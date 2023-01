Le nouveau projecteur 8K de Samsung peut rendre votre écran très grand, mais il y a des inconvénients

Au CES 2023, Samsung a annoncé un projecteur à ultra-courte focale avec une résolution 8K appelé The Premiere. Il s’agit d’une version mise à jour de la 4K Premiere de 2020, une seule boîte conçue pour s’asseoir sur une table basse directement en dessous et à quelques centimètres de votre mur ou de votre écran. À l’aide d’objectifs spéciaux et d’un traitement vidéo, il peut créer une image jusqu’à 150 pouces de diagonale.

Il y a des haut-parleurs intégrés et Dolby Atmos pour remplir une pièce de son et de lumière. Comme vous vous en doutez, il dispose également des fonctionnalités de télévision intelligente de Samsung, avec Netflix, Disney Plus, etc.

Alors que l’idée d’un projecteur 8K capable de produire une image énorme sur n’importe quel mur semble intrigante, les projecteurs UST ne sont pas la magie qu’ils apparaissent en premier. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

8K ?

Samsung



Ouais, 8K. C’est quatre fois la résolution d’un projecteur 4K. Il n’y a actuellement aucun contenu 8K largement disponible, un problème qui affecte également les téléviseurs 8K. Sans contenu 8K, vous ne pouvez pas pleinement profiter des pixels supplémentaires, bien que le projecteur convertisse tout ce que vous lui envoyez en 8K, il peut donc sembler légèrement plus net qu’un projecteur 4K projetant une image de taille similaire. Gardez à l’esprit que la qualité de l’image comporte des aspects plus importants que la résolution.

Le Premiere n’est pas le premier projecteur 8K, mais il n’y en a qu’une poignée sur le marché. JVC a plusieurs modèles, à partir de 11 000 $ et à partir de là. Ceux-ci utilisent une puce d’imagerie 4K et un décalage de pixels pour créer une résolution 8K à l’écran. Ceci est similaire à la façon dont la plupart des projecteurs 4K créent 4K, en utilisant une puce de résolution 1080p ou inférieure, et en doublant ou quintuplant les pixels de l’imageur pour une résolution d’environ 4K. Bien que Samsung n’ait pas révélé les spécifications du projecteur, c’est presque certainement ainsi qu’il crée également le 8K.

Côté professionnel, Projection numérique a plusieurs modèles 8K, mais ceux-ci sont destinés aux salles de cinéma et autres grandes salles.

Qu’est-ce qu’un vidéoprojecteur à focale ultra-courte ?

Samsung



Les projecteurs traditionnels ont besoin d’environ 10 pieds de distance pour projeter une image de 100 pouces. Les modèles haut de gamme peuvent s’asseoir plus loin, tandis que les modèles à courte portée peuvent s’asseoir plus près. Les projecteurs UST se trouvent à quelques centimètres d’un mur et sont toujours capables de produire d’énormes images grâce à des objectifs intelligents et à un traitement vidéo.

Les deux principaux inconvénients de tous les projecteurs UST sont le prix et la qualité de l’image. En raison de leurs conceptions complexes, les projecteurs UST ont tendance à coûter beaucoup plus cher que les projecteurs traditionnels.

L’autre inconvénient, qui découle également de leur fonctionnement, est une réduction de Rapport de contraste. Les projecteurs UST ont généralement des rapports de contraste inférieurs à ceux des projecteurs traditionnels, ce qui rend leurs images plus plates avec moins de “punch”. Habituellement, les fabricants essaient de compenser cela en augmentant considérablement la luminosité, mais cela n’améliore pas la qualité de l’image, cela rend simplement l’image plus lumineuse.

Caractéristiques supposées

Samsung



Samsung n’a pas annoncé beaucoup de détails sur le nouveau The Premiere, mais nous pouvons deviner certaines choses. Le modèle précédent était éclairé par des lasers, et le nouveau modèle le sera probablement aussi. En effet, les lasers offrent de meilleures performances en termes de rendement lumineux (luminosité) et de couleur. Ils durent aussi généralement la durée de vie du projecteur, contrairement aux lampes remplaçables sur la plupart des projecteurs bas de gamme.

Le 4K The Premiere avait des haut-parleurs intégrés, ce qui lui permettait de fonctionner comme sa propre barre de son. Il s’agit d’une autre caractéristique probable, car la plupart des projecteurs UST visent à être un guichet unique en ce qui concerne le divertissement d’une pièce. Le nouveau modèle aura Dolby Atmos, ce que l’ancien n’avait pas.

Il est également sûr de supposer qu’il sera brillant. Le 4K The Premiere avait deux versions, une version “120 pouces” et une version “130 pouces”. Ni l’un ni l’autre n’est venu avec un écran et pourrait en fait créer une gamme de tailles d’image de 90 à 120 pouces avec le premier et de 100 à 130 pouces avec le second. La différence était le rendement lumineux, avec respectivement 2 200 et 2 800 revendiqués. Ce sont de très bons chiffres, bien que d’autres projecteurs UST dans une gamme de prix similaire soient beaucoup plus lumineux. L’Epson LS500 à 4 000 $, par exemple, émet 4 000 lumens revendiqués. Samsung affirme que le nouveau modèle sera capable d’images “150 pouces”, nous nous attendons donc à une augmentation des lumens.

Prix ​​et disponibilité

Samsung n’a pas encore annoncé de prix ni de disponibilité. Généralement, les produits annoncés au CES sortent au printemps ou en été. En termes de prix, ce ne sera certainement pas bon marché. Le précédent The Premiere coûtait 3 500 $ pour la version « 120 pouces » et 6 500 $ pour la version « 130 pouces ». Étant donné que les seuls autres PJ 8K grand public commencent à 11 000 $ et qu’ils sont destinés aux conceptions traditionnelles (c’est-à-dire non UST), il semble prudent de supposer que le 8K The Premiere coûtera au moins ce que le modèle précédent a fait, et probablement beaucoup plus.

Gardez un œil sur CNET Couverture CES pour plus d’informations.