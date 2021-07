Le nouveau projet de loi d’Amy Klobuchar abrogerait certaines protections de l’article 230 pour les entreprises technologiques

La sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) a présenté aujourd’hui une nouvelle législation qui vise enfin à tenir les entreprises technologiques responsables d’avoir permis à la désinformation sur les vaccins et d’autres problèmes de santé de se propager en ligne.

Le projet de loi, appelé Health Misinformation Act et coparrainé par le sénateur Ray Luján (D-NM), créerait une exception à l’article 230 de la loi historique sur Internet, qui a toujours protégé les entreprises technologiques comme Facebook, Google et Twitter d’être poursuivi pour presque tous les contenus que les gens publient sur leurs plateformes.

Le projet de loi de Klobuchar changerait cela – mais seulement lorsque l’algorithme d’une plate-forme de médias sociaux promeut la désinformation sur la santé liée à une « urgence de santé publique existante ». La législation charge le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS) de définir la désinformation sur la santé dans ces scénarios.

« Les fonctionnalités intégrées aux plates-formes technologiques ont contribué à la propagation de la désinformation et de la désinformation », lit-on dans un projet de loi vu par Recode, « avec des plates-formes de médias sociaux incitant les individus à partager du contenu pour obtenir des likes, des commentaires et d’autres signaux positifs de engagement, qui récompense l’engagement plutôt que la précision.

La loi ne s’appliquerait pas dans les cas où une plate-forme montre des publications de personnes à l’aide d’un « mécanisme neutre », comme un flux de médias sociaux qui classe les publications par ordre chronologique plutôt que par algorithme. Ce serait un grand changement pour les principales plateformes Internet. À l’heure actuelle, presque toutes les principales plateformes de médias sociaux s’appuient sur des algorithmes pour déterminer le contenu qu’elles montrent aux utilisateurs dans leurs flux. Et ces algorithmes de classement sont généralement conçus pour montrer aux utilisateurs le contenu avec lequel ils interagissent le plus – les publications qui produisent une réponse émotionnelle – qui peuvent donner la priorité aux informations inexactes.

Le nouveau projet de loi arrive à un moment où les sociétés de médias sociaux sont critiquées pour la désinformation de Covid-19 se propageant sur leurs plateformes malgré leurs efforts pour vérifier les faits ou supprimer certaines des informations de santé les plus flagrantes. La semaine dernière, alors que les cas de Covid-19 commençaient à augmenter parmi les Américains non vaccinés, le président Biden a accusé Facebook de « tuer des gens » avec de la désinformation sur les vaccins (une déclaration qu’il a ensuite partiellement reculée).

Dans le même temps, les principales sociétés de médias sociaux continuent de faire l’objet de critiques de la part de certains républicains, qui se sont opposés au récent avis de santé du Surgeon General axé sur la lutte contre la menace de désinformation sur la santé. Les conservateurs, et en particulier le sénateur Josh Hawley (R-MO), ont également repoussé les travaux de la Maison Blanche signalant la désinformation problématique sur la santé aux plateformes de médias sociaux, qualifiant la collaboration de « trucs effrayants » et de « censure ».

Même si les géants de la technologie sont confrontés à des critiques bipartites, le plan de Klobuchar visant à abroger l’article 230 – même partiellement – ​​sera probablement difficile. Définir et identifier la désinformation en matière de santé publique est souvent compliqué, et le fait qu’un organisme gouvernemental décide où tracer cette limite pourrait se heurter à des défis. Dans le même temps, un tribunal devrait également déterminer si les algorithmes d’une plate-forme sont «neutres» et si la désinformation sur la santé a été promue – une question qui n’a pas de réponse simple.

En outre, il peut s’avérer difficile pour les utilisateurs individuels de poursuivre Facebook avec succès, même si l’article 230 est partiellement abrogé, car il n’est pas illégal de publier des informations erronées sur la santé (contrairement, par exemple, à publier de la pornographie juvénile ou des déclarations diffamatoires).

Et les défenseurs de la liberté d’expression ont averti que l’abrogation de l’article 230 – même en partie – pourrait limiter la liberté d’expression sur Internet telle que nous la connaissons, car elle pousserait les entreprises technologiques à contrôler plus étroitement ce que les utilisateurs sont autorisés à publier en ligne.

Quoi qu’il en soit, l’introduction du projet de loi reflète la volonté politique des démocrates à Capitol Hill de forcer les entreprises technologiques à lutter plus efficacement contre la désinformation sur leurs plateformes.

« Pendant trop longtemps, les plateformes en ligne n’ont pas fait assez pour protéger la santé des Américains », a déclaré le sénateur Klobuchar dans un communiqué. « Ce sont certaines des entreprises les plus grandes et les plus riches du monde, et elles doivent faire plus pour empêcher la propagation de la désinformation mortelle sur les vaccins. »

Plus tôt cette année, le sénateur Klobuchar a écrit une lettre avec le sénateur Luján aux PDG de Twitter et Facebook leur demandant de supprimer plus agressivement la désinformation sur leur plate-forme, comme Recode l’a signalé pour la première fois. La lettre citait des recherches menées par une organisation à but non lucratif, le Center for Countering Digital Hate, qui a révélé que 12 influenceurs anti-vaccins – une « douzaine de désinformation » – étaient responsables de 65% du contenu anti-vaccin sur Facebook et Twitter.

Dans les réponses à ces lettres, qui ont été vues par Recode, les deux plateformes ont largement défendu leur approche envers ces influenceurs, notant qu’elles avaient pris certaines mesures sur leurs comptes. Sur les deux plates-formes, de nombreux comptes sont toujours en cours. Alors que les données révélant à quel point la désinformation sur Facebook a exacerbé l’hésitation à l’égard des vaccins sont limitées, les défenseurs en ligne de longue date des vaccins ont déclaré à Recode plus tôt cette année que l’approche de Facebook concernant le contenu des vaccins avait rendu leur travail plus difficile, et que le contenu des groupes Facebook, en particulier, avait rendu certaines personnes plus opposées aux vaccins.

Ce n’est pas non plus la première fois que le Congrès tente d’abroger certaines parties de l’article 230. Plus récemment, le Congrès a introduit la loi EARN IT, qui retirerait l’immunité de l’article 230 aux entreprises technologiques si elles ne traitent pas correctement la pornographie enfantine sur leurs plateformes. Ce projet de loi, qui avait un soutien bipartite lors de son introduction, est toujours au Congrès. Plus tôt cette année, les représentants Tom Malinowski (D-NJ) et Anna Eshoo (D-CA) ont également réintroduit leur proposition, le Protecting Americans from Dangerous Algorithms Act, qui supprimerait les protections de l’article 230 des plates-formes dans les cas où leurs algorithmes amplifiaient les messages qui impliquait le terrorisme international ou portait atteinte aux droits civils.

Le président Trump a également tenté d’abroger l’article 230 par le biais d’un décret exécutif légalement inapplicable, quelques jours après que Twitter a commencé à vérifier les faits de ses messages trompeurs sur le vote par correspondance aux élections de 2020.

Malgré les obstacles potentiels à leur proposition, le projet de loi de Sens. Klobuchar et Luján rappelle que les législateurs préoccupés par la désinformation réfléchissent de plus en plus aux algorithmes et aux systèmes de classement qui stimulent l’engagement sur ce type de contenu.

« Les géants des médias sociaux le savent : les algorithmes encouragent les gens à consommer de plus en plus de désinformation », a déclaré à Recode Imran Ahmed, PDG du Center for Countering Digital Hate, en février. « Les entreprises de médias sociaux n’ont pas seulement encouragé la croissance de ce marché, l’ont toléré et entretenu, elles sont également devenues le principal foyer de désinformation. »