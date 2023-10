Le nouveau programme Paterson fera-t-il en sorte que les flics et les professionnels de la santé mentale « arrivent ensemble » ?

PATERSON — D’ici la fin de cette année, les policiers de Paterson travailleront avec des professionnels de la santé mentale pour traiter les appels impliquant des personnes traversant des crises émotionnelles ou mentales, selon le bureau du procureur général du New Jersey.

Mais à moins de 100 jours du lancement, les responsables ont déclaré qu’ils étaient encore en train de développer les détails de la manière dont l’arrivée ensemble Le programme – qui est déjà en cours sous diverses versions dans 42 autres municipalités du New Jersey – fonctionnera à Paterson.

Comment Arrive Together fonctionnera-t-il à Paterson ?

Dans de nombreux endroits — y compris Newark — Arrive Together envoie des équipes d’agents de santé mentale accompagnés de policiers sur les lieux d’une personne traversant une perturbation émotionnelle.

Mais au lendemain de la fusillade mortelle de la police sur Najee Seabrooks En mars dernier, des militants pour la justice sociale à Paterson se sont prononcés contre le modèle standard Arrive Together, affirmant qu’ils voulaient un programme qui laisse la police de côté lors de la réponse initiale.

Si la situation présente un risque pour les intervenants en santé mentale, la police devrait alors être appelée en renfort, a déclaré Zellie Thomas, leader de Paterson Black Lives Matter.

« Nous ne voulons pas que la mort de Najee soit vaine », a déclaré Thomas. « S’ils créent un programme qui peut quand même conduire à la mort de personnes, alors ce n’est pas le programme que nous voulons. »

Le bureau du procureur général a laissé entendre cette semaine qu’il pourrait envisager une modification de la stratégie standard Arrive Together.

« Nous avons entendu des membres de la communauté de Paterson qui ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas prêts à adopter un modèle de co-répondeur », a déclaré le porte-parole de l’État, Mike Symons, « et nous avons appris grâce à nos lancements réussis à travers l’État qu’il est important de rencontrer les communautés là où elles se trouvent.

Dans certains endroits, Arrive Together permet aux agents de dépistage de la santé mentale d’accéder à la scène de crise via un appel Web, ont indiqué des responsables. Dans le comté d’Atlantic, les travailleurs en santé mentale parlent à la personne en crise après coup, et non pendant l’urgence au fur et à mesure qu’elle se déroule.

Rien n’indique que quelque endroit dans le New Jersey envoie des agents de santé mentale traiter les appels de crise au 911 sans la présence des forces de l’ordre. Mais Thomas a déclaré que cette approche avait été adoptée dans d’autres États et avait bien fonctionné, sans qu’aucun agent de santé mentale ne soit victime.

Le maire Andre Sayegh n’a pas répondu aux messages sollicitant son avis sur cette histoire.

Un haut policier dévoile le plan de Paterson PD : C’est ce que prévoit Isa Abbassi pour le service de police de Paterson au cours des 2 prochaines années

Connect and Protect est également lancé à Paterson

À Paterson, Arrive Together est déployé simultanément avec un programme similaire mais distinct appelé Connect and Protect. Le centre médical de l’université St. Joseph s’associe au service de police sur les deux programmes.

Arrive Together est financé par 10 millions de dollars d’argent de l’État partagés entre les programmes du New Jersey. Le bureau du procureur général avait lancé l’initiative en tant que programme pilote en 2022 dans les comtés de Cumberland et d’Union. Paterson n’a été ajouté à la liste Arrive Together qu’après la mort de Seabrooks, même si la ville a connu trois fusillades policières contre des personnes en crise émotionnelle au cours de la décennie précédente et la mort très médiatisée et controversée de Jameek Lowery alors qu’elle était en garde à vue.

Paterson avait obtenu une subvention du ministère fédéral de la Justice de 550 000 $ pour Connect and Protect en 2022 et en était aux premiers stades de planification lorsque des policiers ont abattu Seabrooks en mars 2023.

Pam Garretson, porte-parole de St. Joseph’s, a déclaré que Connect and Protect commencerait avant la fin de cette année.

« Comme la planification du programme devrait être achevée dans le mois à venir, les prochaines étapes comprennent le recrutement de deux conseillers en santé comportementale à plein temps pour travailler en collaboration avec les agents locaux chargés de l’application des lois sur le terrain », a déclaré Garretson.

« Des conseillers seront déployés avec la police pour aider dans les situations nécessitant un plus grand soutien aux personnes confrontées à un problème ou à une crise de santé mentale grave », a ajouté le porte-parole de l’hôpital. « Une fois les conseillers recrutés, le programme devrait être lancé avant la fin de l’année. année. »

St. Joseph’s a intérêt à prévenir des décès comme celui de Seabrook. Il avait été employé comme spécialiste de l’intervention en matière de violence pour le Paterson Healing Collective, une organisation qui travaillait en partenariat avec l’hôpital dans le cadre d’un programme conçu pour aider les victimes de crimes violents afin de prévenir les représailles violentes. Seabrooks avait participé à divers événements avec des membres de haut rang du personnel de St. Joseph.

Autre gros défi : La police de Paterson prend encore plus de retard dans le traitement des plaintes relatives aux affaires internes

Suite de l’affaire Seabrooks

Seabrooks a été abattu par deux flics de Paterson le 2 mars après une impasse de près de cinq heures dans l’appartement d’un membre de la famille. C’est Seabrooks lui-même qui a appelé la police sur les lieux, disant que quelqu’un cherchait à l’attraper.

Les premiers policiers arrivés sur les lieux ont en grande partie gardé leurs armes dans leur étui et ont marché nonchalamment dans l’appartement, permettant à la mère de Seabrooks de lui parler à travers la porte de la salle de bain où il s’était barricadé, comme le montrent les vidéos diffusées de la scène. Un résident de l’appartement a déclaré aux agents de patrouille que Seabrook avait consommé de mauvaises « trucs », ce qui impliquait apparemment qu’il avait pris de la drogue.

Mais finalement, des membres de l’équipe d’intervention d’urgence du service de police portant des casques anti-émeute et équipés de boucliers ont pris le contrôle des lieux, s’engageant dans une longue négociation avec Seabrooks à travers une fissure dans la porte partiellement ouverte des toilettes. À un moment donné, Seabrooks avait déclenché un incendie dans la salle de bain et les enregistrements vidéo de la caméra corporelle des policiers montraient clairement qu’ils pouvaient voir qu’il brandissait des couteaux.

Seabrooks a été mortellement abattu alors qu’il se précipitait hors des toilettes vers les policiers, tenant un couteau pointé sur eux.

Après la fusillade, le président de St. Joseph, Kevin Slavin, a publié une déclaration déplorant le fait que les équipes d’intervention de crise de l’hôpital n’aient pas été appelées lors de l’impasse à Seabrook.

« Nous devons nous poser la question : pourquoi n’avons-nous pas été appelés ? il a dit. « Et nous exigeons que cette précieuse ressource communautaire soit utilisée à l’avenir pour d’autres personnes en crise psychiatrique. »

Les flics de Paterson ont pris cette demande à cœur. Dans les mois qui ont suivi la fusillade de Seabrooks, les policiers de la ville ont alerté Paterson Press d’une série d’incidents de crise de santé mentale au cours desquels les policiers ont contacté l’équipe de crise de l’hôpital, mais on leur a dit qu’elle ne pouvait pas ou ne voulait pas répondre.

Parmi les raisons que les rapports écrits des policiers attribuaient à l’équipe de crise figuraient que le personnel était occupé avec un autre dossier, que la personne en difficulté n’avait pas besoin de la visite en personne d’un professionnel de la santé mentale et que l’équipe Je ne vais pas sur les lieux parce que la personne en crise était armée.

Joe Malinconico est rédacteur en chef de Paterson Press. Courriel : [email protected]

