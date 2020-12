Vi (anciennement Vodafone Idea) aurait introduit un nouveau programme qui permet aux utilisateurs de mettre à niveau les plans postpayés individuels Rs 699 Entertainment Plus et Rs 1099 VIP RED X en un plan familial postpayé en payant Rs 249. Selon les informations disponibles sur Only Tech, les utilisateurs peuvent ajouter jusqu’à cinq membres dans le cadre des deux plans postpayés individuels en payant Rs 249 pour chaque membre. Par conséquent, dans le cas où le plan Rs 699 Entertainment Plus est converti en plan familial postpayé (pour deux connexions), son nouveau coût s’élèverait à Rs 948 (hors taxes). Pour le moment, les dernières mises à jour ne sont pas reflétées sur le site Web MyVi, et le rapport affirme que le plan n’est disponible que dans le cercle UP East.

En termes d’avantages, les utilisateurs secondaires des deux plans recevraient des appels locaux et STD illimités, 100 SMS par mois et 30 Go de données Internet. L’utilisateur secondaire sera également éligible au programme de transfert de données. L’utilisateur principal continuera à bénéficier des mêmes avantages que les plans postpayés Rs 699 Entertainment Plus et Rs 1099 VIP RED X. Pour rappel, Vi offre des données et des appels illimités, un an d’abonnements Amazon Prime et Zee5 et un accès aux films et au contenu télévisé de Vi dans le cadre des deux plans postpayés individuels. Cependant, le plan 1099 Rs comprend des avantages supplémentaires tels que l’accès aux salons d’aéroport internationaux et nationaux sans frais supplémentaires (quatre fois par an), un abonnement annuel à Netflix d’une valeur de 5988 Rs par an et des appels ISD vers les États-Unis et le Canada à 50 paise par minute. .

Actuellement, Vi propose des forfaits familiaux postpayés à peu près au même prix en Inde. Par exemple, le plan familial Rs 649 permet deux connexions, où l’utilisateur principal obtient 50 Go de données, 200 Go de transfert de données et un abonnement annuel Amazon Prime et Zee5. La connexion secondaire obtient des appels illimités et 30 Go de données Internet. Considérant que, le nouveau plan familial Rs 1348 RedX comprend des avantages tels que les appels et les données illimités, l’abonnement annuel Prime, Netflix et Zee5, et l’accès aux salons d’aéroport internationaux et nationaux sans frais supplémentaires, pour le client principal. Le membre secondaire obtient des appels illimités, 30 Go de données et 50 Go de transfert de données. De plus, ce plan permet un total de quatre connexions avec un coût supplémentaire de Rs 249 pour chaque nouveau membre.