Le nouveau programme de refinancement de Fannie Mae démarre la semaine prochaine. Ce qu’il faut savoir

Alors que les taux hypothécaires ont atteint des niveaux historiquement bas en 2020, l’activité de refinancement a atteint environ 2,6 billions de dollars pour l’année, selon Freddie Mac, l’autre entreprise parrainée par le gouvernement qui achète et vend des prêts hypothécaires. Il s’agit du total annuel le plus élevé depuis 2003, lorsque 3,9 billions de dollars de refinancement ont été enregistrés.

Fannie Mae, l’une des deux entreprises financées par le gouvernement et cotées en bourse qui achète et vend des prêts hypothécaires, ouvrira son programme «RefiNow» le 5 juin dans l’intention d’aider environ 2 millions de propriétaires à réduire le taux d’intérêt qu’ils paient sur leur prêt hypothécaire – et , par conséquent, le montant qu’ils paient mensuellement. Ménages gagnant 80% ou moins de leur revenu médian de la région sont généralement éligibles s’ils peuvent répondre à d’autres exigences.

Le refinancement permettrait à ces propriétaires d’économiser entre 100 et 250 dollars par mois, selon l’Agence fédérale de financement du logement, qui supervise Fannie Mae et Freddie Mac. (Freddie lancera son propre programme de refi plus tard cet été).

Pour être éligibles, les emprunteurs doivent avoir une hypothèque adossée à Fannie Mae pour leur maison – dans laquelle ils doivent vivre – et, comme mentionné, avoir un revenu égal ou inférieur à 80% du revenu médian dans leur région. Ils doivent également n’avoir manqué aucun paiement au cours des six mois précédents et pas plus d’un au cours des 12 mois précédents.

De plus, leur prêt hypothécaire ne peut pas avoir un ratio prêt / valeur supérieur à 97%, et ils doivent avoir un ratio dette / revenu inférieur à 65% et une cote de crédit FICO d’au moins 620.

Les prêteurs, quant à eux, seraient tenus de réduire le paiement hypothécaire mensuel de l’emprunteur d’au moins 50 $ et d’accorder aux emprunteurs une réduction d’au moins 50 points de base (un demi-point de pourcentage) de leur taux d’intérêt.