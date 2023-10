Bricklane Entertainment/Convoke Médias

EXCLUSIF: Todd Slater de Convoke Media et Brandon Evans de Brick Lane Pictures ont lancé Brick Lane Entertainment. Le partenariat de production, de vente et de financement basé à Los Angeles et Dublin durera Quand nous sommes entrés en collisionavec Laura Marano et réalisé par sa sœur Venessa, pour l’AFM.

Brick Lane coproduira aux côtés de Laura, Venessa et Ellen Marano, Calabrian Rhode Productions (Le traitement royal, sauver Zoé). Christine Mengert (Paix, amour et incompréhension, Les derniers gardiens, le jeu de la haine) a écrit le scénario basé sur le roman d’Emery Lord de 2016. Lucy Hale et Austin Stowell jouent également le rôle principal.

Le tournage du film devrait commencer en Irlande au printemps prochain.

Laura Marano (Le traitement royal, choisissez Live) est l’acteur et auteur-compositeur-interprète à succès lancé par la très populaire série Disney Channel Austin et allié. Le générique d’acteur de Venessa Marano comprend Échangé à la naissance, comment dissuader un voleur et Filles Gilmore.

Brick Lane Entertainment servira également de représentant commercial à l’AFM pour les films d’action Approvisionnement à pied du réalisateur Derek Barnes et des producteurs James Mark et Bruno Marin.

Les partenaires ont déclaré que leur nouvelle société se spécialiserait dans le financement de films, les financements incitatifs, la représentation commerciale et de distribution, ainsi que la production de films commerciaux, de contenus télévisuels et multimédias destinés à un public mondial à travers son double siège social. Il deviendra un point focal particulier pour le financement et la production en Irlande.

« Je suis ravi de travailler en partenariat avec Todd, un collègue et ami de longue date. Je pense que nous avons trouvé la solution idéale et je suis impatient de créer et de développer rapidement nos activités commerciales ensemble », a déclaré Evans.

Slater a qualifié l’Irlande de « l’une des destinations les plus belles et les plus emblématiques de la planète. Avoir la capacité de mener des projets vers cet endroit, avec le soutien de nos partenaires, nous permet d’avoir un impact significatif dans le paysage du contenu indépendant. Nous sommes impatients de travailler avec la communauté créative pour favoriser les projets depuis leur création jusqu’à leur distribution.

Certains des projets récents de Slater incluent Roi des tueurs (du créateur et auteur de Sony’s Monde souterrain franchise) pour Lions Gate, Le jeu du sacrifice pour Shudder d’AMC et Code rouge pour Amazon.

Calabrian Rhode Productions « est ravi de s’associer à Brick Lane Entertainment et Todd et Brandon sur When We Collided. C’est une histoire enchanteresse et importante sur l’amour et la découverte de soi. Nous avons vraiment hâte de présenter ce film au public du monde entier », a déclaré Ellen Marano.