de migrants se présentent avec des demandes d’asile. Après que les négociateurs se soient entretenus avec la patrouille frontalière et les responsables du ministère de la Sécurité intérieure, ils ont élaboré une législation donnant au DHS le pouvoir de fermer la frontière s’il atteint une moyenne sur sept jours de 4 000 ou plus à la frontière. Une moyenne sur sept jours de 5 000 ou plus nécessiterait une fermeture des frontières. Si ce nombre dépasse 8 500 en une seule journée, il y aura également une fermeture obligatoire des frontières.

Que se passe-t-il si la frontière est fermée ?

Si la frontière est fermée, jusqu’à 1 400 migrants par jour qui tentent d’entrer par les points d’entrée officiels pourraient toujours bénéficier de l’examen de leur demande d’asile. Le reste serait refoulé.

Les migrants rencontrés entre les points d’entrée seraient immédiatement refoulés. Si la même personne tente de traverser deux fois lorsque la frontière est fermée entre les points d’entrée, elle se verra interdire l’entrée aux États-Unis pendant un an.

Pour rouvrir la frontière, il faudrait ralentir à moins de 75 % du nombre de passages qui a déclenché la fermeture de la frontière pendant sept jours. Le DHS aurait alors jusqu’à deux semaines pour rouvrir lentement la frontière en fonction de sa capacité.

Il y a une limite à la durée pendant laquelle la frontière peut être fermée, afin d’éviter les abus de pouvoir. Pour 2024, la durée est plafonnée à 270 jours, mais ce nombre est censé fluctuer d’année en année, les négociateurs espérant que les passages de migrants ralentiront avec la nouvelle loi en vigueur.

Le projet de loi vise à décourager les passages illégaux

Au fil du temps, les négociateurs estiment que cette législation, et la fin de la pratique de capture et de remise à l’eau, encouragera les migrants à demander l’asile légalement aux points d’entrée plutôt que de tenter de traverser illégalement entre les points d’entrée.

Le projet de loi relèvera également les normes de demande d’asile. Et cela fournira d’autres ressources pour la frontière, notamment en augmentant la capacité de détention des migrants en attente de demande d’asile.