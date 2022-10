Le nouveau programme d’apprentissage sans rendez-vous de Dixon Park District pour les 2 à 5 ans commence lundi – Shaw Local

DIXON – Le Park District lance un nouveau programme pour aider les enfants de 2 à 5 ans dans l’apprentissage, la capacité d’attention et la vigilance grâce à la stimulation mentale et à l’activité physique.

Les deux premières sessions de Little Sparks auront lieu de 10h à 11h les lundi et mercredi 9 novembre à The Facility, 1312 Washington Ave.

Le programme comprendra des activités qui nécessitent une attention et une écoute directes, ainsi qu’un parcours d’obstacles pour l’apprentissage et l’attention basés sur l’activité physique.

Il y a des frais d’inscription de 3 $ par enfant. Aucune inscription n’est requise. Les parents peuvent déposer ou rester.

Appelez le 815-284-3306 pour plus d’informations.