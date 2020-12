Le procureur du district de Los Angeles, George Gascon, élu le mois dernier grâce au financement de George Soros, réviserait la condamnation pour garantir que le meurtrier présumé d’un snowboardeur russe et d’un adjoint du shérif puisse sortir de prison un jour.

Le nouveau procureur du comté de Los Angeles, qui avait déjà exclu la peine de mort lors de sa prise de fonction la semaine dernière, interdira aux procureurs de son bureau de demander une peine de prison à vie sans libération conditionnelle, selon un rapport de Fox 11 Los Angeles. La vie sans libération conditionnelle était auparavant demandée dans des affaires impliquant des circonstances spéciales et des sanctions plus sévères, comme les suspects reconnus coupables du meurtre de plusieurs personnes.

Aussi sur rt.com Un homme de San Francisco arrêté pour vol de véhicule pour la 14e fois en 18 mois alors que DA lié à Soros affirme que trop de personnes sont en prison

Rhett Nelson, qui est accusé d’avoir assassiné le médaillé russe de snowboard Dmitri Koltsov après une altercation verbale en juin 2019, est l’un des bénéficiaires de premier plan du changement de règle.Une heure environ après avoir tiré sur Koltsov, 31 ans, et l’avoir laissé mourir. trottoir, Nelson aurait abattu le shérif adjoint Joseph Gilbert Solano à l’arrière de la tête alors que Solano attendait dans le service au volant d’un restaurant de restauration rapide de l’Alhambra. En plus des deux meurtres, Nelson aurait volé une station-service et aurait pu être impliqué dans cinq autres vols le même jour.

Lire la suite Fait sur le complot: les procureurs financés par Soros laissent partir les émeutiers mais déclarent ne pas être d’accord avec Black Lives Matter comme un « crime de haine »

Koltsov, membre de l’équipe nationale de snowboard de Russie, a remporté une médaille d’argent au Swiss Open Halfpipe Championship en 2012 et une médaille de bronze à la finale de la Russian Halfpipe Cup la même année. Il a également remporté le bronze dans la discipline du big-air au championnat de Russie en 2010.

« Je ne veux pas croire cette perte, » Alyona Alekhina, sept fois championne de snowboard russe, a déclaré à Zvezda TV. « C’est impossible à réaliser et à accepter – un accident monstrueux. N’importe qui aurait pu être à sa place. »

À l’époque, il avait été signalé que Nelson risquait la peine de mort. La sœur du député assassiné, Christina Solano, a été choquée par la décision de Gascon de donner un jour à Nelson une chance de libération conditionnelle, s’il est reconnu coupable.

« Nous sommes les victimes ici, mon frère est une victime, pas cette personne qui lui a tiré dessus », Solano a déclaré à Fox 11. «Je ne comprends pas quel est son but de faire sortir ces meurtriers de prison. Je ne comprends pas … Il est comme le diable. Elle a ajouté que Gascon avait décidé de réduire la peine potentielle de Nelson sans la consulter, en disant: « C’est dégoûtant et il est dégoûtant ».

La sœur de l’adjoint Solano me dit re: Gascon:

«Il est comme le diable, je ne le comprends pas. Il devrait être là pour les familles. Nous sommes les victimes ici, mon frère est une victime, pas cette personne qui lui a tiré dessus! C’est dégoûtant et dégoûtant. Intvw plein et émotionnel 22h @FOXLA pic.twitter.com/AwZslV3gD5 – Bill Melugin (@BillFOXLA) 15 décembre 2020

Un porte-parole du bureau de Gascon a déclaré à Fox 11 que la commission des libérations conditionnelles de Californie pourrait libérer Nelson dans des décennies si les membres déterminent qu’il a été réhabilité. Une telle décision refléterait le système de justice pénale et le public décidant que Nelson ne constitue plus une menace pour la société et qu’il n’est pas avantageux de le garder en prison aux frais des contribuables.

La révision de la peine n’est que le dernier d’une série de changements depuis que Gascon a repris le plus grand bureau du procureur du pays la semaine dernière. Outre l’interdiction de la peine de mort, il a cessé d’utiliser la caution en espèces dans la plupart des cas pour éviter une « incarcération inutile » pendant que les suspects attendent leur procès. Il a également ordonné aux procureurs d’aider les criminels condamnés qui avaient été condamnés trop sévèrement dans le passé à obtenir des réductions de leurs peines de prison – alors même que le comté est aux prises avec une augmentation de la criminalité.

La campagne de Gascon a reçu plus de 2,5 millions de dollars de financement de Soros, le milliardaire d’origine hongroise qui a aidé à installer des AD de gauche à travers les États-Unis. Il a également été soutenu par Black Lives Matter, l’aidant à vaincre le premier procureur de district noir de l’histoire du comté de Los Angeles.

Aussi sur rt.com Les Américains sont libres de voter Trump pour quitter le bureau, mais ils peuvent être coincés avec Soros pour toujours – qu’ils l’aiment ou non

Gascon, 65 ans, est né à Cuba et a passé plus de 20 ans dans la police de Los Angeles. En tant que procureur de district à San Francisco de 2011 à 2019, il a présidé à des flambées de crimes contre les biens et de toxicomanie, ainsi qu’à des crimes violents supérieurs de 82% à la moyenne nationale.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!