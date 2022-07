Le nouveau projet de la NASA regarde au-delà du système solaire pour rechercher des planètes semblables à la Terre

Dans sa quête pour explorer de nouvelles planètes, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) travaille sur un concept d’observatoire hybride qui combinerait un télescope au sol avec un starshade spatial. Selon ce nouveau concept, l’éblouissement des étoiles sera bloqué lors de l’observation de planètes extérieures à notre système solaire, appelées exoplanètes, depuis le sol. Pour concevoir un tel télescope, l’agence spatiale américaine invite les gens à proposer leurs idées les plus pointues.

Le défi de conception structurelle Ultralight Starshade demande aux participants de développer une structure de starshade légère qui pourrait être utilisée dans le cadre du concept HOEE (Hybrid Observatory for Earth-like Exoplanets). Le concept HOEE prévoit de convertir les plus grands télescopes terrestres en détecteurs de planètes les plus puissants jamais réalisés, et le public a la possibilité de faire partie de cette entreprise révolutionnaire.

Dans un communiqué, la NASA a déclaré que la conception idéale du télescope permettrait un emballage compact et un déploiement réussi une fois sur son orbite terrestre. Certaines des autres cibles essentielles que le télescope doit atteindre ont la masse la plus faible possible afin que les propulseurs chimiques puissent le maintenir aligné pendant les observations et que les systèmes de propulsion puissent changer son orbite pour observer différentes cibles, tout en utilisant le moins de carburant possible.

Le Dr John Mather, astrophysicien senior au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, a déclaré dans un communiqué : “L’observatoire hybride pourrait nous aider à répondre à certaines des questions les plus pressantes sur la vie extraterrestre”.

Mather a ajouté: “Observer de nombreux systèmes aiderait à répondre à la question de savoir pourquoi des configurations comme la nôtre sont rares et pourquoi aucune n’est tout à fait comme chez nous.”

Ce qui rend ce projet encore plus intéressant, c’est que le public peut également faire partie de ce projet et présenter ses idées.

https://www.nasa.gov/feature/nasa-seeks-public-s-designs-to-throw-shade-in-space

La plupart des exoplanètes découvertes jusqu’à présent l’ont été par des méthodes indirectes. Les scientifiques mesurent soit la gradation d’une étoile qui passe devant une planète, appelée méthode de transit, soit surveillent le spectre d’une étoile pour les signes révélateurs d’une planète tirant sur son étoile et faisant légèrement Doppler sa lumière décalage.

