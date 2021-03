Apple travaillerait sur de nouveaux modèles d’iPad Pro avec un écran mini-LED qui offrirait une qualité d’image plus lumineuse et plus colorée. La société prévoit également de mettre à niveau le processeur qui est «à égalité» avec le dernier processeur M1 sur les nouveaux MacBook Air 13 (2020), MacBook Pro 13 et Mac Mini (2020). Le dernier développement vient du remarquable analyste Apple et de Mark Gurman de Bloomberg. L’analyste dans une vidéo ajoute que les prochains modèles d’iPad Pro (ou au moins le modèle de 12,9 pouces) seront plus épais que le prédécesseur en raison de la présence de la nouvelle technologie d’affichage.

Le ou les nouveaux modèles d’iPad Pro seraient lancés plus tard ce mois-ci ou en avril, selon d’anciennes fuites. Apple avait lancé l’édition 2020 de l’iPad Pro en deux tailles (11 pouces et 12,9 pouces) avec le scanner LiDAR et le chipset A12Z Bionic en mars de l’année dernière. Gurman dans la vidéo ne met pas en évidence le processeur exact à utiliser dans le dernier modèle, bien qu’il ait dit apporter la prise en charge de la connectivité 5G. Le nouveau processeur débloquera également de meilleures capacités de caméra, ajoute l’analyste. On ne sait pas si l’iPad Pro conservera le chipset de la série Bionic ou un nouveau processeur de la série Apple M1 ou M. Le géant de la technologie basé à Cupertino aurait également dévoilé de nouveaux modèles d’iPad Pro avec le panneau OLED plus tard cette année.

Pour rappel, les modèles iPad Pro 2020 sont livrés avec un appareil photo large de 12 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 10 mégapixels en plus du capteur LiDAR. Son prix en Inde commence à Rs 71 900 pour le modèle 11 pouces, tandis que la variante 12 pouces porte un prix de départ de Rs 89 900. La vidéo affirme qu’il pourrait y avoir un nouvel iPad d’entrée de gamme plus tard cette année, bien qu’il n’y ait pas d’informations substantielles sur le produit. Il n’y a aucune information concernant l’iPad mini de Gurman, qui n’a pas vu de mise à jour depuis 2019.