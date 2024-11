Le nouveau projet de Channing Tatum et Zoë Kravitz « pourrait les réunir »

Channing Tatum et Zoë Kravitz ont mis fin à leurs fiançailles, mais la porte n’est peut-être pas totalement fermée sur leur relation.

Les ex devraient commencer le tournage de leur prochain projet, « Alpha Gang », au printemps 2025 et un initié nous l’a dit chaque semaine Jeudi, cela pourrait raviver une étincelle entre les deux.

« Le cinéma est leur passion, donc cela pourrait les rapprocher », a suggéré une source proche de Tatum.

Channing Tatum et Zoë Kravitz ne seront que professionnels sur le tournage de leur prochain projet, selon Us Weekly. Dave Benett/WireImage

Un initié a déclaré au média que les deux « pourraient s’en sortir » en filmant ensemble. Frère Ordonez / SplashNews.com

Quel que soit leur statut relationnel, la source a insisté sur le fait que travailler dans une telle proximité ne devrait pas être un problème pour les deux hommes.

« Ils s’épanouissent lorsqu’ils sont sur le plateau ensemble et seront capables de s’en sortir », ont-ils déclaré. « Ils sont tous les deux très professionnels et il n’y a pas de mésentente entre eux. »

Les représentants de Kravitz et Tatum n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

« Il n’y a pas de mésentente entre eux », ont-ils déclaré. TheImageDirect.com

La source a suggéré que l’expérience pourrait même « les réunir à nouveau ». / SplashNews.com

Kravitz, 35 ans, et Tatum, 44 ans, se seraient séparés le week-end dernier – presque exactement un an après que l’acteur de « She’s The Man » ait posé la question.

Le couple s’est rencontré en 2021 alors qu’ils travaillaient ensemble sur le premier film de Kravitz, « Blink Twice », sorti en août.

« [Kravitz] et Channing sont opposés, mais ils ont toujours été liés par leur amour pour l’art et le cinéma, et c’est ce qui les a unis », a déclaré un initié. nous l’a dit chaque semaine Mercredi.

Cependant, « une fois le projet terminé, ils ont réalisé qu’ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde en ce qui concerne ce qu’ils voulaient ».

Les deux hommes, qui se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient sur « Blink Twice », se sont « toujours liés par leur amour pour l’art et le cinéma ». AFP via Getty Images

Kravitz et Tatum ont réalisé qu’ils n’étaient pas un « bon match » après la fin de la tournée de presse « Blink Twice » au cours de l’été. Jeff Spicer/Getty Images pour Warner Bros.

« Cela s’est rapidement effondré après la fin de leur tournée de presse », a déclaré la source, notant que la planification du mariage leur avait mis « beaucoup de pression ».

Avant sa romance avec Tatum, l’actrice de « Batman » était mariée à Karl Glusman. Cependant, le couple s’est séparé en 2021 après moins de deux ans de mariage.

La source a noté que Kravitz est « très indépendante » et « a exprimé qu’elle n’avait pas nécessairement besoin de se remarier » après sa séparation d’avec Glusman.

Bien que son point de vue ait changé après avoir rencontré Tatum, l’actrice se concentrait toujours sur « sa carrière » – tandis que Tatum avait d’autres priorités.

Un initié a déclaré au média « qu’ils étaient sur des pages différentes avec ce qu’ils voulaient ». Images PA/Images INSTAR

Kravitz a été aperçue sans sa bague de fiançailles plus tôt cette semaine. Ancien Ordonez/INSTARimages

Selon Us Weekly, la star de « Step Up » est un « père de famille » et « très impliqué » avec sa fille de 11 ans, Everly, qu’il partage avec son ex-femme Jenna Dewan.

« Ils envisageaient une situation plus large à long terme et ont réalisé qu’ils n’étaient peut-être pas un bon partenaire », a déclaré la source.

Même s’il y a « toujours de l’amour entre eux », les deux « ont réalisé à long terme que ça n’allait pas marcher ».

Kravitz a été aperçue à New York sans son énorme bague de fiançailles de 7 carats quelques jours seulement après l’annonce de leur séparation.

Ni Kravitz ni Tatum n’ont évoqué leur rupture. Journée photo

Le bel acteur a publié mercredi une photo sur le tournage de son nouveau film, « Roofman ». Channing Tatum/Instagram

Alors que l’actrice tournait le nouveau film de Darren Aronofsky, « Caught Stealing », à New York, Tatum était en Caroline du Nord pour son prochain film policier, « Roofman ».

Mercredi, la star de « Magic Mike » posté plusieurs photos de l’ensemble sur son Instagram, évitant sa rupture avec Kravitz.

« Je viens de m’évader de prison et d’entrer dans un Toys R Us… comment s’est passée ta journée », a-t-il légendé les photos prises à l’intérieur du magasin de jouets bien-aimé. « Hehe #ROOFMAN sale et fatigué mais toujours un enfant de Toys R Us. »