Le nouveau professeur de Lenox profite d’une nouvelle vie après une chirurgie de perte de poids à Silver Cross – Shaw Local

Nicole Thompson a lutté avec des problèmes de poids la majeure partie de sa vie.

« Je suis fille unique », explique-t-elle. “Quand mes parents n’étaient pas à la maison, je regardais juste la télé et je mangeais.”

Quand elle a eu son deuxième enfant à 40 ans, elle a pris plus de kilos et a essayé le centre de fitness. “J’avais des problèmes de genou, donc ça n’a pas marché.”

À 5′4″ et près de 300 livres, Thompson avait envisagé un pontage gastrique. Puis, lorsqu’une connaissance de Facebook s’est fait opérer, Thompson a assisté à un séminaire donné par un chirurgien bariatrique Dr Brian Lahmann .

À travers Chirurgie IMC le Dr Lahmann et Dr Christopher Joyce ont effectué plus de 7 000 interventions chez Silver Cross. Le programme de l’hôpital est le seul dans le comté de Will qui est à la fois un Centre accrédité MBSAQIP – Complet et Centre Blue Distinction pour la chirurgie bariatrique .

“Je suis devenu nerveux”, a déclaré Thompson. « Mais j’ai aimé la façon dont le Dr Lahmann a expliqué les différents types de chirurgies bariatriques. Au moment où je suis rentré à la maison, je savais que j’allais le faire.

Le Dr Lahmann a déclaré qu’il y avait beaucoup d’idées fausses sur l’obésité, même au sein de la communauté médicale.

“Certains pourraient dire, ‘manger moins et faire plus d’exercice.’ Mais il y a des gens qui mangent petit et font de l’exercice, et qui gagnent quand même 10 livres par an », a-t-il déclaré.

Thompson a réussi les tests médicaux et psychologiques préopératoires requis et a programmé son intervention chirurgicale pour juin 2019. Les semaines précédant l’opération ont été difficiles car les patients doivent suivre le même régime strict qu’ils suivront pendant des semaines après l’intervention.

“Il y avait certains aliments que je n’allais pas pouvoir manger tout de suite”, a-t-elle déclaré. “C’était essentiellement toutes les protéines.”

« Nous suggérons des shakes protéinés. Et ils doivent rester hydratés; 64 onces de liquide par jour », a déclaré Lahmann.

Thompson a déclaré qu’il y avait aussi de la douleur après la chirurgie et des restrictions sur le levage.

“C’est loin d’être une procédure facile”, a déclaré Lahmann. Mais cela leur donne un outil pour changer leur mode de vie. Mais comme tout outil, il faut bien l’utiliser.

Lorsqu’elle est retournée à l’école l’automne dernier, les enseignants et le personnel qui n’étaient pas au courant de son opération ont remarqué qu’elle avait perdu du poids.

« Ils me demandaient quel régime je suivais. Alors, j’ai posté une histoire de ce que j’ai fait.

“Elle va très bien”, a déclaré Lahmann. “C’est incroyable de voir quelqu’un retrouver sa vie.”

Lentement, Thompson a pu réintroduire davantage dans son alimentation. Maintenant, elle est capable de manger à peu près n’importe quoi avec modération.

L’opération a fait chuter Thompson de 150 livres. “Je suis une taille 6. Je n’ai jamais été une taille 6 de ma vie”, dit-elle fièrement.

Diagnostiquée avec une sclérose en plaques à l’âge de 28 ans, Thompson a attribué certains de ses problèmes de santé à cela. Mais la raideur des jambes et l’engourdissement de ses doigts ont disparu maintenant. « Et je cours ! J’ai téléchargé une application “Couch to 5K” et je l’ai parcourue en un clin d’œil !”

Thompson a déclaré que son mari était satisfait de son résultat.

“Il fait les pré-tests pour sa propre chirurgie maintenant!”

